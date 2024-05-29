У соотечественника из Казахстана примут заявление на ВНЖ после запроса RT в МВД

Гражданин Казахстана 34-летний Руслан Порохов, проживающий в Краснодарском крае, не мог подать заявление на вид на жительство (ВНЖ), так как нарушил режим пребывания в стране. Мужчина женат на гражданке РФ, у супругов двое детей. В Россию они переехали в 2021-м. По словам Руслана, он по незнанию не встал на миграционный учёт, из-за чего на него составили протокол о нарушении. Мужчина уплатил штраф и попытался подать заявление на ВНЖ, но бумаги не приняли, рекомендовав сперва выехать в Казахстан. Руслан объяснил, что там у него нет ни родственников, ни жилья. К тому же переехать на несколько месяцев в другую страну с детьми сложно, а расставаться с семьёй он не хочет, поэтому обратился за помощью в проект RT «Не один на один». После запроса в МВД Порохову продлили срок временного пребывания в РФ и поставили его на учёт без выезда из страны, а также обещали принять заявление о выдаче ВНЖ.

© Фото из личного архива

Уроженец Казахстана Руслан Порохов переехал в Россию в 2021 году вместе с женой Верой — гражданкой РФ и несовершеннолетним сыном Адрианом. Сначала они поселились у родителей Веры в Омске, затем переехали в Краснодарский край, в город Усть-Лабинск.

«Мы решили переехать из Сибири в более мягкий климат. Ребёнку это требовалось по здоровью», — объясняет Руслан.

В августе 2023-го у супругов родился второй сын.

Проживая в России, Порохов каждые три месяца обновлял миграционную карту, переходя границу с Казахстаном, но не находился там три месяца, как того требует законодательство.

«Про закон, что 90 дней нужно жить в России, а затем на 90 дней выезжать, я не знал, — рассказывает Руслан. — Я не специально нарушал, а действительно не знал. На протяжении года я просто ездил каждые три месяца на границу с Казахстаном без регистрации и обновлял миграционную карту. Некому было подсказать, как правильно это делать. На миграционный учёт не вставал и регистрацию не делал. Спустя год я очухался, да и надоело ездить туда-сюда, решил подать на вид на жительство (ВНЖ). Хотя по-хорошему, конечно, надо было сразу подавать».

Неоднократные нарушения

По словам Порохова, он собрал документы, нашёл человека, который согласился помочь ему с регистрацией. Вместе они приехали в многофункциональный центр (МФЦ), где Руслана, как он говорит, зарегистрировали и выдали ему соответствующую справку. Затем он попытался подать заявление на ВНЖ, но его не приняли.

«Меня проверили и говорят: у вас нет регистрации, — продолжает Руслан. — Я им объяснил, что сделал регистрацию, показал бумагу. Но мне сказали, что информация не пришла, и отправили разбираться в паспортный стол. Там меня за руки взяли и говорят: «У вас неоднократные нарушения».

Руслан говорит, что не понял, о чём идёт речь, так как на территории России у него не было ни штрафов, ни административных правонарушений.

«Мне объяснили, что я нарушил режим пребывания в РФ, а также не встал на миграционный учёт, что за такое мне светит депортация, и отправили в суд», — рассказывает Порохов.

На заседании суда Руслан ещё раз пояснил, что нарушил законодательство неумышленно, по незнанию, а также что в России он проживает с женой — гражданкой РФ и двумя общими несовершеннолетними детьми.

«Я показал все документы — свои, жены, детей, — вспоминает мужчина. — Объяснил, что я законопослушный семейный человек, который мухи не обидел, что никаких других штрафов у меня нет. Судья всё посмотрел и сказал, что депортировать меня не будет, так как у меня в России семья. Мне назначили штраф, который я сразу же оплатил. На этом дело закончилось».

При этом, по словам Руслана, когда он после суда обратился в миграционную службу, чтобы урегулировать свой правовой статус и подать заявление на ВНЖ, ему отказали и рекомендовали сначала выехать в Казахстан на 90 дней.

В Казахстане, как говорит Порохов, у него нет ни родственников, ни жилья. С двумя несовершеннолетними детьми выезжать в другую страну на несколько месяцев сложно, а расставаться с семьёй он не хочет, поэтому мужчина обратился в проект RT «Не один на один» и попросил помощи в оформлении документов.

«Я хочу стать гражданином РФ и жить нормально, добросовестно», — объясняет мужчина.

Без выезда из РФ

RT направил запрос в МВД с просьбой помочь Руслану Порохову получить российское гражданство без выезда из страны.

Как сообщили в пресс-службе МВД, вопрос приёма Порохова в гражданство РФ может быть рассмотрен после получения им ВНЖ. При этом два факта — что Порохов — гражданин Казахстана и у него есть ребёнок — гражданин РФ, являются основаниями для получения ВНЖ в упрощённом порядке в соответствии с п. п. 4 и 18 п. 2 ст. 8 Федерального закона от 25 июля 2002 года №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

«В целях урегулирования правового положения Порохова Р.В. в Российской Федерации в ГУ МВД России по Краснодарскому краю направлено письмо о продлении ему срока временного пребывания, постановке на учёт по месту пребывания без выезда из РФ и приёме заявления о выдаче вида на жительство в РФ», — заявили в пресс-службе.

В министерстве также напомнили, что сейчас порядок приобретения гражданства РФ регулируется Федеральным законом от 28 апреля 2023 года №138-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации».

«Принимая во внимание сообщённые в обращении сведения, Порохов Р.В. сможет обратиться с заявлением о приёме в гражданство РФ (при наличии вида на жительство) в соответствии с положениями ст. 16 Федерального закона №138-ФЗ, а также в соответствии с Соглашением между Республикой Беларусь, Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой и Российской Федерацией об упрощённом порядке приобретения гражданства от 26 февраля 1999 года при выполнении условий, определённых данным соглашением», — комментируют в МВД.

По словам Порохова, в начале июня он подаёт заявление на ВНЖ.

«Всё хорошо, слава богу, — радуется Руслан. — Потихоньку двигаемся. Наконец-то всё получается. Очень благодарен проекту за помощь — нас везде встречают, помогают. Спасибо».