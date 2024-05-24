МВД помогает соотечественнику из Туркменистана получить гражданство РФ

Уроженец Туркменистана 43-летний Довран Бабаев, проживающий в Московской области, обратился в проект «Не один на один» с просьбой помочь ему урегулировать свой правовой статус на территории РФ и оформить российское гражданство. Мама мужчины — русская, родом из Свердловской области. Бабаев не смог выехать из России во время пандемии, затем попал в реанимацию, длительное время восстанавливал здоровье и из-за этого просрочил режим пребывания. После запроса RT в ГУ МВД России по Московской области были направлены рекомендации об оказании содействия Бабаеву. Он сможет получить вид на жительство без выезда из России.

© Фото из личного архива

Довран Бабаев родился в городе Ташауз Туркменской ССР. Его мать Маргарита Дорофеевна Бабаева по национальности русская, родом из села Глинка Режевского района Свердловской области. Дед Доврана Дорофей Максимович Калугин — ветеран Великой Отечественной войны, награждён орденом Славы III степени, медалью «За боевые заслуги», тоже родился и проживал в Свердловской области.

«Моя семья оказалась в Туркменистане после того, как мать вышла замуж за отца, туркмена по национальности, и вместе они переехали жить к нему на родину, — рассказывает Бабаев. — У меня пять братьев и сестёр. Мать была ветераном труда. Сам я учился в русской школе, и в нашей семье все говорили на русском языке.

В Россию Довран впервые приехал в 2018 году, получив визу на год.

«В первую поездку я узнал, как могу оформить российское гражданство, нашёл жильё, договорился об устройстве на работу и, как закончилась виза, выехал в Туркменистан, — вспоминает мужчина. — Затем в конце 2019 года, находясь в Туркменистане, повторно оформил визу ещё на один год, а также в посольстве РФ в Ашхабаде подал заявление на получение разрешения на переезд из Туркменистана в РФ».

В свой второй приезд в Россию Довран поселился в подмосковном городе Люберцы, сделал там регистрацию и ожидал получения разрешения на переезд, чтобы начать оформлять российское гражданство.

18 марта 2020 года из-за пандемии закрылись границы между Россией и Туркменистаном. У Доврана был билет на 25 марта 2020 года, но улететь он уже не смог.

Через год он получил уведомление о том, что его разрешение на переезд из Туркменистана в РФ готово. Забрать самостоятельно он его не мог, так как границы между Россией и Туркменистаном были всё ещё закрыты. Документ получил его брат по доверенности и отправил Доврану по почте.

Получил отказ

В марте 2022 года Довран попытался подать заявление на ВНЖ в многофункциональном центре (МФЦ) в Люберцах. Он подал документы, свидетельствующие о том, что его мать родилась и проживала в России, что ему разрешён переезд из Туркменистана в РФ, справку о несудимости в Туркменистане и другие бумаги. Но их не приняли, сообщив мужчине, что из-за того, что его виза просрочена, он не может подать документы в статусе переселенца.

Вместе с тем согласно указу президента РФ «О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан» от 18.04 2020 г. №274, сроки виз иностранных граждан продлевались с 15 марта по 16 июня 2021 года. А затем согласно указу президента РФ от 15.06.2021 г. №364 «О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ в период преодоления последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» течение сроков виз иностранных граждан приостанавливалось с 16 июня 2021 года до истечения 90 суток с даты снятия введённых РФ временных ограничений на транспортное сообщение с иностранным государством. В марте 2022 года РФ официально возобновила авиасообщение с Туркменистаном. Соответственно, виза Бабаева была действительна до июня 2022 года.

В МФЦ Доврану также сообщили, что ему сначала нужно получить статус носителя русского языка, а дальше подавать заявление на гражданство РФ. Однако сделать это он не успел — в конце июня с диагнозом «одонтогенная флегмона дна полости рта, шеи, передний и задний медиастенит» попал в ГБУЗ МО МОНИКИ.

Неделю мужчина находился в отделении реанимации и интенсивной терапии, а затем ещё две недели — в отделении челюстно-лицевой хирургии. По словам Доврана, врачи спасли ему жизнь, так как из-за инфекции у него начался сепсис и он был при смерти.

После выписки из больницы Доврану было необходимо наблюдение врачей. Из-за проблем со здоровьем и финансовых трудностей он не смог выехать в Туркменистан и с октября 2022 года находится на территории РФ без разрешения.

«Я не пытался больше подавать документы, потому что боялся, что депортируют. К тому же я не понимал, как мне действовать, к кому обратиться. Когда увидел в интернете информацию о том, что RT помогает в таких ситуациях, написал вам письмо», — объясняет Бабаев.

Без выезда и без виз

После запроса RT в МВД в министерстве пояснили, что до решения вопроса приёма в гражданство РФ Доврану необходимо получить ВНЖ, после чего, учитывая наличие у него родственника по прямой восходящей линии, родившегося на территории РСФСР, он сможет обратиться с заявлением о приёме в российское гражданство в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 16 Федерального закона №138-ФЗ.

Также Бабаев может подать заявление о приёме в гражданство РФ после пятилетнего постоянного проживания по ВНЖ в РФ на основании ч. 1 ст. 15 Федерального закона №138-ФЗ.

«Учитывая изложенные в обращении жизненные обстоятельства, исходя из гуманных побуждений в ГУ МВД России по Московской области направлено поручение об оказании содействия в приёме от Бабаева Д.А. заявления о выдаче вида на жительство в РФ без выезда из РФ и без виз, рассмотрев в качестве документа, предусмотренного подп. 26. 14 п. 26 Административного регламента, имеющуюся у него справку об отсутствии судимости и результаты проверок по ФКУ «ГИАЦ МВД России», — сообщили в пресс-службе МВД, отметив, что договор между РФ и Туркменистаном об упрощённом порядке приобретения гражданства РФ отсутствует.

По словам Доврана, с ним связались сотрудники миграционной службы и пригласили его на приём.

«Мне позвонили из миграционной службы, разъяснили, как действовать дальше, чтобы подать заявление на ВНЖ. Я сейчас собираю все необходимые справки. Осталось сдать экзамен и сделать фото. Всю жизнь буду благодарен проекту «Не один на один» за помощь. Если бы не вы, у меня ничего бы не получилось. Спасибо большое», — поблагодарил Довран.