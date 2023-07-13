Изъяты средства связи с инструкциями украинской стороны: ФСБ сообщила о задержании группы россиян за сбор данных для ВСУ

В Курской области задержана группа россиян, которых подозревают в сборе данных для ВСУ. По сведениям ФСБ, злоумышленники передавали украинской стороне информацию о расположенных в области объектах Минобороны РФ. У задержанных изъяты переданные ВСУ специальные технические приспособления и средства связи с инструкциями украинской стороны.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила о задержании в Курской области группы россиян, которых подозревают в сборе и передаче ВСУ сведений в отношении расположенных на территории региона объектов Минобороны РФ.

Как уточнили в ФСБ, эти данные могут быть использованы для проведения диверсионно-террористических актов, ударов высокоточным оружием и беспилотными аппаратами в районах погрузки, содержания и на путях следования военной техники.

У задержанных изъяты переданные представителем ВСУ специальные технические приспособления и средства связи, содержащие инструкции по выполнению заданий украинской стороны.

В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело по ст. 275 («Государственная измена»), ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 281 УК России (приготовление к диверсии). Злоумышленники уже дают признательные показания.

Наряду с этим 13 июля ФСБ заявила о задержании в Орловской области гражданина России по делу о госизмене.

Как сообщил Центр общественных связей ФСБ, речь идёт об активисте ЛГБТ-движения, ранее изменившем половую принадлежность с женщины на мужчину. Он также является волонтёром проекта, находящегося в статусе иностранного агента, и администратором тематического антироссийского информационного ресурса.

По данным ФСБ, задержанный осуществил безналичный денежный перевод на расчётный счёт кредитно-финансовой организации Украины в целях оказания финансовой помощи украинским войскам.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК России («Государственная измена»). Как отметили в ФСБ, оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

Кроме того, управление ФСБ по Владимирской области 13 июля сообщило о задержании жителя региона, желавшего вступить в ВСУ, его арестовали по обвинению в государственной измене.

«Выявлена и пресечена противоправная деятельность жителя города Вязники Владимирской области 1985 года рождения, причастного к попытке совершения государственной измены, выразившейся в намерении перехода на сторону противника в целях участия в военных действиях», — приводит сообщение УФСБ РИА Новости.

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По данным органов безопасности, злоумышленник хотел участвовать в вооружённом конфликте против России на стороне ВСУ в рядах незаконного формирования, которое входит в состав украинской армии. В период с марта по декабрь 2022 года он неоднократно направлял на электронную почту соответствующего формирования заполненную анкету кандидата.

Задержание подозреваемого в госизмене произошло в мае, когда он попытался пересечь границу России. В июне в отношении задержанного возбудили уголовное дело по ст. 275 УК России («Государственная измена»). Впоследствии его отправили под стражу.

Напомним, что 11 июля ФСБ сообщила о задержании уроженца Пермского края, причастного к госизмене в форме оказания финансовой помощи ВСУ.

По данным ФСБ, сотрудник одного из российских коммерческих банков провёл безналичный денежный перевод на расчётный счёт одной кредитно-финансовой организации Украины в целях приобретения для нужд ВСУ беспилотных авиационных систем, тепловизоров, а также других специальных технических средств и амуниции. Возбуждено уголовное дело по ст. 275 («Государственная измена»).

Кроме того, УФСБ России по Свердловской области 7 июля сообщило о задержании уроженца Украины, обвиняемого в госизмене за финансирование покупки оборудования для ВСУ.

В ведомстве заявили, что гражданин России, проживающий за рубежом, был задержан при попытке пересечения государственной границы, его арестовали.