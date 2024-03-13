МВД помогло раненному на СВО бойцу получить гражданство для проведения операции

Уроженец Одессы 40-летний Вячеслав Данильчук поехал из Приднестровья в Донецк искать пропавшего без вести двоюродного брата. В ДНР он ездил по городам, по госпиталям, но брата так и не нашёл. Когда на его глазах рухнуло здание, он помогал спасать из-под завалов раненых детей. Уехать домой он уже не смог. После начала СВО Вячеслав записался в добровольческий отряд и выполнял боевые задачи, пока летом прошлого года не получил тяжёлое ранение. Врачи военного госпиталя в Санкт-Петербурге спасли ему жизнь. Теперь необходима операция по восстановлению костей черепа, но провести её могут только гражданину РФ. После обращения RT в Главное управление по вопросам миграции МВД РФ бойцу оперативно оформили российское гражданство. Теперь семья пытается найти неравнодушных людей, которые помогли бы с постоянной пропиской, чтобы у врачей появилась возможность прооперировать участника СВО.

РИА Новости

В редакцию RT обратился Алексей Соколов — сослуживец 40-летнего Вячеслава Данильчука из Приднестровья. Соколов попросил оказать его товарищу помощь в оформлении российского гражданства. В своём письме Алексей рассказал, что в начале июля 2023 года пост, на котором находилось их отделение, подвергся миномётному обстрелу со стороны противника. Всем, кроме Вячеслава, удалось укрыться, а его тяжело ранило.

«Осколком ему оторвало левую часть лица с глазом, повредило грудь и живот. В таком состоянии он был доставлен на точку эвакуации. Впоследствии его перевезли в госпиталь в Санкт-Петербург. Перед Новым годом моего товарища выписали, потому что у него нет российского паспорта, — с уведомлением, что после оформления документов его продолжат лечить. Сейчас он снимает жильё в Питере и надеется на помощь», — написал Соколов.

RT связался с Вячеславом Данильчуком. Боец смог рассказать, что получил ранение, после которого его буквально оживили, но для операции и дальнейшей реабилитации требуется российское гражданство.

«Провести операцию без паспорта РФ невозможно — ни за деньги, ни как-то иначе. Только по квоте. А чтобы её выделили, нужен документ», — пояснил боец.

Как рассказала RT мать Вячеслава Лариса Данильчук, она родом из города Бендеры. В советские годы поехала в Одессу учиться. Там же вышла замуж и родила сына.

«Сразу после рождения Славы мы вернулись в Бендеры, — продолжает мать бойца. — Через некоторое время переехали на Байконур: муж военный, его туда направили служить. В первый класс сын пошёл там. У него и дедушка был военным, поэтому мы много путешествовали. Под самый развал СССР мужа перевели служить в Кишинёв, а оттуда — в Бендеры. И всё время мы проживали там, в Приднестровье».

У Вячеслава медицинское образование, по специальности он фельдшер. По словам Ларисы, он с детства мечтал стать врачом — помогал людям, ухаживал за животными.

«Помню, как ему было ещё совсем мало лет и он прибежал ко мне со слезами на глазах. Говорит: «Мама, там муравью ножку оторвали! Ему надо помочь». И он всегда был такой, всегда помогал всем нуждающимся», — говорит она.

Уехал искать брата

В донецкой Горловке проживают родственники семьи Данильчук. Лариса рассказывает, что ещё в 2014 году, когда начался вооружённый конфликт в Донбассе, она предлагала им переехать жить к ним в Приднестровье.

«Я им объясняла, что у нас тихо, спокойно, что работу они найдут и жилья нам на всех хватит — мы подвинемся, — объясняет она. — К тому же беженцам в Приднестровье помогают с гостиницами, платят пособия, предоставляют детям места в детских садах и школах. Но они категорически не хотели уезжать. Говорили: «Ну как мы бросим наши дома? Как оставим могилы наших предков?» А перед началом СВО мы узнали, что двоюродный брат Славы Женя пропал без вести — поехал на работу в Донецк и не вернулся».

По словам Ларисы, она не знала, что её сын решил отправиться в Донбасс искать брата. Он сообщил ей, что нашёл работу в другом городе, и уехал.

«Я даже не знала, куда именно он поехал. Сказал, что позвонит, как устроится. Потом придумывал: то связи нет, то он на стройке и неудобно говорить. Я подумать не могла, что он в Донбассе», — говорит женщина.

Вячеслав искал брата в госпиталях, спрашивал про него у добровольцев, но так ничего и не узнал. Затем началась СВО, и вместе с бойцами в ДНР он оказывал первую помощь раненым после обстрелов, вытаскивал пострадавших из-под завалов разрушенных домов.

«У меня на глазах произошёл случай, после которого я понял, что уже не смогу уехать домой, — вспоминает Вячеслав. — В здание прилетела ракета, оно начало рушиться, и мы стали помогать вытаскивать из-под завалов раненых детей и стариков. У них были тяжёлые переломы, и мы оказывали им первую помощь. Тогда я решил, что останусь и вступлю в добровольческий отряд».

«Огромное спасибо врачам за то, что спасли мне жизнь»

Вячеслав подписал контракт с Министерством обороны РФ и находился в зоне СВО до июля 2023 года. После одного из обстрелов его тяжело ранило.

«Мы стояли на позиции, и по нам велись очень сильные миномётные обстрелы, — рассказывает Вячеслав. — Я связался с командованием, запросил помощь. Приехал командир, мы поговорили. Когда я уже пошёл на свою точку, рядом с машиной начали падать снаряды. Водитель дал по газам и забуксовал. Я это увидел и понял, что надо помогать вытаскивать их. Подбежал, начал толкать. Машина выехала, а у меня под ногами разорвался снаряд».

Вячеслав получил осколочное ранение в голову, грудь и живот. Сослуживцы вынесли его с поля боя в ближайший посёлок, потом отвезли в больницу в Симферополь. Прогнозы врачей были неутешительны, сослуживцам сказали, что он безнадёжен. Тогда они настояли на его отправке в военный госпиталь в Санкт-Петербург. Как говорит сам Вячеслав, врачи провели сложнейшую операцию, которая длилась более девяти часов.

«Огромное спасибо врачам за то, что они спасли мне жизнь», — говорит боец.

Месяц Вячеслав находился в коме. Сослуживцы связались с его матерью и сообщили, что ей нужно приехать в Санкт-Петербург.

«Я у них спрашиваю: «А что, Слава в Питере?» — вспоминает Лариса. — Они говорят: «Да, он получил ранение». И только тогда я узнала, где он и что с ним. Конечно, я тут же собралась и приехала. И вот мы здесь».

Приняли решение в кратчайшие сроки

Лариса сразу начала оформлять сыну документы, так как без российского гражданства ему не могли оказывать дальнейшую медицинскую помощь. Вячеслав получил удостоверение о временном убежище, затем вид на жительство и в конце января этого года подал заявление на гражданство.

«Рассматривать документы, как нам сказали, должны были до середины апреля, но врачи сказали, что операцию по восстановлению черепа нужно было сделать уже в феврале. Мы пытались просить как-то ускорить эту процедуру, но нам объяснили, что повлиять на порядок рассмотрения заявления нельзя», — объясняет Лариса.

RT в рамках проекта «Не один на один» обратился в Главное управление по вопросам миграции МВД РФ с просьбой по возможности оказать содействие бойцу, после чего решение о признании Вячеслава гражданином РФ было принято в кратчайшие сроки.

«К нам домой приехали сотрудники МВД, торжественно объявили о том, что сын приобрёл гражданство РФ, — радуется Лариса. — Он с такой гордостью присягу зачитывал, что я прослезилась. Мы всегда себя считали русскими, и сын осознанно пошёл на СВО. Не прогуляться и не ради денег. Спасибо огромное вашему проекту и МВД. Вы — сила! Радостно осознавать, что есть такие люди, как вы, ваши коллеги, сослуживцы сына и ещё многие другие, ради которых хочется жить, творить доброе и светлое. Мне даже не верилось сначала, что наконец-то это всё случилось. Очень быстро, неожиданно и радостно. Славик рядом, передаёт вам привет и огромную благодарность».

У Вячеслава приняли заявление на оформление российского паспорта. Однако возникла ещё одна проблема. Чтобы получить квоту на проведение операции, нужна постоянная прописка в Санкт-Петербурге. По словам Ларисы, у неё нет ни родственников, ни знакомых в городе, кто мог бы с этим помочь.

«С голым паспортом прийти в госпиталь и встать на очередь невозможно — никто без постоянной прописки не возьмёт, — объясняет Лариса. — Я пытаюсь найти кого-то, кто мог бы помочь, но пока безрезультатно, а Славику эта операция необходима, как и дальнейшая реабилитация».