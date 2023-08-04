Вступит в силу 1 января 2024 года: Путин подписал закон об установлении призывного возраста в России с 18 до 30 лет

С 1 января 2024 года призывать на военную службу в России будут граждан в возрасте от 18 до 30 лет. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Те, кому исполнится 27 лет до конца 2023 года, не подпадут под призыв в 2024 году. Изначально планировался переходный период, но от этого отказались, сохранив нижнюю планку на уровне 18 лет.

В пятницу, 4 августа, Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 1 января 2024 года призывать на военную службу будут граждан в возрасте от 18 до 30 лет.

Изначально документом предусматривалось смещение границ призывного возраста с 18—27 лет до 21—30 лет, а также переходный период до 2026 года. Позднее эти пункты были удалены.

При этом те, кому исполнится 27 лет до конца 2023 года, под действие новых правил не подпадут.

Также президент России подписал закон о запрете на выезд за рубеж после вручения повестки. Соответствующая временная мера принята в целях обеспечения явки призываемого гражданина в военкомат.

РИА Новости

В апреле глава государства подписал закон о создании единого реестра военнообязанных, в котором будут содержаться личные данные призывников. При этом теперь гражданам России, подлежащим призыву на военную службу, будут направлять повестки не только в письменной, но и в электронной форме, а в отношении уклонистов будут приниматься временные меры, например ограничения на регистрацию недвижимости и транспортных средств.

Необходимые сведения о военнообязанном будут передавать Федеральная налоговая служба, Министерство внутренних дел и Минпросвещения, ЦИК, суды, медорганизации, а также работодатели и высшие учебные заведения. Речь идёт о личных и паспортных данных, СНИЛС, об ИНН, о месте жительства, наличии иностранного гражданства или вида на жительство, сведений о месте работы, дипломе, а также об образовании и о состоянии здоровья.

Как пояснял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, существует необходимость в том, чтобы упорядочить систему воинского учёта, сделать её современной, эффективной и удобной для граждан.

«Речь идёт о том, что мы должны упорядочить систему учёта и призыва тех, кто должен служить в армии. В армии у нас должны служить призывники по Конституции, это конституционная обязанность граждан», — говорил официальный представитель Кремля.

Разработкой реестра занимается Минцифры по заданию Минобороны. По словам главы ведомства Максута Шадаева, запуск платформы состоится не раньше начала очередного осеннего призыва на срочную службу. Он подчеркнул, что целью является систематизация и актуализация в режиме онлайн сведений о гражданах, стоящих на воинском учёте.

«Пользователь не должен получить повестку, если подтверждено его право на отсрочку. Его данные будут исключены ещё на этапе формирования списка рассылки. Но если вдруг повестка всё же придёт, её можно будет обжаловать на «Госуслугах» и подтвердить своё право на отсрочку, приложив необходимые документы. Обжаловать можно будет также решения военкоматов об установлении ограничительных мер, постановке на учёт и многое другое», — отмечал он.

Помимо этого, в июле Владимир Путин подписал закон, повышающий на пять лет предельный возраст пребывания в запасе некоторых категорий граждан, у которых есть воинские звания.

Речь идёт о лицах, имеющих звания солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов. Так, предельный возраст таких военнообязанных повышается на пять лет: для тех, кто относится к первому разряду, — с 35 до 40 лет, ко второму разряду — с 45 до 50 лет, к третьему — с 50 до 55 лет.