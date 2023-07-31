МВД после запроса RT помогает офицеру из Казахстана получить российское гражданство

Гражданин Казахстана 61-летний Александр Барышев в советские годы окончил высшее общевойсковое командное училище, прошёл войну в Афганистане. По распределению попал на территорию Казахстана, дослужил там до пенсии. В прошлом году он переехал в Россию, где у него проживают мать и сестра — обе гражданки РФ. Но при оформлении документов возникли проблемы: мужчина предоставил три разные справки о доходах, и каждый раз ему сообщали, что они неправильного образца. Теперь у Александра закончились средства, так как без российского паспорта официально трудоустраивать его не хотят. После запроса RT в МВД мужчине начали оказывать содействие в приобретении гражданства и предложили получать документы в упрощённом порядке, без предоставления справки о доходах.

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Александр Барышев родился в русской семье в селе Тюп Иссык-Кульской области Киргизской ССР. Получил образование в Алма-Атинском высшем общевойсковом командном училище им. Маршала СССР И.С. Конева (сейчас Военный институт сухопутных войск имени Сагадата Нурмагамбетова) по специальности «инженер по эксплуатации гусеничной и колёсной техники, конструктор».

«На территорию Казахстана я попал по распределению штаба Туркестанского военного округа сразу же после службы в Афганистане, — рассказывает Александр. — Гражданство Казахстана принял в 1996 году, так как были поставлены жёсткие условия: если служишь в Вооружённых силах Республики Казахстан (ВС РК), должен быть гражданином страны — или увольнение. При этом присягу я давал Советскому Союзу. Так как стаж службы был уже достаточно большой, после неудачной попытки перевестись в танковую дивизию в Смоленске я остался дослуживать в ВС РК до пенсии. В переводе мне отказали из-за наплыва офицеров из республик СССР».

По словам Барышева, в армии он отслужил 26 лет, перед выходом на пенсию преподавал на кафедре вооружения и стрельбы в вузе, который окончил.

В Россию Александр переехал в октябре 2022 года. Здесь уже проживали его мать и сестра — гражданки РФ. Мужчина прописался у сестры в городе Верхняя Салда Свердловской области и обратился в миграционное управление, чтобы начать процесс приобретения российского гражданства.

В январе этого года он попытался подать документы на получение вида на жительство (ВНЖ) в упрощённом порядке. Прошёл все необходимые процедуры по подготовке пакета документов: медкомиссию, дактилоскопию, оплатил госпошлину. Однако, по его словам, проблема возникла со справкой о доходах.

«Требовалась справка из банка, подтверждающая, что у меня на счёте есть не менее 240 тыс. рублей, — рассказывает Барышев. — Я предоставил такую бумагу сначала из одного банка. Оказалось, она не той формы. Предоставил другую, но мне сказали, что с этим банком МВД не работает. Когда я принёс очередную справку, выяснилось, что сотрудница, принимавшая у меня документы, ушла в отпуск, а по её возвращении срок действия справки уже истёк. Опять попросили сделать новую. Прошло уже полгода, а документы у меня так и не приняли. Теперь у меня почти закончились средства, поэтому нет возможности предоставить справку с такой суммой. При этом официально устроиться на работу без гражданства или хотя бы вида на жительство невозможно».

Сейчас Александр переехал в Краснодарский край. В его планах — открыть производство столов и лестниц в Сочи. При этом раз в три месяца мужчине приходится выезжать в Казахстан, чтобы обновить миграционную карту.

«Я работоспособен, на иждивении ни у кого не состою. Получаю пенсию. Чем же я провинился перед чиновниками, что не могу преодолеть это препятствие? Временная регистрация и прописка заканчивается в августе. А что дальше? Депортация? Неужели на русской земле невозможно доказать, что ты русский? Даже представители азиатских республик получают вид на жительство в течение одного — трёх месяцев», — говорит Александр.

ВНЖ без справки о доходах

После запроса RT в МВД с Барышевым связались сотрудники миграционного управления и пригласили его на приём. Выяснилось, что справка о доходах требовалась потому, что заявление на ВНЖ у него принимали в упрощённом порядке как у гражданина Казахстана. В этом случае одним из необходимых является документ, подтверждающий возможность иностранного гражданина содержать себя в РФ в пределах прожиточного минимума.

«Таким документом является справка с места работы иностранного гражданина, справка о наличии банковского вклада с указанием номера счёта и суммы вклада или иной документ, подтверждающий получение иностранным гражданином доходов от не запрещённой законом деятельности, — комментируют в пресс-службе МВД. — Банковский вклад должен подтверждать наличие у иностранного гражданина денежных средств в размере не ниже прожиточного минимума, установленного законом субъекта Российской Федерации, на территории которого иностранный гражданин обращается с заявлением, на срок предоставления государственной услуги».

При этом, как пояснили в МВД, учитывая, что мать Барышева — гражданка РФ, а также постоянно проживает в Калуге, он вправе обратиться с заявлением в комиссию о признании его носителем русского языка. В этом случае документ, подтверждающий возможность иностранного гражданина содержать себя в РФ в пределах прожиточного минимума, не требуется.

«В этой связи в ГУ МВД России по Краснодарскому краю направлены рекомендации об организации работы по признанию Барышева А.С. носителем русского языка в соответствии с вышеуказанной нормой Федерального закона №62-ФЗ, а также об оказании в дальнейшем ему содействия в подаче в установленном порядке заявления о выдаче вида на жительство в Российской Федерации», — сообщили RT в пресс-службе ведомства.

По словам Барышева, в ближайшее время его должны вызвать на комиссию. В случае положительного решения он получит ВНЖ без предоставления справки о доходах.

«Огромное спасибо за помощь, — говорит Александр. — Честно, я не надеялся. Хотелось бы поблагодарить сотрудников миграционной службы Центрального района Сочи. Они очень быстро всё сделали».