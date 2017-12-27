«Точно знают, что нарушают закон»: Генпрокуратуру просят проверить продавцов шпионских устройств

Генпрокуратуру просят проверить российские интернет-магазины, незаконно продающие шпионские устройства. В обращении, которое направила в надзорное ведомство общественная организация «Коллективная защита», отмечается, что предпринимателям известно о запрете на оборот гаджетов с функциями скрытой аудио- и видеозаписи. По словам авторов письма, к уголовной ответственности торговцев почти никогда не привлекают. RT разбирался, считают ли продавцы шпионских устройств свою деятельность нелегальной.

Межрегиональная общественная организация «Коллективная защита» направила в Генпрокуратуру обращение (есть в распоряжении RT) с просьбой проверить сегмент российского бизнеса, связанный с продажей запрещённых шпионских устройств. Общественники подчёркивают, что десятки российских интернет-магазинов безнаказанно торгуют шпионскими гаджетами, в то время как рядовые граждане, покупающие их для бытовых нужд, подвергаются уголовному преследованию.

В организации отмечают, что решили обратиться в надзорное ведомство после недавней пресс-конференции с президентом России, на которой корреспондент RT задал Владимиру Путину вопрос о фермере из Зауралья, ставшем фигурантом уголовного дела по ст. 138.1 УК РФ («Незаконное приобретение специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации»).

В сентябре Следственный комитет возбудил уголовное дело против жителя села Лопатки Курганской области Евгения Васильева в связи с покупкой через интернет GPS-трекера из Китая. С помощью устройства фермер собирался отслеживать передвижения своего телёнка. Впоследствии оказалось, что в конструкции гаджета есть скрытый микрофон, который можно включить дистанционно.

Отвечая на вопрос корреспондента RT о справедливости уголовного преследования Васильева, президент признался, что не понимает, в чём суть претензий к фермеру, и пообещал разобраться.

Евгений Васильев

© RT

Дело сдвинулось

«После заявления президента представители законодательной и исполнительной ветвей власти занялись вопросом правоприменительной практики по ст. 138.1 УК РФ. Вопрос о декриминализации этой нормы УК сдвинулся с мёртвой точки. Безусловно, необходимо менять УК с тем, чтобы граждане, купившие гаджеты для бытовых нужд, не привлекались по уголовной статье», — пояснил RT глава «Коллективной защиты» Марат Аманлиев.

При этом, по словам собеседника, внимание властей заострилось лишь на защите потребителей, в то время как о фактах привлечения к ответственности продавцов таких гаджетов почти ничего не известно.

«Практически все уголовные дела были возбуждены в отношении простых людей, которые не подозревали, что, покупая, например, ручку с камерой, они совершают уголовное преступление. Иначе обстоят дела с реальными крупными торговцами такими техническими средствами», — обрисовал ситуацию Аманлиев.

Как он отметил, лицам, осуществляющим сбыт подобной продукции, «доподлинно известно», что они работают в нарушение установленного порядка.

«Более того, возникает закономерный вопрос, как весь этот объём товара, запрещённого к продаже без специального разрешения, оказался на территории РФ», — говорится в обращении «Коллективной защиты» в Генпрокуратуру.

Организация приводит ссылки на ряд российских интернет-магазинов, открыто торгующих шпионскими устройствами, в том числе трекерами с диктофонами: один из таких и приобрёл фермер Евгений Васильев.

«Коль скоро на территории Российской Федерации действует ст. 138.1 УК РФ, мы полагаем, что необходимо пресекать продажи данной продукции, преступность которой становится для людей полным открытием», — отмечают правозащитники.

В этой связи они просят Генпрокуратуру провести проверку и анализ контента, представленного на перечисленных сайтах, и при выявлении незаконного сбыта шпионских устройств направить материалы проверки в правоохранительные органы.

Камера в USB-флеш-накопителе

© Кадр: видео YouTube

Контрольная закупка

Корреспондент RT связался с несколькими продавцами и поинтересовался, можно ли купить шпионское устройство и законно ли это. В ряде интернет-магазинов, продающих подобные гаджеты, уверяют, что ни продавцы, ни покупатели закон не нарушают.

«Вы не имеете права скрыто использовать те устройства, которые мы предлагаем. Сам факт покупки — это не преступление. Никаких лицензий для таких устройств не нужно. Если, конечно, оптом возьмёте и сами будете пытаться продавать через интернет, тогда могут быть проблемы, а так — вряд ли», — пояснил менеджер одного из сайтов в телефонном разговоре с корреспондентом телеканала.

Также по теме «Перегибы в регионах»: Генпрокуратура проверит все дела о незаконном обороте «шпионских» устройств Как стало известно RT, Генпрокуратура проводит масштабную проверку всех уголовных дел, возбуждённых в России по статье 138.1 УК РФ о...

В других магазинах честно признались, что нарушают закон. «Да, торговать такими устройствами — это уголовное преступление. Поэтому отправить почтой я вам его не смогу: уже были проблемы с контрольными закупками. А по Москве без проблем передам курьером. Можем в WhatsApp или по телефону договориться. Если курьера поймают — это только его проблемы», — заявил корреспонденту RT другой продавец.

По словам собеседника, ни один интернет-магазин в России на самом деле не имеет лицензий на продажу таких устройств. «Я давно занимаюсь этим. Все эти лицензии — фейк. А если бы они были, то магазин всё равно не имеет права продавать шпионские устройства гражданским лицам. Граждане, соответственно, нарушают закон, если их покупают», — отметил собеседник.

Очевидно, что после волны публикаций СМИ об уголовных делах за покупку и продажу шпионских устройств некоторые продавцы ведут бизнес с осторожностью.

«Да, GPS-трекер с диктофоном вроде бы подпадает под статью, хотя мы и сами до конца разобраться не можем. Но у нас в наличии всё равно таких нет», — сказал продавец.

Однако через несколько минут он намекнул, что запрещённое устройство есть в наличии, и предложил приехать к торговой точке на одном из столичных радиорынков для совершения покупки.