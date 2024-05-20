«Груз с плеч»: пережившей теракт в «Крокусе» девушке повысили группу инвалидности после запроса RT

Москвичке, пережившей теракт в «Крокус Сити Холле», дали новую группу инвалидности после запроса RT. У 22-летней Софии-Ксении Ко диагностирован синдром Туретта, который выражается в изматывающих нервных тиках. Из-за прогрессирующего заболевания ей даже пришлось оставить учёбу во ВГИКе, чтобы сосредоточиться на лечении. После нападения террористов 22 марта у девушки обострились проблемы со здоровьем. Однако комиссия не обнаружила достаточных оснований для повышения группы инвалидности, Софии-Ксении пришлось несколько раз обжаловать это решение. Она также обратилась в проект RT «Не один не один», и после журналистского запроса в Министерство труда и социальной защиты РФ девушке провели новую экспертизу и дали II группу.

© фото из личного архива

Проблемы со здоровьем у москвички Софии-Ксении Ко начались в детстве. Мама, школьные учителя и друзья стали замечать у неё непроизвольные подёргивания губ, шеи и рук. Неврологи говорили, что это пройдёт с возрастом. Действительно, симптомы на какое-то время прекратились и до совершеннолетия девушку ничего не беспокоило. Но с 18 лет нервные и вокальные тики вернулись.

В 2021 году София-Ксения поступила во ВГИК в мастерскую Алексея Учителя на кафедру неигрового кино. Закрыть первую сессию не получилось: болезнь девушки стала прогрессировать, и ей пришлось забрать документы из вуза. К нервным тикам добавилось нарушение походки, появились слабость и тремор в руках и ногах.

«Поесть, одеться, выйти прогуляться, какие-то гигиенические процедуры провести — во всём мне нужна была помощь мамы», — говорит София-Ксения.

Медики поставили девушке диагноз «синдром Туретта» и назначили лечение. Каждый год собеседница RT, получившая III группу инвалидности, проходила переосвидетельствование, чтобы подтвердить свой статус. В 2023 году у девушки случилась аллергическая реакция на таблетки, добавился псориаз, поэтому терапию пришлось приостановить.

В октябре 2023-го невролог Городской клинической больницы имени Боткина сказал, что из-за прогрессирующего заболевания Софии-Ксении нужно пройти переосвидетельствование в Бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ). Девушка собрала все необходимые документы и подала на усиление группы инвалидности, но члены комиссии оставили ей III группу, ориентируясь на состояние пациентки, которое указано в медицинских документах. София-Ксения подала апелляционную жалобу, но комиссия не выявила «оснований для изменения решения бюро №18 — филиала Главного бюро».

«Стрельба звенела в ушах»

22 марта 2024 года София-Ксения вместе с мамой Ольгой и её подругой отправилась в «Крокус Сити Холл» на концерт группы «Пикник». Ольга работала фотографом и в тот день должна была снимать выступление музыкантов.

«Билеты у нас были в первом ряду, рядом со сценой, где расстреляли людей. Я помню, в фойе были очень навязчивые фотографы. Кстати, на одно такое фото как раз попал один из террористов. Я сначала увиливала от фотографов, а потом подумала: «Вдруг случится что-то, тогда по этим фото смогут понять, что я была среди гостей», — вспоминает пострадавшая свои мысли ещё до начала теракта.

По словам девушки, когда прозвучали первые выстрелы, она, как и большинство посетителей концертного зала, решила, что кто-то из фанатов группы взорвал хлопушки.

«Звуки усиливались, люди через стулья начали забираться на сцену и бежать за кулисы к эвакуационному выходу. Самое страшное, что я маму потеряла. Вдобавок к этому стрельба звенела в ушах, будто пуля вот-вот догонит. Потом узнали, что из зала звук транслировался через колонки на всю лестничную площадку», — делится девушка.

София-Ксения выбралась из «Крокуса», через пару минут ей позвонила мама, и они встретились на парковке у машины.

«Не думать о бумажных делах»

Сильный стресс наложил отпечаток на здоровье 22-летней девушки. Она боялась выходить из дома, усугубились и симптомы заболевания. «Находилась в зоне теракта, признана пострадавшей. На фоне стресса усилились тики», — отмечается в заключении врача-психиатра, у которого наблюдается София-Ксения (документ есть в распоряжении RT).

1 апреля прошла очная встреча с членами бюро МСЭ. Девушке назначили дополнительные обследования. По её словам, комиссия не приняла во внимание тот факт, что после теракта ей стало хуже.

«Я читаю новости RT, знаю в том числе про ваш проект «Не один на один». Там были истории, когда вы помогали людям с инвалидностью. Решила вам написать — я не знала, куда ещё обратиться с моей проблемой», — добавила София-Ксения.

RT направил запрос в Министерство труда и социальной защиты РФ. После этого, рассказывает София-Ксения, она прошла дополнительное обследование — и врачи усилили группу инвалидности с III на II.

«В порядке обжалования решения Главного бюро МСЭ была проведена медико-социальная экспертиза специалистами Федерального бюро МСЭ. По результатам экспертизы, с учётом результатов дополнительных обследований, решение регионального бюро изменено, установлена II группа инвалидности. Разработана индивидуальная программа реабилитации. С момента установления инвалидности девушке будет назначена пенсия по инвалидности в соответствии с группой инвалидности. Это будет сделано проактивно, без заявления и документов», — прокомментировали RT в ведомстве.

Сейчас София-Ксения много времени проводит на занятиях с психологом. Говорит, что во многом благодаря решённому вопросу с документами по инвалидности чувствует себя лучше.

«Просто большое человеческое спасибо вам. Груз с плеч. Я могу сейчас сконцентрироваться на своём психоэмоциональном состоянии и не думать о бумажных делах», — радуется собеседница RT.