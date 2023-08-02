«Вы внесли огромный вклад в развитие нашей страны»: Путин — участникам церемонии вручения госнаград в Кремле

В Екатерининском зале Кремля проходит церемония вручения государственных наград. Президент России Владимир Путин награждает военнослужащих, проявивших мужество и героизм при выполнении боевых задач в ходе СВО, а также выдающихся россиян в области образования и науки, медицины и здравоохранения, культуры, сельского хозяйства и промышленности. RT ведёт прямую трансляцию.