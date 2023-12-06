Мать лежачего инвалида из Петрозаводска борется за выплаты от государства

Жительнице Петрозаводска отказали в пособии на несовершеннолетнего сына, несмотря на наличие у женщины ещё одного ребёнка — лежачего инвалида с тяжёлой формой ДЦП. Семья из трёх человек подала документы на получение пособия в начале ноября 2023 года — однако в Пенсионном фонде им отказали, рассчитав доход на члена семьи, не учитывая старшего ребёнка с инвалидностью. Сумму всех доходов делили только на двух, а не на трёх человек. Семье едва хватает денег на еду — Ксения опасается, что не сможет прокормить детей на одну пенсию по уходу за инвалидом, когда закончатся её последние сбережения.

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У жительницы Петрозаводска Ксении Личман двое сыновей 16 и 20 лет. Её старший сын — инвалид с детства, юноша страдает тяжёлой формой ДЦП. С отцом сыновей Ксения в разводе, всю семью до недавнего времени содержала сама. Ей приходилось работать на двух работах: днём — поваром в детском саду, по вечерам — курьером в службе доставки местной пиццерии.

«Я в пять утра уходила на работу и приходила в десять вечера. Но за пособиями никогда не обращалась, справлялась сама», — рассказывает собеседница RT.

Летом 2023 года умерла мать Ксении, которая помогала женщине ухаживать за ребёнком с инвалидностью. Все обязанности по уходу за старшим сыном легли на плечи Ксении.

«У сына первая группа инвалидности, он у нас лежачий. Конечно, это очень тяжело. Мы даже не можем самостоятельно ходить по врачам. Если возникает потребность, мы вызываем медиков на дом», — объясняет Ксения.

После смерти матери женщина впервые обратилась за помощью к государству — подала заявление на пенсию по уходу за инвалидом. Выплаты одобрили в сентябре 2023 года.

Сейчас семья Ксении получает 35 тыс. рублей пенсий, на эти деньги Ксении приходится содержать семью из трёх человек. Денег не хватает, только на оплату коммунальных услуг уходит 7 тыс. рублей. Чтобы прокормить детей, Личман обратилась за пособием по уходу за младшим несовершеннолетним сыном. Она подала заявление на выплату 1 ноября.

«Решила, что пришло время. При заполнении заявления на пособие есть отдельный пункт, что я являюсь опекуном по уходу за инвалидом первой группы, за инвалидом детства, — отмечает собеседница RT. — Тут надо добавить, что пенсия по уходу за инвалидом подразумевает отсутствие каких-либо других доходов — вам никогда не оформят пособие по уходу, если есть официальный доход».

Отказ в пособии

Несмотря на то, что, кроме пенсии, никаких доходов у семьи нет, в пособии на младшего ребёнка Ксении отказали — соответствующий документ пришёл 13 ноября. По словам собеседницы RT, в Фонде социального и пенсионного страхования, который должен был одобрить выплату, не учли наличие у неё старшего недееспособного сына — расчёт доходов произвели так, будто семья состоит только из двух человек.

«Я понимаю, что старший сын — уже совершеннолетний, но ведь он полностью на моём иждивении, я официально признана его опекуном», — подчёркивает Ксения.

Ксения утверждает, что согласно подсчётам, произведённым в Пенсионном фонде, средний доход на члена семьи Ксении без учёта старшего сына составил порядка 19 тыс. рублей — это на 2 тыс. рублей больше установленного в регионе прожиточного минимума. В итоге, по словам матери-одиночки, её семью сочли «слишком состоятельной» для получения пособия на несовершеннолетнего.

«Право на пособие устанавливается в случае, если среднедушевой доход семьи не достигает величины прожиточного минимума на душу населения по месту жительства (в г. Петрозаводске — 17 698 рублей)», — поясняют в отделении Фонда социального и пенсионного страхования по Республике Карелия.

В ведомстве также сообщили RT, что по закону при расчёте среднемесячного дохода для признания семьи малоимущей в состав семьи включаются супруг, несовершеннолетние дети и дети до 23 лет, проходящие обучение в образовательных организациях. Совершеннолетние дети с тяжёлой инвалидностью в этот перечень не входят.

«В случае отсутствия сведений об обучении совершеннолетнего ребёнка оснований для его включения в состав семьи не имеется», — подытожили в отделении Фонда социального и пенсионного страхования по Республике Карелия.

«Сбережения скоро кончатся»

После неудачной попытки оформить пособие Ксения также подавала заявку на повышенную социальную стипендию для 16-летнего сына, который сейчас учится на механика в речном училище. По словам Ксении, в соцслужбе справку о признании семьи малоимущей выдали без проблем.

«Нас соцзащита признала малоимущими и выдала справку о том, что в связи с этим мой сын нуждается в повышенной, социальной стипендии. То есть в соцзащите мы малоимущие, а в пенсионном фонде — богатые?» — недоумевает собеседница RT.

Сама Ксения объяснила, что разница в оценке доходов семьи обусловлена тем, что соцзащита рассчитывает среднемесячный доход исходя из заработков семьи за предыдущие три месяца, а в Фонде социального и пенсионного страхования рассматривают доходы семьи за последний год — в тот период Ксения ещё работала.

В Фонде социального и пенсионного страхования по Республике Карелия также отмечают, что в 2024 году в регионе вырастет прожиточный минимум, поэтому в будущем заявку Ксении могут одобрить. Однако как прокормить семью до этого момента, Ксения не знает.

Пока у женщины ещё остаются сбережения, но деньги скоро закончатся — по её подсчётам, уже в декабре от отложенных средств ничего не останется.

«Выживаем мы сейчас на те деньги, которые приходят в качестве пенсии по уходу за инвалидом, только с божьей помощью, наверное. У меня до смерти матери были некоторые сбережения, я всё-таки работала на двух работах и получала неплохие деньги. Как мы будем жить, когда сбережения закончатся, я не знаю», — переживает Ксения.