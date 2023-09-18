Многодетная мать из Орловской области просит помочь её мужу и детям получить гражданство РФ

Уроженка Краснодарского края 33-летняя Оксана Темирбаева обратилась в проект RT «Не один на один» с просьбой помочь её мужу, гражданину Казахстана, и двум старшим детям, шестилетнему Адияру и десятилетней Амине, получить российское гражданство. По её словам, в миграционном управлении объяснили, что Адияр, имея казахстанское свидетельство о рождении, может быть включён в заявление отца о приобретении гражданства РФ. Тогда как Амине, чтобы стать гражданкой РФ, нужно предоставить справку, что у неё нет оснований для получения гражданства Казахстана. Девочка родилась в Костанайской области, но её не зарегистрировали из-за отсутствия у матери казахстанского ИНН. Чтобы получить такую справку, а также подтвердить доход для оформления документов, Темирбаевы пытаются накопить необходимую сумму. При этом, воспитывая четверых детей, они не получают выплаты, положенные многодетным семьям.

© Фото из личного архива

Оксана Темирбаева родилась в хуторе Протичка Красноармейского района Краснодарского края. Когда ей исполнилось девять лет, родители приняли решение переехать на постоянное место жительства в Белгородскую область, так как девочка тяжело переносила жару. Здесь Оксана получила российский паспорт, устроилась на работу.

«С мужем мы познакомились в интернете. Больше полугода просто переписывались без намёков на что-то большее. У нас разница в возрасте 12 лет, и тогда я даже не думала о свадьбе, — рассказывает она. — Но мне с ним было очень интересно. У нас было много общих тем для разговоров. Потом Тагир пригласил меня в гости в Казахстан. Мы уже на тот момент друг другу нравились. Я поехала, и как-то всё завертелось. Я вернулась домой, чтобы закончить свои дела, уволилась, и через два месяца после личного знакомства мы подали заявление в ЗАГС. 24 сентября будет 11 лет, как мы женаты».

Ребёнок без регистрации

Оксана переехала жить в Казахстан к Тагиру в 2012 году. Там же был зарегистрирован их брак. От российского гражданства женщина не отказывалась, вид на жительство в Казахстане не получала. Проживала в стране на основании временной регистрации. Работать устроилась неофициально дояркой и по совместительству поваром. Муж, по словам Оксаны, трудился аппаратчиком по обработке зерна на местном элеваторе.

© Фото из личного архива

Через год у супругов родилась дочь Амина, но в местном ЗАГСе им отказались выдавать свидетельство о рождении, так как, по словам Оксаны, у неё не было возможности получить казахстанский ИНН, а без него документы на ребёнка не выдавали.

«Позже такая возможность появилась благодаря вышедшему закону, поэтому с другими детьми проблем не возникало», — говорит женщина.

Оксана поехала в Россию и там по месту регистрации в Белгородской области получила на Амину свидетельство о рождении российского образца. При этом в оформлении гражданства РФ, по словам женщины, девочке отказали, а также не зарегистрировали её по месту прописки матери, объяснив это тем, что она родилась в Казахстане и её отец является гражданином Казахстана, соответственно, автоматически получить гражданство РФ она не может.

При этом в Казахстане девочку тоже отказались оформлять, так как у неё российское свидетельство о рождении. В результате, по словам матери, ребёнок до сих пор нигде не зарегистрирован.

Следом за Аминой у Темирбаевых родились ещё трое детей: Амир, Адияр и Адель. Младшей девочке сейчас всего семь месяцев.

«Так получилось, что муж и сын Адияр — граждане Казахстана, я, Амир и Адель — граждане РФ, а Амина — лицо без гражданства. Статус многодетной семьи мы оформить не можем, так как двое из четверых детей неграждане РФ. И если с младшим сыном всё просто — он может получить гражданство РФ вместе с отцом, — то как быть с Аминой, непонятно», — объясняет Оксана.

Подтверждение дохода

В этом году семья переехала в Россию. Поселились в Орловской области поближе к родственникам. Кроме того, по словам Оксаны, Тагир нашёл работу на местном предприятии, где ему предложили зарплату в два раза выше, чем в Казахстане. Сразу после приезда он обратился в миграционное управление, чтобы узнать, какие документы ему потребуются для оформления российского гражданства.

© Фото из личного архива

Как пояснили в управлении, для получения вида на жительство в упрощённом порядке ему, как гражданину Казахстана, необходимо подтвердить доход.

«Сказали, что на счёте должна быть сумма в размере 58 500 рублей. У нас эти деньги были, но не одномоментно, — объясняет Оксана. — Так получилось, что мы собрали детей в школу, много денег потратили на переезд, к тому же у нас маленький ребёнок. Муж сдал экзамен по русскому языку, получил сертификат, мы подготовили все необходимые документы, но в конце августа у него истекла регистрация, и нужно было выезжать. В итоге мы не успели подать документы. При этом на детей, как нам пояснили, я должна подавать заявление сама, но выяснилось, что бабушка с дедушкой меня выписали из дома в Белгородской области и теперь мне сперва нужно поставить новую печать о прописке, а для этого нужно туда поехать. С маленьким ребёнком пока это сделать непросто».

Как сообщили RT в МВД, Амине может быть удостоверено наличие гражданства РФ по рождению на основании п. «в» ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 31 мая 2022 года №62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» при предоставлении документов полномочных органов Республики Казахстан, подтверждающих отсутствие оснований для предоставления ей гражданства данного государства по рождению.

«В ином случае Темирбаева О.Б. вправе обратиться с заявлением о приёме в гражданство РФ своей несовершеннолетней дочери в соответствии с п. «а» ч. 6 ст. 14 ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» по месту жительства либо по месту жительства ребёнка», — пояснили в пресс-службе министерства.

По словам Оксаны, Тагир уже съездил в Казахстан, обновил регистрацию, а сама она в ближайшее время поедет в Белгородскую область, чтобы поставить печать о выписке и заново прописаться.

«Затем нам нужно накопить деньги, чтобы подтвердить доход, и только после этого подавать документы на гражданство. Это всё очень непросто, но будем пытаться», — говорит многодетная мать.