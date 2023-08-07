Матери немецкой журналистки, освещающей СВО, выдали вид на жительство после запроса RT

МВД оказало содействие гражданке ФРГ 59-летней Петре Баасс-Липп в получении вида на жительство после запроса RT. В проект «Не один на один» обратилась её дочь, журналистка Алина Липп, которая освещает ситуацию в Донбассе. За эту деятельность девушка подверглась преследованию со стороны правоохранительных органов в Германии. А в прошлом году полиция пришла к её матери. Петре заблокировали банковский счёт без объяснения причин, после чего она уехала в Россию. В Крыму женщина купила дом и попыталась подать заявление на вид на жительство, однако из-за отсутствия справки о несудимости документы у неё принять не смогли. В Германии Петре такую справку не предоставляют. После запроса RT в МВД министерство, принимая во внимание жизненную ситуацию, в которой оказалась женщина, выдало ей вид на жительство в упрощённом порядке.

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Гражданке ФРГ 59-летней Петре Баасс-Липп выдали вид на жительство (ВНЖ) в России в рамках совместного проекта RT и МВД «Не один на один». За помощью в редакцию обратилась её дочь Алина Липп. Девушка рассказала RT, что два года назад переехала жить в Россию, работает журналистом. Из-за её профессиональной деятельности — освещения специальной военной операции в Донбассе — против Алины был инициирован судебный процесс в Германии. Правоохранительные органы заблокировали её банковские счета, а затем и счета её родителей.

Отец Алины живёт в Крыму, он гражданин РФ, а мать до прошлого года проживала в Германии. После того как к Петре домой начали приходить полицейские, она решила переехать в Россию. Мать Алины купила дом в Крыму и попыталась подать документы на ВНЖ, однако ей не хватило справки о несудимости. После запроса RT в МВД женщине выдали разрешительный документ.

«Мама получила ВНЖ, всё отлично. Вы не можете представить себе, насколько это значимо для нашей семьи. Спасибо огромное за помощь и поддержку, — благодарит Алина. — Так как проблема с документами решилась, я смогла вернуться в Донбасс и продолжаю выполнять свою миссию — доносить правду о России и об СВО до западной аудитории. Снимаю репортажи с фронта для своего Telegram-канала на немецком и русском».

По словам девушки, её мать очень рада, что теперь она может остаться жить в России. «Ей нравится в Крыму, возвращаться в Германию мама не хочет, учитывая, что там сейчас происходит и как там относятся к русским и ко мне. Она любит свою родину, но говорит, что той Германии, в которой она прожила всю свою жизнь, больше не существует», — рассказывает Алина.

«Счёт просто заблокировали»

Петра переехала в Россию в августе 2022-го — через год после дочери. Как она ранее рассказывала RT DE, задумываться о переезде она начала ещё в 2021 году — уволилась с работы и начала заниматься продажей дома.

«Последней каплей стала ситуация, которая развернулась вокруг дочери: когда блокируют счета, когда начинается уголовное преследование. Мне тоже заблокировали счёт. Я уже не чувствовала себя в безопасности», — объясняла женщина.

По словам Петры, счета её мужа и дочери заблокировали с уведомлением, но в её случае банк даже не сообщил причину, по которой это было сделано.

«Я стояла перед банкоматом и хотела снять деньги, — рассказывала она. — Моя карточка вылезла обратно. Я повторила попытку и увидела предупреждение: «Ваша карта в настоящий момент не принимается». Тогда я пошла к окошку в банке, и там посмотрели через свой компьютер, но никакой информации не высветилось. Подключился консультант, позвонил в Гамбург, и результат был такой, что вообще нет никаких сведений. Счёт просто заблокировали — и всё».

Продав дом и мебель, Петра собрала вещи, взяла с собой кошку и на машине поехала в Россию. На наличные деньги, которые у неё оставались, женщина купила билет на паром из Германии в Латвию. Путешествие по морю заняло сутки, и всё это время она не ела, так как на пароме можно было расплачиваться только банковской картой, купюры и монеты не принимали.

«У меня было такое чувство, будто я совершила какое-то преступление и больше не могу ощущать себя в своей тарелке», — объясняла Петра.

Алина говорит, что регулярно испытывает чувство вины и страха из-за угроз ей и её родителям со стороны властей Германии.

«Я снова и снова думала: такого не может быть, что из-за честно сделанной работы тебя преследует твоя же страна, — рассказывает девушка. — Ведь я ничего плохого не сделала, я лишь сообщала о том, что видела. И когда на основании этого на тебя заводят уголовное дело, когда угрожают твоей маме, которая не имеет к этому вообще никакого отношения, — я от этого в полном шоке».

В России Петра поселилась в Крыму. Дочь начала помогать ей оформлять разрешительные документы для проживания в РФ. Однако семья столкнулась с проблемой — из-за отсутствия справки о несудимости заявление на ВНЖ у Петры не принимали.

«Эту справку мы из Германии никогда бы не получили, — объясняет Алина RT. — Нам её власти просто не выдают, как и другим людям в нашем положении. Мы пытались это объяснить российским властям, но в ответ нам только говорили, что без такой справки ВНЖ дать нельзя».

Вместе с тем у Петры подходил к концу срок действия её визы, после чего в России она оказалась бы на нелегальном положении.

«Из гуманных побуждений»

RT направил запрос в МВД с просьбой оказать матери Алины содействие в получении ВНЖ.

Как пояснили в пресс-службе министерства, в соответствии с Федеральным законом от 19 февраля 1993 года №4528-1 «О беженцах» лицо, имеющее обоснованные опасения стать жертвой незаконного преследования в стране гражданской принадлежности (своего прежнего обычного места жительства), может подать ходатайство о признании беженцем.

Решение по итогам рассмотрения такого ходатайства принимается с учётом всестороннего изучения причин, обстоятельств и сведений, сообщённых заявителем в обоснование своего ходатайства.

«Кроме того, иностранному гражданину или лицу без гражданства может быть предоставлено временное убежище на территории РФ, если они имеют основания для признания беженцем, но ограничиваются заявлением в письменной форме с просьбой о предоставлении возможности временно пребывать на территории РФ либо не имеют оснований для признания беженцем, но из гуманных побуждений не могут быть выдворены за пределы территории РФ», — прокомментировали в министерстве.

29 декабря 2022 года в управлении по вопросам миграции МВД по Республике Крым от Петры Баасс-Липп было принято заявление о предоставлении временного убежища на территории РФ.

«Принимая во внимание жизненную ситуацию Петры Баасс-Липп, в МВД по Республике Крым направлено письмо об оказании ей содействия в приёме заявления о выдаче вида на жительство в РФ», — сообщили RT в МВД.

В мае этого года у Петры приняли заявление на ВНЖ, а в конце июля выдали документ.