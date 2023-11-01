«Всё-таки есть справедливость»: мать ребёнка с инвалидностью получит детское пособие в полном размере после запроса RT

Жительнице Краснодарского края Марине Захаровой не выплачивали пособия на двоих детей в полном размере. При расчёте дохода семьи сотрудники соцфонда включили в него сумму, которую пожертвовала в рамках благотворительности частная компания и которая была потрачена на лечение старшего ребёнка с инвалидностью. Поэтому Захаровым было одобрено пособие в размере 50% от максимального. После обращения Марины Захаровой к RT семье сделают перерасчёт и окажут денежную помощь в полном объёме.

© Фото из личного архива

В проект RT «Не один на один» обратилась 37-летняя жительница Белореченска (Краснодарский край) Марина Захарова. Женщина с мужем воспитывают трёхлетнего Захара и семилетнего Руслана. У старшего сына инвалидность с детства. Мальчик получил родовую травму: по словам Захаровой, врачи вовремя не провели кесарево сечение, у малыша случилось кислородное голодание и сильно пострадал головной мозг. Руслан сам не ходит, только с поддержкой, сидит у опоры, разговаривает и понимает обращённую к нему речь.

«Ему очень нравится общаться со сверстниками. Он просится в школу, и мы готовимся в следующем году пойти в первый класс», — говорит Марина.

В семье Захаровых работает только муж Марины, он трудится на плиточном заводе. Марина всё своё время посвящает сыну с ДЦП. Доход семьи в месяц — около 60 тысяч рублей. В эту сумму входит пенсия по инвалидности ребёнка, выплата Марины по уходу, пособия на детей и зарплата мужа.

Денег на реабилитацию и лечение Руслана уходит немало. «Занятия с логопедом, дефектологом, лекарства и витамины — всё это оплачиваем мы, — говорит Марина. — А ещё у сына проблемы со зрением, близорукость, очки тоже за свой счёт покупаем. Может показаться, что это мелочь — 5 тысяч рублей, но в итоге набегает большая сумма, и на жизнь совсем не хватает».

«Доход выше среднего»

С 1 января 2023 года пособие на детей от трёх до семи лет было упразднено, и вместо него введена единая выплата для детей в возрасте от 0 до 17 лет. Её размер зависит от уровня дохода семьи и привязан к прожиточному минимуму для детей, установленному в конкретном регионе. Максимальная сумма на одного ребёнка в Краснодарском крае составляет 13 386 рублей.

Оба ребёнка Марины подходили по возрасту для получения нового единого пособия. Захарова отправилась в местный пенсионный фонд, чтобы подать документы на оформление выплат для сыновей. Но ей отказали в назначении полного ежемесячного пособия и одобрили сумму 6693 рубля — это половина детского прожиточного минимума, установленного в регионе.

По словам Марины, сотрудники фонда объяснили, что при подсчёте среднего дохода семьи было учтено крупное поступление за сентябрь 2022 года. Захарова рассказала, что эта сумма не имеет отношения к доходу семьи: «Деньги пожертвовала нам частная фирма на оплату реабилитации Руслана в челябинском центре «Сакура».

По словам Марины, сотрудники пенсионного центра и горячей линии соцфонда ответили ей, что пособие в полном размере всё равно ей не положено по закону. Она написала жалобу в Фонд пенсионного и социального страхования РФ по Краснодарскому краю.

В ответе (есть в распоряжении RT) отмечается, что пособие на обоих детей Захаровой одобрили в размере 50% от прожиточного минимума в крае, в связи с тем, что «доход семьи выше среднего». В документе также подробно расписано, какие доходы были учтены при расчёте.

«В сентябре прошлого года компания «Трансконтейнер» помогла оплатить лечение Руслану в «Сакуре» стоимостью 250 300 рублей. Но эти деньги я даже не видела, фирма напрямую перевела их на счёт клиники, — в свою очередь, объясняет Марина Захарова. — У меня были все чеки и выписки о прохождении лечения, но их почему-то не запросили, хотя я спрашивала, нужны ли они, чтобы попробовать оспорить принятое решение. Показала справку об инвалидности ребёнка, но мне сказали, что сделать ничего нельзя».

«Пособия очень нужны»

Марина обратилась за помощью в проект RT «Не один на один»: «Я о вас знала, читала статьи о помощи людям с жильём, гражданством, выплатами. Ещё один ваш благотворительный проект, «Дальше действовать будем мы», помог нам в прошлом году собрать деньги на лечение».

© Фото из личного архива

RT отправил запрос в Соцфонд РФ с просьбой разобраться в сложившейся ситуации. «Поскольку сведения о том, что выплата, произведённая заявителю ПАО «Трансконтейнер», является единовременной благотворительной помощью на лечение ребёнка, были установлены в ходе рассмотрения обращения заявителя, ОСФР по Краснодарскому краю для подтверждения данной информации были направлены запросы в ПАО «Трансконтейнер» и в ООО «Медицинский центр «Сакура», — сообщается в ответе на запрос.

В компании «Трансконтейнер» Соцфонду подтвердили, что они действительно помогли оплатить лечение Руслану Захарову, а в реабилитационном центре «Сакура» предоставили документы о том, что ребёнок проходил лечение в их клинике.

После проведённой проверки с Мариной связались из Соцфонда и разъяснили, что семье назначат ежемесячное пособие в полном объёме, а также «произведут перерасчёт за предыдущие месяцы в кратчайшие сроки».

«Спасибо вам огромное, что разобрались. Всё-таки есть справедливость! У нас расходы большие, Руслану минимум два раза в год нужно ездить на лечение, а одна реабилитация стоит 200-300 тысяч рублей. Поэтому пособия нам очень нужны», — добавляет Марина.