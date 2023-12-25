«Просто хочу вернуться домой»: вынужденный переселенец из Херсона не может попасть в Россию

37-летний Василий Кулякин после начала СВО перебрался с семьёй из Херсона в Крым и подал на оформление российского гражданства. Но получить российский паспорт мужчина не успел. Он моряк, и ушёл в рейс с украинским документом. Однако вернуться домой из Стамбула Кулякин не смог — его задержали в аэропорту Шереметьево и выслали обратно. Василий не знает, почему ему отказали во въезде в Россию. При этом в Феодосии его ждёт готовый российский паспорт.

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37-летний Василий Кулякин — моряк. Он жил в Херсоне, но в сентябре 2022 года вместе с женой, дочерью и престарелыми родителями переехал в Феодосию. Все родственники спокойно получили российские паспорта и гражданство. Не повезло только Василию. Мужчина так и не смог оформить документ и принести присягу на верность Российской Федерации, потому что его по неизвестной причине не пустили в страну, когда он возвращался домой из рейса. Сейчас Василий застрял в Стамбуле, а его российский паспорт находится в отделе полиции в Феодосии.

«Крым считаем домом»

«Мы в ходе СВО в сентябре 2022 года покинули Херсон, бросили там всё — дом, хозяйство — и переехали в Феодосию. Сразу же подали на оформление российского гражданства как вынужденные переселенцы», — рассказывает Василий RT.

Пока готовились российские документы, Василий Кулякин завербовался в рейс и покинул Феодосию в июне 2023 года. С собой, по его словам, он взял украинские документы, потому что российский паспорт ещё не был готов.

«Я уже выехал за границу на работу, не мог ждать паспорта — надо семью кормить. У нас, у моряков, ведь как: сегодня предлагают хорошую работу, а потом может целый год ничего не подвернуться. Не было мыслей, что проблемы будут. Пока был в рейсе, жена оформила на себя и на ребёнка документы. Мой паспорт был готов в августе, думал, заберу, когда вернусь, но вышло иначе», — вспоминает Василий Кулякин.

По его словам, по окончании контракта он вылетел из Стамбула домой к жене и ребёнку. Однако в аэропорту Шереметьево его задержали на пропускном пункте.

«26 октября меня задержали на пропускном пункте в аэропорту Шереметьево. Сначала продержали сутки. А на следующий день посадили на рейс обратно до Стамбула. Даже не поставили штамп, что я заехал в страну, никаких отметок не сделали, не объяснили причину отказа во въезде — ни устно, ни письменно», — недоумевает Кулякин.

Никто не объясняет

С тех пор Василий живёт в Стамбуле. По его словам, и он сам, и его жена обращались во все инстанции с просьбой объяснить, как им быть и как мужчине попасть домой. Но до сих пор они не смогли узнать даже причину отказа во въезде в Россию.

«Мы обращались во многие инстанции, но причину пока нигде не озвучили. До сих пор ничего не знаем: есть ли у меня запрет, на какой срок, когда можно заезжать? А я просто хочу вернуться домой к семье в Крым, но не знаю, как это сделать», — говорит Василий.

По словам Василия, в российском консульстве ему помочь не смогли. «Там мне сказали, что могут оформить новый паспорт взамен утерянного. Но я ничего не терял. Как мне переоформлять, если я ещё первый паспорт не получил — он меня до сих пор в паспортном столе в Феодосии ждёт? В консульстве можно загранпаспорт получить, но, опять же, для него внутренний нужен, а его на руках у меня нет. Непонятно, что в такой ситуации делать», — разводит руками Василий.

В МВД республики Крым Кулякину в ответ на его обращение сообщили, что «сведениями об отказе во въезде на территорию Российской Федерации не располагают». Также в ответе ведомства (есть в распоряжении RT) говорится, что российский паспорт мужчины передан в отделение и должен быть ему вручён.

В пограничной службе ФСБ на запрос RT не ответили.

«В ответах мне предлагают обжаловать отказ во въезде в Химкинском суде. Но как я могу это сделать, если меня в Россию не пускают? Доверенность я оформить тоже не могу без российского паспорта», — рассказывает Василий.

При этом из-за задержки он не смог закончить оформление жилья в Феодосии.

«Как вынужденные переселенцы, мы получили сертификат для покупки жилья. Нашли квартиру, оформили уже сделку купли-продажи. Продавец ждал выплаты от государства по сертификату, и тут правила поменяли: выплаты проводят только после оформления российских паспортов. Теперь из-за моей задержки сделка зависла, непонятно, что дальше будет», — вздыхает Кулякин.

Сейчас ему пытается помочь Российский профессиональный союз моряков. «Крайне прискорбно, что по бюрократическим причинам моряк не может воссоединиться со своей семьёй и получить подтверждение своего российского гражданства. Со своей стороны, наш профсоюз готов оказать ему содействие», — сообщил RT председатель профсоюза Юрий Сухоруков.

Организация уже обратилась в ФСБ, МВД и МИД для поиска возможного разрешения сложившейся ситуации.