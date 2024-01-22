«Зловонный запах»: в Воронеже жильцы дома пытаются призвать к порядку соседку, превратившую квартиру в питомник

Жители одного из домов в Воронеже три года пытаются найти управу на соседку, которая содержит не менее 18 собак и кошек в однокомнатной квартире. Из-за этого, по словам жителей, во всём доме стоит сильный неприятный запах, в квартиры проникают мухи и тараканы, круглосуточно слышен лай. Более того, соседка периодически затапливает расположенную ниже квартиру, причём вместе с водой вниз стекают продукты жизнедеятельности собак и кошек. Чиновники разводят руками: число животных, которых разрешено держать дома, нигде не регламентировано. По словам юристов, единственное решение в данной ситуации — обратиться в суд.

Житель Воронежа Степан (имя изменено) купил квартиру в доме на Ленинском проспекте три года назад. Но вскоре выяснилось, что этажом ниже проживает женщина, которая в однокомнатной квартире держит множество собак и кошек.

«Уже через месяц после переезда в квартиру полезли тараканы, — говорит собеседник RT. — Видимо, предыдущие владельцы перед продажей жилья провели профессиональную дезинсекцию. Летом к тараканам прибавляются зелёные навозные мухи — гул стоит, как в улье. Но главное — круглосуточный лай и вонь от соседских собак. Это невыносимо!»

По словам Степана, в местном управлении ветеринарии ему сказали, что соседка предоставляла документы на 18 животных, и предположили, что без документов могут быть ещё примерно столько же собак и кошек. «Судя по лаю, их там около сорока», — добавляет он.

Ещё одна жительница этого дома, Татьяна, три года назад купила квартиру этажом ниже. Только после сделки она узнала, что это жильё ранее сдавалось в аренду, однако никто там не задерживался больше чем на месяц. По словам Татьяны, соседка периодически затапливает её квартиру.

«Я живу под ней. Так как у неё в квартире грязь, вода стекала ко мне вместе с фекалиями. Я подала на соседку в суд, там постановили выплатить мне половину суммы, указанной в иске — 15 тыс. рублей. Уже скоро год, как суд вынес это решение, но денег я до сих пор не увидела», — говорит собеседница RT.

«Полы покрыты грязью»

Контролирующие инстанции признают, что квартира содержится в неудовлетворительном санитарном состоянии. Специалист Госжилинспекции осмотрел помещение и составил отчёт: «Отделочные покрытия стен, пола в квартире частично отсутствуют. На всех поверхностях следы загрязнения, что является следствием непроведения собственником жилых помещений в течение длительного времени текущего ремонта. Инженерное оборудование для обеспечения коммунальными услугами, а именно смеситель в кухне, газовая колонка для нагрева воды находятся в неисправном техническом состоянии, подача газа в квартиру прекращена».

В отчёте говорится, что помещения «захламлены бытовым мусором, полы в кухне, прихожей, жилой комнате покрыты слоем картона, грязью и фекалиями домашних животных, имеется зловонный запах».

Потолок в квартире Татьяны

© Из личного архива

Ведущий консультант отдела финансового учёта и кадровой работы государственной жилищной инспекции Воронежской области Елена Ревина пояснила RT, что, учитывая характер загрязнения, уборка не производилась длительное время. «Следует отметить, что жилая комната загромождена в несколько рядов на высоту до двух метров металлическими клетками с животными», — добавила она.

Вместе с тем сделать что-либо в этой ситуации не могут ни чиновники, ни полиция. «К животным применимы общие правила об имуществе, поскольку правовым актом не установлено иное, — ответили Степану в городском управлении ветеринарии. — Согласно статье 35 Конституции РФ, каждый гражданин вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им. Допустимое количество животных в содержании не установлено законом. Никто не может быть лишён своего имущества иначе как по решению суда».

«Принудительное изъятие имущества является крайней мерой. Вместе с тем по данной категории дел имеется отрицательная судебная практика. В случае инициирования судебных процессов о привлечении собственников в виде лишения права собственности на жилое помещение, судами выносятся решения не в пользу истца», — сообщили Степану в администрации городского округа Воронеж. Там добавили, что, согласно Жилищному кодексу, граждане по своему усмотрению и в своих интересах осуществляют принадлежащие им жилищные права.

Из-за круглосуточного лая собак жильцы дома обращались в полицию не менее 15 раз. Однако в возбуждении административного дела им было отказано: «Законом не предусмотрена административная ответственность за нарушение тишины и покоя лаем и воем собак».

По словам юриста Ирины Зуй, единственное решение в данной ситуации — обратиться в суд. Она уточнила, что жильцы могут обратиться в ГЖИ, чтобы инспекция представляла их интересы в суде.

«Целью деятельности инспекции является защита в том числе прав граждан. Если инспекция обнаруживает, что права пользования жилым помещением нарушены другими гражданами, то в интересах добросовестных граждан инспекция всё же обязана подать исковое заявление в суд или как минимум обратиться в прокуратуру, чтобы те вышли с соответствующим иском в суд», — заключила юрист.