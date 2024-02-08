«Предлагают заведомо неприемлемые варианты»: многодетная мать из Татарстана борется за жильё для ребёнка с инвалидностью

В проект RT «Не один на один» обратилась жительница Татарстана Гульнара Киямова, которая с 2017 года борется за предоставление положенного по закону жилья для своей дочери с инвалидностью. Власти муниципального района заявляют, что свободных адаптированных квартир по договору соцнайма сейчас нет. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность».

© Из личного архива

На почту проекта RT «Не один на один» обратилась 46-летняя жительница Лаишевского района Республики Татарстан Гульнара Киямова. В 2009 году она раньше срока родила близнецов. Девочки появились на свет очень слабыми, одна из сестёр умерла спустя пять дней. Выжившая Разалия лежала в реанимации на ИВЛ, а потом месяц — в отделении патологии новорождённых. Через год девочке поставили диагноз ДЦП, спастический тетрапарез.

«Мы постоянно возили Разалию по врачам, проходили реабилитацию. Я старалась если не вернуть дочери здоровое детство, то хотя бы облегчить её страдания. Но сейчас она лежачая», — рассказывает Гульнара.

В 2013 году в семье Киямовых родился первый сын, в 2015-м — второй. А спустя три года супруг Гульнары ушёл из семьи.

«Муж не выдержал испытаний — собрал вещи и ушёл к другой женщине. У них общий ребёнок. Он платит нам алименты из расчёта 1,7 тыс. рублей на одного ребёнка, но и по ним у него задолженности», — говорит Гульнара RT.

В 2020 году у Разалии возникли первые приступы эпилепсии — сразу два за день. Из-за пандемии COVID-19 консультация с неврологом прошла в онлайн-формате. Официальный диагноз «симптоматическая эпилепсия» девочке поставили лишь в 2021 году.

© Из личного архива

«Дочь болеет постоянно. Вот буквально в январе её выписали из реанимации. Разалию постоянно мучают приступы, она тянется при сильной спастике. Во время очередного приступа Разалия вывихнула шейку бедра. Но врачи решили не оперировать её: гарантии, что она не получит повторную травму при очередном приступе, нет», — продолжает Гульнара.

Сейчас Киямовы проживают вчетвером в двухкомнатной квартире, которая досталась Гульнаре от родителей, в посёлке совхоза имени 25 Октября. Это в 12 км от города Лаишева, куда Разалию надо регулярно возить к врачам.

«Наша квартира на первом этаже, у нас постоянно холодные полы. Узкие коридоры не дают мне развернуться с горизонтальной инвалидной коляской: из-за вывиха бедра моя дочь не может сидеть. Мыть её мне тяжело — дочь очень высокая и не помещается в маленькой ванной в горизонтальном положении», — перечисляет свои проблемы Гульнара.

В посёлке, где живут Киямовы, нет даже своего медпункта, продолжает она: «Если что, скорая будет ехать из Лаишева, а это драгоценное время. Более того, если дороги заметёт, то скорая попросту не сможет к нам проехать. А если ехать самим, то из-за размеров инвалидной коляски нас не все таксисты соглашаются везти. Поэтому мы хотим переехать в город».

Согласно приказу Минздрава России от 29 ноября 2012 года №987н, эпилепсия с частыми припадками входит в перечень тяжёлых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире. А согласно приказу Минздрава России от 5 сентября 2019 года №728н, детский церебральный паралич входит в перечень заболеваний, дающих инвалидам, страдающим ими, право на дополнительную жилую площадь.

В 2017 году Киямова обратилась к властям Лаишева, чтобы её дочери выделили там жильё. «Документы у меня приняли и сказали, что я первая в очереди. Однако квартиру мы так и не получили. В администрации один ответ: свободных помещений нет», — возмущается Гульнара.

«Возбуждено уголовное дело»

Киямова обратилась в республиканские прокуратуру и СК. В прокуратуре выявили ряд нарушений, включая тот факт, что «жилое помещение до настоящего времени не предоставлено по причине отсутствия свободного муниципального жилья», и 30 ноября 2023 года внесли представление об устранении нарушений.

Высокогорский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Республике Татарстан провёл процессуальную проверку и выявил в действиях неустановленных должностных лиц Лаишевского муниципального района признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»).

«По результатам процессуальной проверки 1 декабря 2023 года возбуждено уголовное дело... по ч. 1 ст. 293 УК РФ. В настоящее время уголовное дело находится в производстве», — говорится в ответе СК.

© Из личного архива

RT также обратился в администрацию Лаишевского района. После этого Гульнару вызвали на приём и предложили два способа решения её проблемы.

«Они предлагают заведомо неприемлемые для меня варианты, чтобы я просто перестала требовать положенное по закону жильё, — сетует она. — Первый вариант — квартира на 7 кв. м меньше той, в которой я проживаю сейчас. То есть я жалуюсь, что в квартире тесно с лежачим ребёнком, а мне предлагают вариант ещё меньше. Второе предложение — социальная ипотека. Но в этом случае я должна обязательно работать, а на кого мне оставить дочь? К тому же у нас доход 29,5 тыс. рублей — это пенсия по инвалидности, которую получает дочь, и мои пособия по уходу. Как мне выплачивать эту ипотеку?»

Гульнара настаивает: если по закону её дочери положено жильё, она будет добиваться, чтобы закон исполнялся.

«Сколько мы ещё должны ждать? Стоим в очереди с 2017 года, и всё один и тот же ответ: адаптированного жилья нет. А когда оно будет — неизвестно. Но дома-то в Лаишеве строятся, и не один дом уже построили. Неужели нельзя адаптировать квартиру под колясочника? Я не могу понять, у всей этой бумажной бюрократии какая цель — бороться с паллиативным ребёнком-инвалидом?» — возмущается Киямова.