МИД оказывает помощь русской семье из США в получении гражданства РФ после запроса RT

Уроженец Казахской ССР Вадим Скороходов, проживающий в США, обратился в проект RT «Не один на один» с просьбой помочь его несовершеннолетним детям получить российское гражданство. После распада СССР мужчина жил в Латвии, где в 1996 году у него изъяли паспорт и выдали удостоверение личности негражданина. На работу по специальности с таким документом не брали, поэтому он уехал в США, где трижды пытался получить американский паспорт, но каждый раз получал отказ. Там же он женился на гражданке РФ. У супругов родились двое детей, которым они попытались сделать российское гражданство в упрощённом порядке. Однако выяснилось, что отцу, как второму родителю, нужно предоставить документ, подтверждающий статус лица без гражданства. Имеющаяся у Вадима грин-карта не подошла. После запроса RT в МИД РФ Генконсульство РФ в Нью-Йорке начало оказывать семье помощь.

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В редакцию RT обратился житель Нью-Йорка 55-летний Вадим Скороходов, который попросил помочь его несовершеннолетним детям получить российское гражданство, а также переехать вместе с ними жить в Россию.

По словам мужчины, он с детства прививает двум своим сыновьям любовь к России. Научил их читать и писать на русском языке. Математику и грамматику они изучают с репетиторами по российской программе. Однако, как говорит Вадим, в этом году его 13-летний сын должен идти в старшую школу (последний этап среднего образования в США. — RT), где привитые семьёй ценности будут подавляться навязыванием американских общественно-социальных норм.

«Школа сделает всё, чтобы воспитать очередного американского патриота и носителя их чумных ценностей, — объясняет Вадим. — Пацанам сейчас 11 и 13 лет, это тот порог, когда семья ещё превалирует в их сознании, они считают себя русскими и готовы ехать на Родину. Дальше ценности, привитые семьёй, будут всё сильнее подавляться влиянием общественно-социальных норм и ценностей окружающего мира».

Сыновья Вадима не смогли получить российские паспорта из-за отсутствия у него какого-либо гражданства.

Социальная адаптация невозможна

Скороходов родился в Казахской ССР, служил в советской армии. После распада Союза жил в Латвии, где в 1996 году у него изъяли советский паспорт и выдали документ негражданина. На работу по специальности Вадима без паспорта не брали, поэтому он выехал по имеющемуся удостоверению личности в США. Там он трижды пытался получить американский паспорт, но ему каждый раз отказывали.

«В течение первых 15 лет я пытался понять и принять новые условия жизни, — рассказывает Вадим. — Но к 2014 году, уже имея двух малолетних детей, понял, что социальная адаптация невозможна ввиду несоответствия моих моральных, этических и политических взглядов с окружающим миром. Мы хотим вернуться домой, на историческую Родину — в Россию».

В 2016 году Вадим обратился в Генеральное консульство РФ в Нью-Йорке за российской визой для детей, но документы вернули с отказом из-за отсутствия паспорта у отца. На этом же основании им было отказано в гражданстве РФ, несмотря на то что их мать — супруга Вадима — является гражданкой России.

Через два года Скороходов вновь предпринял попытку легализоваться в США и в конце 2019-го выиграл дело в суде с правом получения грин-карты. Впрочем, и этот документ не помог детям получить российское гражданство.

Как пояснили Вадиму в Генконсульстве РФ в Нью-Йорке, при подаче заявления отцу, как второму родителю, за неимением американского паспорта предписано предъявлять документ, удостоверяющий статус лица без гражданства на территории США. При этом в Генконсульстве отметили, что грин-карта таким документом быть не может в том числе потому, что в ней имя Вадима отличается на одну букву от написанного в свидетельствах о рождении детей. Так, в грин-карте он записан как Vadims Skorokhodov, а в остальных удостоверениях личности — Vadim Skorokhodov.

«Документы на детей оформлялись на основании моего американского водительского удостоверения, где моё имя написано правильно, так, как оно звучит по-русски — Vadim. Но в латвийском паспорте негражданина я был записан как Vadims Skorokhodovs. Латыши используют эту букву в конце имён и фамилий, чтобы обозначить принадлежность к мужскому роду», — объясняет собеседник RT.

Вместе с детьми в Россию могла бы поехать их мать, но, по словам Вадима, пока она это сделать не может, так как находится в США по рабочей визе. Выехав в Россию, она рискует потерять и работу, и визу. Сам же Вадим должен прожить по грин-карте ещё пять лет, прежде чем получит гражданство США.

«За это время дети вырастут, и я уже не смогу вернуть их на Родину. При этом вопрос гражданства моих сыновей может быть решён, если отбросить всякий формализм», — говорит мужчина.

«Без вашего участия ничего бы не сдвинулось»

RT направил запрос в МИД РФ с просьбой оказать семье возможное содействие в получении документов для следования в Россию, а также в приобретении гражданства РФ.

Как сообщили RT в Департаменте информации и печати МИД РФ, основным условием приёма в гражданство РФ является проживание заявителя на территории России. Без соблюдения этого требования заявление о приобретении гражданства РФ в упрощённом порядке в дипломатическое представительство или консульское учреждение могут подать лица без гражданства, которые имели гражданство СССР, проживали и проживают в государствах, входивших в состав СССР, и не получили гражданства этих государств.

«Таким образом, к сожалению, на данном этапе у В. Скороходова нет оснований для обращения в Генеральное консульство России в Нью-Йорке с заявлением о приёме в гражданство Российской Федерации, — комментируют представители МИД РФ. — Вместе с тем такие основания у него появятся после переезда в Российскую Федерацию. Например, согласно ч. 2 ст. 14 Федерального закона от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» иностранный гражданин или лицо без гражданства, временно или постоянно проживающие на территории РФ, вправе обратиться с заявлением о приёме в гражданство РФ в упрощённом порядке, если указанный гражданин или указанное лицо состоит в браке с гражданином РФ, проживающим на территории РФ, и имеет в этом браке общих детей».

В департаменте также пояснили, что дети Скороходова будут признаны гражданами РФ в случае подтверждения его статуса лица без гражданства. При этом въехать в Россию семья сможет лишь при наличии визы.

«Генконсульство находится в контакте с данными гражданами и оказывает им консультационное содействие для устранения несоответствий в их американских документах, а также готово рассмотреть в установленном порядке заявления об оформлении гражданства Российской Федерации детям В. Скороходова», — сказали в МИД РФ.

По словам Вадима, с ним уже связались сотрудники Генконсульства.

«Меня попросили прислать копию моего истёкшего паспорта негражданина Латвии, и на основании этого документа они признают мой статус лица без гражданства, — говорит Скороходов. — Благодаря вам! А без вашего участия, к сожалению, ничего бы не сдвинулось. Но почему русский человек должен бороться за получение российского гражданства, не имея при этом никакого другого? Ведь очевидно, что я, человек без гражданства не по собственной воле, тем не менее являюсь русским человеком по всем параметрам. А оказалось, что это не повод признавать меня таковым. По существующему закону не только я должен проживать на территории РФ, но и моя супруга. И никого не волнует тот факт, что не жена делает Россию моей Родиной, а место и время моего рождения, родной язык, мировоззрение и любовь к Родине».