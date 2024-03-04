«Поддержка, которая так нужна»: RT помог подростку, переехавшему с семьёй из Купянска в Белгород, продлить инвалидность

Беженка из Харьковской области Вера Мелешко не могла оформить инвалидность на своего старшего сына. Получив российский паспорт, она подала документы в Белгороде на присвоение её 16-летнему сыну Назару категории «ребёнок-инвалид», которая была у него с рождения по украинским документам, но получила отказ. Семья осталась без финансовой поддержки в виде пенсии Назара, которая раньше вся уходила на его лечение. После обращения RT подростку провели медико-социальную экспертизу, по результатам которой ему установили инвалидность до совершеннолетия.

© Фото из личного архива

В проект RT «Не один на один» обратилась 41-летняя Вера Мелешко из Харьковской области. Женщина вместе с мужем и двумя сыновьями в сентябре 2022 года переехала из города Купянска в Белгород.

Весной 2023 года семья получила российские паспорта. Старший сын Веры, 16-летний Назар, поступил в местный индустриальный колледж, а младший, восьмилетний Максим, пошёл в школу. Вера устроилась воспитателем в белгородский социальный реабилитационный центр, где занимается с детьми, которых забрала опека из неблагополучных семей. Её супруг официально трудоустроился в строительную компанию.

«Нам здесь очень нравится, и уезжать не хотим, детей в школе и колледже хорошо приняли. Мы столько всего пережили: оставили свой дом, бежали и начали всё с нуля. Сейчас потихоньку всё налаживается», — говорит Вера.

У Назара инвалидность с детства из-за аномалии развития шейного отдела позвоночника, синдрома Клиппеля — Фейля, грудопоясничного сколиоза 1—2-й степени, плоскостопия, проблем со зрением и слухом. Подростка мучат головные боли и шум в ушах, он не может поворачивать голову, она наклонена у него вбок. Кроме того, у него нарушены координация и речь.

Из-за обстрелов Белгорода Назар сейчас учится дома, как и все его одноклассники. Свободное от уроков время школьник проводит на занятиях по плаванию, читает русскую классику и современную фантастику.

© Фото из личного архива

«Назар этой осенью прошёл очную практику в одной из крупнейших страховых компаний России. Ему очень понравилось, особенно общение с клиентами, — говорит Вера. — Сначала он не сильно хотел заниматься страховым делом, а сейчас загорелся. Может, ещё и пойдёт второе образование получать — медицинское. Это его детская мечта».

«Случайности неслучайны»

По украинским медицинским документам (есть в распоряжении RT), у Назара была установлена инвалидность до 2025 года. Вера с сыном прикрепились к поликлинике по месту жительства в Белгороде и подали документы на оформление инвалидности Назару в России. В Белгородской областной клинической больнице диагнозы подтвердили, но решением ФКУ «ГБ МСЭ по Белгородской области» Минтруда России (бюро №6) отказали в предоставлении инвалидности на основании акта медико-социальной экспертизы гражданина (есть в распоряжении RT).

«Выявлены стойкие незначительные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением статодинамических функций, сенсорных функций организма, которые не приводят к ограничению жизнедеятельности в основных категориях», — говорится в документе.

Вера подала заявление на обжалование решения бюро, но получила повторный отказ.

«Да, мой ребёнок, слава богу, может ходить, у него работает голова, но те боли, которые у него есть, мучат его с детства. Мы с рождения Назара старались за свой счёт в дополнение к государственным путёвкам хотя бы раз в год отправлять его на реабилитацию, чтобы он занимался лечебной физкультурой, — говорит Вера. — Мы расстроились, когда нам отказали, ведь всю пенсию, которую мы получали по инвалидности Назара, мы тратили на его же лечение».

Мама Назара обратилась в проект «Не один на один. RT отправил запрос в Министерство труда и социальной защиты РФ с просьбой разобраться в сложившейся ситуации.

«16-летнему жителю Белгородской области, переехавшему с родителями из Харьковской области, была проведена медико-социальная экспертиза специалистами Главного бюро МСЭ по Белгородской области с участием специалистов Федерального бюро МСЭ. По результатам экспертизы мальчику установлена инвалидность до достижения им возраста 18 лет. Таков общий порядок: инвалидность детям устанавливается до совершеннолетия, после чего необходимо переосвидетельствование для формирования новой индивидуальной программы реабилитации. С момента установления инвалидности мальчику будет назначена пенсия. Это будет сделано проактивно без заявления и документов», — прокомментировали в министерстве.

Вера уже получила справку об инвалидности Назара. «По результатам проведения медико-социальной экспертизы решение бюро МСЭ №6 ЭС №2 изменено. Вам установлена категория «ребёнок-инвалид» до 18 лет. Разработана индивидуальная программа реабилитации и абилитации ребёнка-инвалида», — отмечается в документе (есть в распоряжении RT).

Кроме того, сотрудники пенсионного фонда сообщили женщине, что пенсия по инвалидности будет назначена с момента подачи заявления.

«Я даже не ожидала, что всё получится! О вас узнала случайно от местных волонтёров. А ведь правду говорят, что случайности неслучайны. Я вам так благодарна! Вы помогли не лишиться финансовой поддержки, которая так нужна», — добавила мама Назара.