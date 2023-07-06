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«Оставаться уже не могу»: внучка ветерана ВОВ уехала из Латвии в Россию после сноса памятника воинам-освободителям

Бюрократия и право

6 июля 2023, Павел Чернышов

Светлана Сальникова, переехавшая с семьёй в Латвию ещё в начале 1970-х, в прошлом году оставила работу финансистом, продала жильё в Юрмале, получила российское гражданство и вернулась на родину. По её словам, в Латвии она не могла оставаться из-за ужасного отношения к русскоязычным, а последней каплей стал снос памятника воинам советской армии. Сейчас 54-летняя женщина живёт в селе Порт-Катон Ростовской области, но не может там нормально обустроиться из-за отсутствия работы и стабильной финансовой поддержки на первое время. После запроса RT в региональное Министерство труда Сальниковой назначена единовременная выплата.

  • © Фото из личного архива

В конце прошлого года 54-летняя Светлана Сальникова продала всё имущество в Латвии и переехала в село Порт-Катон Ростовской области. О своём выборе она не жалеет — в Латвии Светлана, по её словам, не могла оставаться из-за культивируемой ненависти ко всему русскому. Но на родине женщина столкнулась с серьёзными финансовыми проблемами: накопления закончились, социальных пособий она не получала, а работу в селе бывший финансист найти не смогла.

«Унизительный паспорт негражданина»

Светлана Сальникова перебралась с семьёй в Латвию из Грозного в 1972 году, когда была ещё совсем маленькой. «Мой дед, Георгий Романович Кроха, прошёл две войны — финскую и Великую Отечественную. Возил по льду Ладожского озера кровь для раненых — так познакомился с бабушкой, которая работала медсестрой. На войне его контузило — из-за проблем со здоровьем ему посоветовали переехать в Латвию, где был более подходящий климат», — рассказывает Светлана.

Спустя восемь лет после переезда дедушка-фронтовик скончался. Семья решила остаться жить в Латвии. «Раньше всё было хорошо, латыши и русские были единым народом, все жили дружно, каждый говорил на своём языке и это никому не мешало. Никто никогда не разграничивал народ по национальному признаку. А потом пошло резкое деление, молодёжь стала воспитываться в ненависти ко всему русскому», — вспоминает Светлана.

После вступления Латвии в НАТО, по словам Сальниковой, жить там русскоязычным гражданам стало совсем невыносимо. «Русских, почти половину населения, во всём притесняли, запретили русский язык. Мне дали унизительный паспорт негражданина — когда я раньше в Россию ездила, на границе никто не мог понять, что это вообще такое», — рассказывает женщина.

Пять лет назад у Сальниковой умерли все родственники — бабушка и дедушка по маме, мама и муж Светланы скончались в течение года. «Я осталась совсем одна. И поняла, что пора возвращаться на родину», — говорит она. Женщина начала готовиться к переезду в Россию, собирать документы для получения гражданства РФ.

В 2022 году в Риге был снесён памятник воинам советской армии — освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков. Это стало для Сальниковой последней каплей, убедившей её, что в Латвии дальше жить нельзя.

«9 мая цветы возложили, а следующим утром их демонстративно бульдозером в мусорку сгребли, всё огородили. Рядом стояла латвийская молодёжь, открывала шампанское и праздновала. Тут я поняла, что оставаться уже не могу. Я считаю, что это было вынужденным переселением, потому что находиться в такой стране просто невыносимо», — вспоминает Светлана.

«Это мой дом»

Паспорт гражданки РФ Сальникова получила в том же 2022 году, на это у неё ушло несколько лет подготовки. «Свидетельство о рождении не сохранилось. Я подавала заявление в ЗАГС Грозного, по месту выдачи, чтобы получить копию. Но оказалось, что все архивы сгорели в 1994 году», — вспоминает она. После этого Светлана узнала, что можно доказать, что у неё ещё был паспорт СССР. «Я достала из архивов справку, что паспорт был поменян на паспорт негражданина. И на этом основании смогла наконец получить российское гражданство», — описывает процедуру женщина.

При этом латвийские документы ей оформили без указания отчества, в соответствии с местными правилами. В российский паспорт перенесли эти данные, поэтому отчество там тоже не указано. Из-за этого, как признаётся Светлана, впоследствии у неё возникали проблемы бюрократического характера.

Получив гражданство, Светлана Сальникова сразу продала свою единственную собственность — дачу в Юрмале — и купила на вырученные деньги старенький домик с землёй в селе Порт-Катон Ростовской области.

«Я выехала из Латвии со всеми вещами и любимой кошкой, на месте уже заключили договор, оформили собственность. Выбирала место, где остаться, по деньгам, на что хватило. К тому же дедушка был донской казак, поэтому Ростовская область для меня — малая родина. И действительно, здесь чувствуется, что это мой дом», — объясняет она.

«Хочу приносить пользу»

Впрочем, полностью обустроиться на новом месте Светлане до сих пор не удалось. «В селе всего 2 тыс. жителей, работы вообще нет. Я уже везде спрашивала, на биржу труда ходила, на рыбзавод местный обращалась, но нигде нет места. Странно, что с этой стороны Азовского моря туристическая отрасль не развивается. Я тоже хочу внести вклад в процветание уже родного для меня края, использовать свои навыки, поднять землю, заниматься сельским хозяйством, но пока не могу найти возможности», — вздыхает Сальникова.

Тем временем за полгода после переезда все скромные сбережения женщины растаяли. «Сначала были какие-то деньги, друзья помогали. Походила, работу поспрашивала, запросила социальную помощь — надо же поднимать и землю, и дом. Я теперь совсем одна, и от этого особенно тяжело», — говорит Светлана.

Сальникова подавала заявку на выплату социальной помощи, но сначала на неё пришёл отказ. Как сообщили RT в Министерстве труда и социального развития Ростовской области, женщина обращалась за оказанием помощи в марте 2023 года через единый портал предоставления государственных и муниципальных услуг. «По итогам рассмотрения заявления комиссией было принято решение об отказе в назначении Светлане Сальниковой адресной социальной помощи в виде социального пособия в связи с отсутствием сведений о доходах за расчётный период», — отметили в пресс-службе ведомства.

После запроса RT в министерство Светлана обратилась туда повторно. В ведомстве решили выплатить ей единовременное пособие. «По итогам рассмотрения заявления и документов комиссией было принято решение о назначении Светлане Сальниковой адресной социальной помощи в виде социального пособия сроком на один месяц в размере 8513 рублей», — сообщили в региональном Минтруде.

Светлана Сальникова не собирается сидеть на шее у государства: она хочет заключить с областью социальный контракт. «Мне в первую очередь нужны не просто выплаты, а именно помощь, за которую я потом смогу отчитаться, чтобы развить хозяйство. Хочу не сидеть на пособии, а сама работать на земле, хотя возраст у меня уже предпенсионный», — говорит она. По её словам, в том, чтобы обустроиться и начать приносить пользу ставшему родным региону, сильно поможет статус вынужденного переселенца и полагающаяся к нему финансовая поддержка на первое время.

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