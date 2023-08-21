В Крыму девушка четыре года борется за предоставление ей квартиры

Несколько лет назад мать Анастасии Перовой из Симферополя забрали в больницу в связи с обострением психиатрического заболевания, а девочку отдали в интернат, откуда она попала в приёмную семью. В 2016-м мать Перовой ограничили в родительских правах. Через три года Анастасии исполнилось 18 лет, и она получила право на предоставление ей жилья как лицо, оставшееся без попечения родителей. Однако чиновники до сих пор не выделили квартиру, сославшись на отсутствие финансирования, несмотря на выигранный Перовой суд. Во время процесса Анастасии некоторое время пришлось жить с матерью, заболевание которой продолжало прогрессировать.

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22-летняя Анастасия Перова (фамилия изменена) четыре года добивается получения положенного ей жилья в Симферополе. Когда Насте было 13 лет, у её матери впервые проявилась шизофрения. Приступы происходили всё чаще, и в итоге женщина попала в больницу, а за девочкой пришли сотрудники опеки и забрали её в интернат. 28 октября 2016 года Центральный райсуд города Симферополя ограничил мать 15-летней Перовой в родительских правах.

«Когда мы жили вместе, на мне сказывалось её заболевание. Я волновалась, переживала, — вспоминает Анастасия в беседе с RT. — Я маму люблю, но когда стала жить отдельно от неё, мне стало легче».

По словам девушки, долго в интернате она не пробыла — почти сразу её забрала к себе приёмная семья, в которой Настя проживала до 18 лет. После совершеннолетия Перова обратилась в администрацию Симферополя с вопросом, когда ей предоставят квартиру. На получение жилья она имела право, как лицо, оставшееся без попечения родителей.

«Оказалось, что надо ещё очень долго ждать. Очередь не двигалась. Мне говорили, что финансирование не выделяется, что получат квартиру из очереди те, у кого на руках будет судебное решение», — вспоминает девушка.

«Мне стало страшно»

10 марта 2023 года Перова обратилась в прокуратуру с жалобой о нарушении её прав. Прокуратура Центрального района Симферополя начала проверку, в ходе которой в деятельности администрации города были найдены нарушения жилищного законодательства. 13 апреля 2023 года заместитель прокурора Центрального района обратился в суд с требованием предоставить Анастасии обустроенное жилое помещение площадью не менее 25 кв. м.

Железнодорожный райсуд города рассмотрел иск и 16 мая 2023 года встал на сторону девушки. «Но после суда дело не сдвинулось. Я как была на очереди 223-я, так и осталась», — рассказала RT Перова.

В начале июля Анастасия обратилась в администрацию города Симферополя, после чего ей пришёл ответ, что жильё предоставляется согласно очереди.

«Предоставление вам жилого помещения без соблюдения очерёдности приведёт к нарушению прав других граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, включённых в список ранее, — говорится в ответе. — Учитывая заочное решение суда о предоставлении вам жилого помещения как лицу из числа детей-сирот, оно будет исполнено при наличии финансирования, а также при подходе очереди по списку».

После совершеннолетия и во время судов идти Анастасии было некуда, поэтому пришлось вернуться в квартиру матери. Женщина в тот момент находилась на лечении, и девушке пожить там разрешила тётя, на которую переоформили квартиру.

«Потом туда же вернулась мать. Врачи сказали, что у неё ремиссия и она может жить дома, принимая препараты. Я думала, что буду за ней присматривать, ведь родственникам она не нужна, а я её люблю. Но она рекомендациям врачей не следовала, запила, водила домой приятелей, срывала с себя одежду, разговаривала с кем-то в пустоте и периодически хваталась за нож», — рассказывает Анастасия.

По словам Перовой, у матери проявлялись все симптомы шизофрении. «Иногда её подвыпившие друзья ночью ломились в мою комнату. Мне стало так страшно, что я скопила денег и уехала жить на съёмную комнату», — добавляет девушка.

Недавно мать снова госпитализировали, но возвращаться в её квартиру Перова не хочет — боится, что история повторится после выхода женщины из больницы.

«Надеюсь, я скоро получу квартиру, потому что даже если я снимаю комнату, а не жильё целиком, денег остаётся не так много», — говорит Анастасия.

«На особом контроле»

В управлении информации и пресс-службы главы Республики Крым сообщили RT, что вопрос обеспечения жильём Перовой будет взят на особый контроль региональным Министерством образования, науки и молодёжи.

«По информации, предоставленной администрацией города Симферополя, на 17 августа в городе в очереди на получение жилья... 614 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Анастасия стоит на очереди под номером 220. Она включена в список в 2018 году, — говорится в ответе пресс-службы. — В текущем году администрация города Симферополя должна приобрести 43 жилых помещения для очередников, которые состоят в списке с 2016 года».

Согласно информации Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым, объём финансирования на обеспечение жильём детей-сирот ежегодно увеличивается, соответственно, растёт количество приобретаемого жилья.

«В 2022 году выделено порядка 450 млн рублей, приобретено 190 квартир. В текущем году на указанные нужды предусмотрено более 700 млн рублей, планируется закупить более 215 квартир, — сообщает пресс-служба министерства. — В Крыму на сегодня около 3 тыс. детей-сирот, которые должны быть обеспечены жильём. Суды обязывают муниципалитеты выдавать квартиры истцам вне зависимости от их места в текущей очереди, в результате она сдвигается».

Однако в пресс-службе министерства, как и в администрации Симферополя, отметили, что предоставление Перовой жилого помещения без соблюдения очерёдности приведёт к нарушению прав других граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включённых в список ранее.