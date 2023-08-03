МВД оказало содействие уроженке Луганска в приобретении гражданства РФ после запроса RT

23-летняя Алёна Егорова выросла в многодетной семье в Луганске. Три года назад не стало её отца, а в прошлом году в зоне СВО погиб её родной брат. Семья переехала жить в Россию, в Орловскую область. Мать и сёстры Алёны без проблем получили гражданство, а ей выдать паспорт не могли из-за отсутствия прописки в Луганске. По словам девушки, в семье воспитывались шестеро детей, поэтому в доме не хватило площади, чтобы её зарегистрировать. В местном миграционном управлении ей рекомендовали подтвердить проживание в Луганске через суд. Однако после запроса RT в МВД руководство министерства рекомендовало сотрудникам управления организовать работу по выдаче Алёне российского паспорта. Девушка получила документ через пару недель.

© Фото из личного архива, Рамиль Ситдиков/РИА Новости

МВД оказало содействие уроженке Луганска в получении российского паспорта после запроса RT. Ранее девушке не выдавали документ из-за отсутствия у неё прописки.

Алёна родилась в Луганске в многодетной семье. «Нас было шестеро детей, — рассказывает девушка. — У меня есть единоутробная сестра, она живёт в Перми. А родных нас у отца и мамы пятеро было. Брата больше нет. У меня остались три сестры».

Когда на юго-востоке Украины начались боевые действия, Алёне было 15 лет. Её семья не уехала из города. После того как в соседский дом прилетел снаряд, Егоровым пришлось прятаться в подвале многоэтажки.

«Воды и света не было — всё отключили, — вспоминает Алёна. — Мы ходили под обстрелами на колонку набирать воду в бутылки. Много магазинов не работало, а те, которые работали, — в них ничего не было. Несколько лет после 2014 года было так, что идёшь по центру Луганска один посреди дня — и никого на улице вообще нет. Даже страшно было, как будто апокалипсис случился. Какие-то здания разбиты, какие-то сгорели. Школы все закрылись, туда привозили гуманитарку. Её раздавали каждые две недели. Стандартные наборы: тушёнка, крупы, сахар, средства гигиены, а для маленьких детей — зефирки, конфеты. Ещё у нас Красный Крест организовывал помощь сельскому хозяйству: тем, кто жил в частных домах, бесплатно давали теплицы. Они до сих пор у многих стоят на участках. Сами бы местные никогда такие не купили, потому что очень дорого».

По словам Алёны, её младшая сестра Ника после начала обстрелов перестала говорить.

«Она и до войны очень боялась взрывов, — говорит Алёна. — Мы по праздникам ходили смотреть салют, и она очень пугалась, плакала, пряталась. А когда нас начали бомбить, она месяц вообще не разговаривала. Ей тогда восемь лет было. Мы думали, она такая и останется, но потом, слава богу, обошлось».

Не было места

После 2017 года в Луганске стало поспокойнее, рассказывает девушка, люди начали возвращаться к привычной жизни. В это же время в семье Егоровых случилась беда — отца на пешеходном переходе сбил пьяный водитель. Мать осталась одна с пятью детьми. Алёна, окончив школу, сразу пошла работать. Устроилась кассиром в супермаркет. Там же работали её мать и брат.

«Мама продавцом устроилась, Женька — охранником, — при воспоминании о брате у Алёны появляются слёзы на глазах. — Работал он недолго, потому что всегда хотел служить. К ним, ещё когда он в школе учился, приходили из военкоматов и предлагали подписать контракт. И Женька даже не из-за денег очень хотел в армию, а потому что ему нравилась служба. Конечно, он в итоге подписал контракт. Потом ещё несколько раз уходил служить на год. А в последний раз на два года заключил контракт...».

Евгений служил сапёром в армии ЛНР. Он погиб под Лисичанском при разминировании поля вместе со своим командиром. Ему был 21 год.

«Нам об этом сообщили ребята, которые с ним служили, — рассказывает Алёна. — Они достали его оттуда, с поля, которое он разминировал. Его командир, которого он очень любил и уважал, тоже был с ним. И вместе они погибли: командир подорвался, а Женьку насмерть посекло осколками от снаряда».

После гибели Евгения семья решила уехать из Луганска. По словам Алёны, её мать очень тяжело переживала эту потерю и в городе всё ей напоминало о сыне. Егоровы переехали жить в Орловскую область. По словам девушки, они там купили квартиру, прописались и подали документы на российское гражданство. Паспорта выдали всем, кроме Алёны.

«В миграционном управлении мне сказали, что из-за отсутствия прописки в Луганске мне не могут выдать паспорт. Родители меня не могли прописать дома, потому что у нас маленькая площадь была, а нас восемь человек было. Там просто уже места не было. Мои документы направляли в Москву, чтобы провести проверку. Мы очень долго ждали, но ответа всё не было, а потом пришёл отказ. Я даже расплакалась, когда узнала», — говорит девушка.

Процесс пошёл быстрее

В проект «Не один на один» с просьбой помочь Алёне обратилась жительница Зеленограда Наталья. В беседе с RT она рассказала, что знает семью Егоровых, так как тоже родом из Луганска. Её сын встречается с Алёной, и недавно девушка переехала к ним жить.

© Фото из личного архива

«Алёна — девушка скромная, ей когда сказали, что надо подтверждать проживание в Луганске через суд, то она решила туда уехать, но я ей сказала, что так дело не пойдёт, это несправедливо, — объясняет Наталья. — Она никогда не была гражданкой Украины. Паспорт получила по возрасту, когда уже жила в ЛНР. Она ребёнок войны, столько бед пережила, никогда из Луганска не выезжала, а тут ей предлагают как иностранке получать паспорт. Когда я узнала историю Алёны, я была в шоке, что многодетная семья безвыездно там выживала. Я в Луганск периодически приезжаю, но, когда слышу обстрелы, у меня просыпается звериный страх. Долго, на протяжении нескольких лет так жить... Это очень тяжело, когда не знаешь, куда бежать и что делать».

RT направил запрос в МВД с просьбой оказать Алёне возможное содействие в получении российского паспорта. Министерство рекомендовало местному миграционному ведомству организовать работу по выдаче девушке документа.

«Сообщаем, что в УМВД России по Орловской области направлены рекомендации об организации работы по выдаче Егоровой А.В. паспорта гражданина Российской Федерации на основании ч. 1 ст. 5 Федерального конституционного закона от 4 октября 2022 г. №6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Луганской Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта — Луганской Народной Республики», — сообщили в пресс-службе МВД.

Паспорт Алёне выдали через пару недель.

«Нас с мамой пригласили и сразу вручили мне паспорт. Я его схватила — и как давай там радоваться. Мама мне говорит: тише, а то сейчас заберут, — смеётся Алёна. — Спасибо вам большое за помощь».

По словам Натальи, о проекте «Не один на один» она узнала случайно.

«Я даже не слышала, что есть такая помощь. Очень обидно, что не все о вас знают. Перед тем как к вам обратиться, я много куда писала, но с вами процесс пошёл быстрее. Все мои знакомые удивляются, что после запроса сразу выдали паспорт. Спасибо всем, кто нам помог», — поблагодарила Наталья.