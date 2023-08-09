«Несмотря на усилия врачей»: скончалась одна из пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде

Женщина 1978 года рождения, пострадавшая при взрыве на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде, скончалась в районной больнице. В Минздраве Московской области сообщили, что врачи продолжают бороться за жизни остальных пациентов, получивших тяжёлые травмы. Всего пострадали 60 человек. Между тем в Сергиево-Посадском округе введён режим ЧС.

Одна из пострадавших при взрыве на территории Загорского оптико-механического завода в результате полученных травм скончалась в районной больнице, сообщает администрация Сергиево-Посадского района Московской области.

Отмечается, что погибшей является женщина 1978 года рождения, которая работала в цехе №54 ЗОМЗа.

«Одна пострадавшая в Сергиевом Посаде, поступившая в тяжёлом состоянии, скончалась, несмотря на усилия врачей. Медицинские специалисты продолжают бороться за жизни остальных пациентов, получивших тяжёлые травмы», — говорится в сообщении областного Минздрава.

При этом ТАСС в Сергиево-Посадской центральной районной больнице подтвердили, что врачи борются за жизнь ещё пятерых человек, у которых «обширные ожоги тела».

Всего пострадали 60 человек, восемь пропали без вести, под завалами погибшие не найдены, сообщил глава округа Дмитрий Акулов.

Режим ЧС

После взрыва на заводе на месте происшествия был развёрнут оперативный штаб, по результатам заседания которого в Сергиево-Посадском округе был введён режим ЧС, сообщила заместитель главы администрации округа Оксана Ероханова.

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Андрей Воробьёв и Дмитрий Акулов после ЧП посетили наиболее пострадавший от взрыва многоквартирный дом на улице Осипенко.

«Жители показали мне, в каком состоянии сейчас находятся квартиры. Управляющая компания продолжает обход — пока принимаем временные меры, чтобы закрыть проёмы. С завтрашнего дня начнём менять окна в квартирах», — заявил губернатор Московской области в своём Telegram-канале.

Всего же взрывная волна нанесла повреждения 38 многоквартирным домам, также частично разрушены социальные объекты: школы №19 и №21, спорткомплекс «Луч», магазин. При этом четыре человека сообщили о повреждённых автомобилях.

«Всем людям обязательно поможем — нужно устранить последствия взрыва как можно скорее, такие поручения дал», — сказал Воробьёв.

«Пиро-Росс»

Напомним, что взрыв утром 9 августа произошёл на складе пиротехники, который арендовала частная компания на территории Загорского оптико-механического завода.

После инцидента СМИ сообщали, что был задержан и доставлен на допрос в СК директор компании «Пиро-Росс», которой принадлежал склад. Однако источник RT опроверг эту информацию.

При этом дочь гендиректора «Пиро-Росс» примерно с 14:00 начала получать смс с украинских номеров с «благодарностями» за взрыв.

Также по теме «Меня просто выкинуло из машины»: пострадавший — о взрыве на заводе в Сергиевом Посаде Один из пострадавших рассказал RT, что был примерно в 100 м от эпицентра взрыва на заводе в Сергиевом Посаде. Сейчас он находится в...

Также она опровергла сообщения СМИ о том, что водитель её отца находится под завалами после ЧП.

«Я только что разговаривала с шофёром — с ним всё в порядке, насколько я поняла. Говорил он бодро и был в настроении, возможно, даже обошлось без травм», — заявила она в беседе с RT.

Между тем бывший сотрудник компании «Пиро-Росс» рассказал RT, что на одном из складов хранилось 3 т пороха, который был завезён прошлым летом и находился напротив офиса, в котором была размещена бухгалтерия.

Собеседник добавил, что сотрудники неоднократно просили экс-директора компании вывезти порох.

Также стало известно, что в конце мая бухгалтеры уволились почти всем составом. Офис, где размещалась бухгалтерия, оказался разрушен сегодняшним взрывом.

В то же время действующая сотрудница завода в Сергиевом Посаде, рядом с которым произошёл взрыв на складе пиротехники, рассказала, что 9 августа никаких опасных работ на предприятии не проводилось.

«Мы работали, и просто случилось... Бух... я даже не могу описать этот звук. Меня отбросило, в здании всё полетело, и осколок попал мне в предплечье», — сказала она.

По её словам, после этого врачи зашили ей рану, сейчас она находится дома. При этом у нескольких её коллег осколочные ранения рук, ног и головы.