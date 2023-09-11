Жительница Кемерова Людмила Азарова хочет привлечь к ответственности врачей местного кардиоцентра. Пенсионерка утверждает, что потеряла ногу из-за врачебной ошибки. По словам Азаровой, специалисты вовремя не заметили осложнения после операции, из-за чего возникла гангрена. Женщина подала заявление в прокуратуру.

«Ходила с гангреной полгода»: кемеровчанка потеряла ногу после операции и хочет привлечь врачей к ответственности

«Мой сын Костя сейчас с семьёй живёт в Крыму. Они меня зовут, очень ждут. Но я не перееду, пока не восстановлю справедливость», — решительно говорит 63-летняя Людмила Азарова. Женщина обратилась на почту благотворительного проекта RT «Не один на один».

Всю жизнь она прожила в Кемерове: сначала работала завхозом в детском саду, потом на заводе, пока его не закрыли в 1990-х, а на пенсии вернулась в тот же детский сад нянечкой.

Проблемы со здоровьем у Людмилы начались семь лет назад. Женщина долгое время была донором, и во время очередной сдачи крови врачи заметили, что у Азаровой повышен сахар. Эндокринолог диагностировал у неё диабет II типа.

«Няня в детском саду — работа нервная, это сказывалось и на давлении, и на сахаре, — рассказывает собеседница RT. — Пришлось уйти. Решила вести спокойную пенсионерскую жизнь, здоровьем заняться. Тем более что ноги всё сильнее болели из-за атеросклероза сосудов».

«Я начала молиться»

В 2019 году Азарова встала в очередь на операцию, и в 2020 году в Научно-исследовательском институте комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний ей была проведена операция по бедренно-подколенному протезированию на правой ноге. Это операция по созданию кровотока в обход сосудов, поражённых атеросклерозом. В качестве шунта используется искусственный сосуд (протез).

По словам пенсионерки, через 20 дней её выписали, реабилитация дома проходила хорошо: «Операцию на правой ноге мне сделали изумительно — никаких проблем, я очень быстро восстановилась. Вскоре мне позвонили и сказали: «Проходите обследование, будем делать операцию на левой ноге». Я на радостях, что избавлюсь от боли, согласилась, прошла комиссию и опять легла в кардиоцентр».

Позже другой врач сообщил Азаровой, что надо было выждать минимум полгода, прежде чем проводить операцию на второй ноге, вспоминает она в беседе с RT. В случае с Людмилой прошло всего два месяца: пенсионерка говорит, что врачи сами предложили место в очереди и она не смогла упустить такой шанс. О том, что существуют ограничения по времени, она сама не знала и говорит, что никто из врачей её об этом до операции не предупреждал.

На левой ноге Азаровой также предстояло сделать бедренно-подколенное шунтирование биопротезом. По воспоминаниям женщины, обстановка в операционной её сильно насторожила: «Там были студенты, один из них должен был поставить мне укол анестезии, а врач ему говорит: «Ты что делаешь, куда ставишь?» Я начала уже молиться».

Через восемь дней после операции Людмила попросила выписать её домой, так как, по её словам, в кардиоцентре не было должного ухода за пациентами. Спустя неделю на прооперированной ноге начала болеть пятка, и в течение двух месяцев боль только усиливалась.

Как говорит Азарова, терапевт кардиоцентра не смогла ей ничем помочь, а заведующая направила пенсионерку к хирургу из-за плохого состояния швов. Женщина-хирург велела Людмиле пойти в кожно-венерический диспансер, продолжает женщина. «Они подумали, что я гулящая. Такой стыд и позор в моём состоянии переживать просто невыносимо!» — возмущается пенсионерка.

Людмила отправилась в диспансер, чтобы исключить какие-либо присоединившиеся инфекции. Обследование, по её словам, ничего не выявило, и тогда заведующая направила пациентку на рентген.

«После процедуры снимки и их описание у меня забрали — даже не знаю, что там было, — сетует собеседница RT. — Я потом второй, третий раз пришла. Посижу у кабинета, зайду, а она мне колготки снимет, посмотрит, головой покачает — и всё. Ничего не говорит, никак не помогает».

«Врачи сказали: всё пройдёт»

К концу 2020 года Людмила, по её словам, могла только лежать. «Ходить и сидеть было невыносимо больно, но я терпела — врачи же сказали, что всё пройдёт. Уже в апреле 2021-го я позвонила знакомым с просьбой отвезти меня в травмпункт — может, они чем помогут. Приехала туда, а мне доктор говорит: «Вы как вообще ходите?» — рассказывает пенсионерка.

В травмпункте Азаровой сделали рентгеновские снимки и рекомендовали ехать в больницу на скорой. «Я вызвала бригаду. Ребята приехали очень хорошие. Видят, что я не могу ходить, помогли, погрузили», — говорит она.

Женщину госпитализировали в Кузбасскую областную клиническую больницу им. С.В. Беляева в апреле 2021 года для тромбоэктомии — удаления тромба из сосуда на левой ноге, там женщина провела 20 дней. Но когда она вернулась домой, состояние не улучшилось.

«Я два месяца пробыла дома. От боли не могла ничего делать. Позвонила врачу, который мне тромб убирал, рассказала, что ни ходить, ни спать не могу. А он мне только туфли ортопедические выписал. Я их взяла, но надеть так и не смогла — нога-то чёрная вся уже была, пальцы и пятка облезают. А он ещё говорит: «Спирт прикладывай, спирт поможет», — вспоминает пенсионерка.

В июне 2021 года соседи помогли Людмиле добраться до больницы, в которой проходила последняя госпитализация. «Доктор, которая проводила операцию, посмотрела ногу и тихо-спокойно пишет мне направление на ампутацию пятки, — рассказывает Азарова. — Я вернулась домой и позвонила другому врачу в Беляевскую больницу. Мы говорили с ним около часа. В итоге он сказал: «Приезжай завтра к нам. Есть один аппарат, который поможет, всё почистит, будем опять тебе делать операцию».

По словам пенсионерки, ей поставили диагноз «гангрена левой стопы». Со слов женщины, врач рассказал, что они «выкачали жидкость из пятки, почистили ткани и скоро пятка должна нарасти». Однако после операции ей лучше не стало: «Врач сказал — аппарат поможет, а нога чернеет всё больше. Доктор же меня уверяет, что всё пройдёт. Дал ходунки. А какие ходунки, если я даже дотронуться до ноги не могла!»

«Всё откромсали»

Женщина ждала до декабря, пока нога заживёт. Тем временем знакомые, которые были рядом с ней и помогали, ужасались виду конечности пенсионерки. Они рекомендовали Людмиле опять обратиться к врачу. 6 декабря 2021 года Азарова вызвала скорую.

«Привезли меня в больницу, а у всех только один вопрос: как можно было так ногу запустить? Выше колена мне всё и откромсали сразу, оставили только 15 см ноги от бедра», — рассказывает собеседница RT.

Как вспоминает Азарова, первое время после удаления ноги она практически не передвигалась: «Я ходить не могла, ползала. На костылях очень сильно упала и разбила лицо и руки. Мне кажется, я держусь сейчас только на своём характере».

При этом у женщины возникли сложности с получением группы инвалидности. Третью группу она получила только в 2020 году по диабету. Несмотря на то что уже тогда после операции на правой ноге у неё должна была быть вторая группа инвалидности, её она получила только в 2022 году после многочисленных жалоб. Сейчас Людмила пытается получить первую группу инвалидности, так как у неё полностью отсутствует левая нижняя конечность.

В начале августа 2023 года Азарова обратилась к прокурору Рудничного района с просьбой о помощи в проведении проверки в отношении врачей, подала заявление и приложила все документы. «Он обещал разобраться. Не должны были мне так рано делать вторую операцию. Да и потом, почему так долго игнорировали некроз?» — рассуждает она. 25 августа 2023 года в кардиоцентр направилась комиссия из прокуратуры Рудничного района.

RT направил запросы в Минздрав Кемеровской области и Министерство науки и высшего образования РФ, к которому относится кардиоцентр.