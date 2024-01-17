Мать-одиночка из Ростовской области не может получить российское гражданство

В проект «Не один на один» обратилась 24-летняя жительница Ростовской области Кристина Шапошникова с просьбой помочь ей получить гражданство РФ. Девушка родилась в Узбекистане, но ещё в младенчестве вместе с матерью переехала жить в Россию. Будучи несовершеннолетней, она не могла подать документы на гражданство самостоятельно, а в заявление матери её почему-то не включили. Позже Кристина попыталась пройти процедуру установления личности, но безрезультатно. После запроса RT в МВД она начала процесс установления личности заново, однако результаты, как ей сообщили в миграционном управлении, будут не ранее чем через полгода. Без документов Кристина не может оформить дочь в детский сад, а также устроиться на официальную работу.

© Из личного архива

Кристина Шапошникова родилась в Ташкенте в русской семье.

«Мои предки жили в России, — рассказывает девушка. — В советские годы их направили в Узбекскую ССР восстанавливать сельское хозяйство — они были агрономами. Там уже родились моя бабушка, мама и я тоже. Но мы русские, у нас нет узбекских корней».

В Россию Кристина переехала вместе с мамой и бабушкой в 2000 году, когда ей был всего год. По словам девушки, это решение было принято после того, как в Узбекистане начали притеснять русских. Семья поселилась в селе Круглом Азовского района Ростовской области, где проживали их родственники.

«Я переехала с двумя бумажками — листком убытия и свидетельством о рождении узбекского образца, — вспоминает Кристина. — В Круглом я ходила в детский сад, о чём есть подтверждающие документы. Когда мне надо было идти в первый класс, мы переехали в город Азов, потому что сельская школа была на ремонте. Мама вышла замуж, мы сняли дом, и я пошла в первый класс уже в Азове. До 11-го класса я доучиться не смогла из-за того, что у меня не было паспорта».

По словам девушки, её мать получала гражданство целых 14 лет. Паспорт ей выдали в 2014 году. В заявление об оформлении вида на жительство матери Кристину включили, но в заявление о приобретении гражданства — нет, хотя она на тот момент была несовершеннолетней.

«Начальник паспортного стола мне тогда сказал: «Вам придётся сделать установление личности, получить разрешение на временное проживание, вид на жительство и только потом гражданство», — говорит девушка.

© Из личного архива

Не получила справку

Летом 2021 года Кристина, будучи беременной, обратилась в миграционное управление в Азове с заявлением об установлении личности. По словам девушки, справка, удостоверяющая личность, ей требовалась для постановки на учёт в роддоме. Она сдала документы, привела свидетелей со стороны родственников и соседей, у неё взяли отпечатки пальцев.

Однако через полгода ей сообщили, что она должна съездить в посольство Узбекистана и взять справку о том, что она не является гражданкой этой страны.

«Справка об установлении личности мне требовалась срочно для роддома, — объясняет девушка. — Без неё мне элементарно могли не отдать моего ребёнка, так как у меня не было ни одного документа, удостоверяющего личность. В итоге перед самыми родами мне позвонили из паспортного стола и сказали, что нужно ехать в посольство Узбекистана и получить там справку, что я не являюсь гражданкой этой страны. Я поехала туда, и мне там сообщили, что процедура получения документа будет стоить около $600, а если меня признают гражданкой, то мой ребёнок тоже будет автоматически записан как гражданин Узбекистана и нам придётся выехать туда для оформления документов».

Дочь Кристины Эвелина родилась в декабре 2021 года. Ехать в Узбекистан с маленьким ребёнком на руках Кристина была не готова.

«Я всю жизнь живу в России, моя мать — гражданка РФ, дочь родилась в Ростовской области, все родственники — граждане РФ. О каком Узбекистане может идти речь? Я жить нормально не могу без документов. Выплаты, которые положены матерям-одиночкам, не получаю. Сама кое-как пытаюсь заработать на хлеб и содержание своего ребёнка, и мама помогает», — жалуется девушка.

Кристина не получила справку об отсутствии гражданства Узбекистана, из-за чего её личность не была установлена. Прожив ещё год без документов, она обратилась в проект RT «Не один на один» с просьбой оказать содействие ей и её несовершеннолетней дочери в оформлении документов.

Будет оказано содействие

RT обратился в МВД с просьбой оказать семье Шапошниковых содействие в приобретении российского гражданства.

В пресс-службе министерства сообщили, что у Шапошниковой есть основания для приобретения гражданства РФ после получения вида на жительство.

«Принимая во внимание обстоятельства, изложенные в обращении, с учётом гуманитарного аспекта в ГУ МВД России по Ростовской области направлены рекомендации о проведении в отношении Шапошниковой К.О. процедуры установления личности, после чего ей будет оказано содействие в урегулировании правового положения на территории Российской Федерации и приобретении российского гражданства», — отметили в МВД.

По словам Кристины, 2 декабря у неё приняли заявление об установлении личности.

«Мне объяснили, что в лучшем случае решение будет только через полгода, — говорит девушка. — То есть ещё шесть месяцев нам придётся сидеть без документов. На время проведения процедуры мне дали справку, которая подтверждает мою личность, и сказали ждать. Надеемся, что долгожданное решение будет положительным».