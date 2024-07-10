МВД помогло пенсионерке с Украины подать заявление на гражданство РФ

Гражданка Украины 71-летняя Любовь Филатова переехала жить к дочери в Россию в прошлом году. Собрав документы, она обратилась с заявлением о приобретении гражданства, но принять его не смогли из-за отсутствия свидетельств о заключении браков и подтверждения смены фамилии. Пожилой женщине предложили поехать на Украину и там получить необходимые справки. После запроса RT в МВД с Любовью Андреевной связались сотрудники миграционной службы, пригласили её на приём и приняли у неё заявление по имеющимся документам.

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Любовь Филатова — уроженка Владимирской области. Её родители родились там же.

«Мои папа и мама — русские, — рассказывает Любовь Андреевна. — Папа был военный, поэтому в советское время его направили служить в Украинскую ССР. Это было почти сразу после моего рождения. Конечно, мы переехали туда всей семьёй. Но тот факт, что я всю жизнь прожила на Украине, не делает меня ни украинкой, ни кем-то другим. Все родственники наши живут в России».

У Любови Андреевны педагогическое образование, но по специальности она не работала — растила двоих детей, сына и дочь. Сын родился с тяжёлым нарушением слуха, поэтому она приняла решение устроиться работать в детский сад, который посещали слабослышащие или глухонемые дети, чтобы всегда быть рядом с ним.

«По образованию я педагог, учитель пения, — продолжает Любовь Андреевна. — У меня в своё время была красивая колоратура, я постоянно участвовала в художественной самодеятельности — пела. Но ради сына мне пришлось переквалифицироваться. Я начала работать в детском саду с глухонемыми детками. Там я могла постоянно быть с ним».

По словам женщины, она трижды была замужем. Двое мужей уже умерли. Один живёт в Московской области, но связь с ним она не поддерживает. При этом свидетельства о заключении и расторжении брака, подтверждающие смену фамилии, потерялись.

В прошлом году Любовь Андреевна переехала к дочери, которая живёт в Московской области.

«Дочь уехала жить в Россию 23 года назад, она давно уже гражданка РФ, — рассказывает пенсионерка. — Учитывая обстановку, я решила, что лучше приехать к дочери, а там уже как карта ляжет. Но когда я ехала, я не думала, что у меня возникнут такие сложности с получением гражданства».

В конце 2023 года Любовь Андреевна обратилась в миграционную службу, чтобы подать заявление о приобретении российского гражданства, но ей отказали. Сотрудник, принимавший документы, по словам Филатовой, ей объяснил, что граждане Украины должны предоставлять свидетельства о браке и смене фамилии в течение всей жизни.

«Эти документы я где-то потеряла, — объясняет женщина. — Они все лежали в одной папке: свидетельства о браке, разводе и смерти. Я не помню, куда я с ней ходила и где могла оставить, но уехала я без неё. Мне и в голову не пришло, что эти документы мне могут понадобиться. Я взяла с собой только паспорт, свидетельство о рождении и трудовую книжку. А получилось, что именно эти документы стали в моей ситуации камнем преткновения».

«Моя жизнь теперь — только в России»

По словам Филатовой, ей предложили поехать на Украину и сперва там получить необходимые документы, а затем уже подавать заявление на гражданство.

«Мне 71 год, и ехать через три границы не только тяжело, но и очень для меня затратно, — объясняя всё это, женщина плачет. — К тому же мне просто страшно туда ехать. Я не знаю, выпустят ли меня обратно. А моя жизнь теперь — только в России. Я всегда чувствовала себя русской. И когда я ехала сюда, у меня не было сомнений, что я хочу принять своё гражданство — российское. Я пыталась объяснить, что двоих мужей уже нет, что есть справки, заверенные нотариусом, о заключении брака, справки о смерти, но просили именно оригиналы. В какой-то момент у меня уже опустились руки, я не знала, что делать».

Дочь Любови Андреевны обратилась в проект «Не один на один» с просьбой о помощи.

После запроса RT в МВД с Любовью Андреевной оперативно связались сотрудники миграционной службы и пригласили её на приём.

«Сообщаем, что от указанной в запросе гражданки Украины 24 июня текущего года управлением по вопросам миграции ГУ МВД России по Московской области принято к рассмотрению заявление о приёме в гражданство Российской Федерации в соответствии с ч. 9 ст. 16 Федерального закона от 28 апреля 2023 г. №138-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» с применением Указа президента Российской Федерации от 4 января 2024 г. №11 «Об определении отдельных категорий иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право обратиться с заявлением о приёме в гражданство Российской Федерации». О принятом решении она будет уведомлена вышеуказанным территориальным органом МВД России в установленный законом срок», — сообщили в пресс-службе МВД.

В разговоре с RT Любовь Андреевна подтвердила, что заявление у неё было принято.

«Мне позвонили из миграционной службы, пригласили на приём и приняли заявление по тем документам, которые у меня были на руках. Я очень рада, что так всё получилось, что мне пошли навстречу в моей непростой ситуации. Потому что я себе даже не представляла, как достать сейчас все эти дубликаты свидетельств о браках на Украине. Спасибо большое за эту неоценимую помощь», — поблагодарила Филатова.