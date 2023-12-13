Переехавшая в Москву многодетная семья продлила льготный статус

Многодетная семья почти полгода не могла продлить статус многодетной после переезда в столицу — в ряде документов и сведений были противоречия. После обращения RT с семьёй связались представители столичного Департамента соцзащиты, проконсультировали по алгоритму подачи заявления, оперативно приняли документы и присвоили льготные категории родителям и детям.

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Многодетная семья из Подмосковья после переезда в столицу несколько месяцев не могла продлить свой статус и получить право на полагающиеся льготы — в ряде документов и сведений были противоречия. После обращения RT в Департамент труда и социальной защиты населения Москвы проблема была решена. «Письмо RT помогло!» — благодарит многодетная мать Татьяна Плотникова.

У 41-летней Татьяны четверо детей: 16-летняя дочь от первого брака, четырёхлетний сын и две трёхлетние дочери, которых она родила в браке со вторым мужем, 43-летним Хаканом Йазыджы.

Раньше Плотникова с супругом и детьми жили в Подмосковье, там же оформили удостоверение многодетной семьи и пользовались всеми положенными льготами. Летом 2023 года они перебрались на север Москвы, в район Западное Дегунино, и зарегистрировались по новому адресу, однако продлить статус многодетной семьи не получалось.

«Мы купили квартиру, дети пошли в новый садик и школу. Но воспользоваться своими правами на льготы мы не могли. Между ведомствами возникали какие-то сбои во время обмена информацией», — рассказала Татьяна Плотникова.

По словам собеседницы RT, она подала заявление на продление статуса через онлайн-сервис сразу после переезда в столицу. Однако в официальном извещении, которое получила Плотникова, говорилось, что «в предоставлении государственной услуги «Присвоение (продление) льготного статуса многодетной семьи города Москвы» отказано в связи с противоречием документов или сведений, полученных с использованием межведомственного информационного взаимодействия».

Когда Плотникова позвонила в отдел соцзащиты, ей пояснили: проблема в том, что в базах не отобразилась новая прописка семьи. Её попросили принести выписку из домовой книги. Татьяна записалась на приём и пришла в местный МФЦ, где находится нужный ей отдел полиции. По словам собеседницы RT, организовать это было непросто.

«У меня четверо детей, трое из которых совсем маленькие, — говорит она. — Муж постоянно на работе, дом на мне, лишних денег на няню нет. В отделении выяснилось, что именно мою проблему, то есть выдачу выписки, тут не решают».

В полиции Плотникову успокоили, что с документами всё в порядке, в базе они отображаются, и предложили немного подождать, пока эта информация не дойдёт до отдела соцзащиты. По словам собеседницы RT, она несколько раз повторно отправляла соответствующие заявления, но всё время получала отказ по разным причинам.

«Сначала в базе не могли детей найти, потом супруг «пропал». В третий раз отказали, потому что не могут найти сведений о старшей дочери, якобы несоответствие с фамилией её папы. Запросили ЗАГС, оказалось, фамилию отца неправильно записали. При этом у нас в бумажных документах всё верно записано», — рассказывает женщина.

«Принято положительное решение»

По словам Плотниковой, из-за того, что до продления статуса они с мужем и детьми не имели права на льготы, нагрузка на семейный бюджет значительно выросла.

Татьяна обратилась в проект RT «Не один на один» и рассказала о своей ситуации. После того как был отправлен запрос в Департамент труда и социальной защиты населения, проблема решилась.

«Мне позвонили из соцзащиты, сказали, что озаботились проблемой, можно занести оригиналы документов в МФЦ. Документы все сразу оформили», — радуется Плотникова.

В Департаменте труда и социальной защиты населения Москвы пояснили RT, что ранее отказ многодетная мать получала из-за некорректно оформленного заявления: «Соцзащита связалась с Татьяной Плотниковой, чтобы дать полную информацию по процессу подачи заявления, проговорить, что необходимо сделать для получения льготного статуса, и помочь с решением её вопроса. 8 декабря Татьяна отправила новое заявление, и 12 декабря по нему было принято положительное решение. Ей и её супругу присвоена льготная категория «родитель многодетной семьи», детям — льготная категория «ребёнок из многодетной семьи».