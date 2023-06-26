«Осуществил более десяти переводов денежных средств»: ФСБ задержала подозреваемого в финансировании ВСУ жителя Приамурья

Житель Амурской области задержан по подозрению в совершении госизмены в форме оказания финансовой помощи украинской армии. По данным ФСБ, злоумышленник осуществил более десяти переводов личных средств для приобретения ВСУ дронов-камикадзе, квадрокоптеров, амуниции и военной техники в целях её использования против российских военных.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала жителя Амурской области по подозрению в государственной измене.

Как уточнили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства, речь идёт об оказании финансовой помощи Вооружённым силам Украины, направленной против безопасности России. Подозреваемый — уроженец Львовской области.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что подозреваемый осуществил более десяти переводов личных денежных средств для приобретения ВСУ дронов-камикадзе, квадрокоптеров, амуниции и военной техники в целях её использования против ВС РФ», — заявили в ЦОС.

Cледственое подразделение ФСБ России возбудило уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»).

Напомним, 21 июня ФСБ сообщила о задержании ещё одного россиянина, который оказывал финансовую поддержку украинским военным.

По данным ведомства, житель Хабаровского края с использованием криптовалютных инструментов переводил через третьих лиц, проживающих на территории Украины, средства на счёт иностранного благотворительного фонда.

Уточнялось, что финансы предназначались для приобретения ВСУ беспилотных летательных аппаратов, тепловизионных прицелов, боеприпасов и медицинского обмундирования.

В отношении задержанного также возбудили дело по статье о государственной измене.

Задержание жителей Крыма за сотрудничество с СБУ

Кроме того, 26 июня ФСБ также сообщила о задержании двух жителей Крыма, подозреваемых в сотрудничестве на конфиденциальной основе со спецслужбами Украины.

По данным ведомства, двое жителей Ялты 1980 и 1983 г. р. инициативно начали сотрудничать с представителем Службы безопасности Украины (СБУ). Злоумышленники передавали сведения о социально-политической, экономической и военной обстановке на полуострове.

Кроме того, указанные лица предложили свои услуги по фото- и видеосъёмке объектов российских военных в интересах украинской спецслужбы, а также выразили готовность совершить диверсионно-террористические акты в отношении военных объектов на территории Крыма.

Также по теме «Задержаны с поличным»: ФСБ пресекла покупку цезия-137 для антироссийской провокации в зоне СВО ФСБ при силовой поддержке МВД России задержала пять человек, которые пытались вывезти за рубеж 1 кг радиоактивного цезия-137...

Следственный отдел УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю возбудил уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 275.1 УК России («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией»).

Подозреваемые помещены под стражу решением Киевского районного суда Симферополя.

Напомним, ранее в июне ФСБ сообщила о задержании группы из пяти человек, которые пытались вывезти за рубеж 1 кг радиоактивного цезия-137. По данным органов госбезопасности, преступники планировали использовать этот груз для обвинения РФ в применении оружия массового поражения в зоне проведения специальной военной операции.

Как уточнили в ФСБ, злоумышленники в обход законодательных запретов и ограничений приобрели 1 кг изотопа за $3,5 млн «с целью контрабандного перемещения радиоактивного вещества из РФ за рубеж для использования в ущерб российским интересам в ходе СВО, проведения информационно-пропагандистской кампании по дискредитации страны на международной арене путём организации постановочных сцен применения оружия массового поражения».

Возбуждено уголовное дело по ст. 220 УК РФ («Незаконное обращение с ядерными материалами или радиоактивными веществами») и ст. 30, ст. 226.1 УК РФ (приготовление к контрабанде радиоактивных веществ).

Кроме того, в конце мая ФСБ во взаимодействии с МВД предотвратила террористический акт в Новотроицке Оренбургской области. Был задержан мужчина, по указанию украинских спецслужб подготовивший поджоги шкафа релейной защиты и автоматики железнодорожной станции Новотроицкая Южно-Уральской железной дороги, военного комиссариата города Орска Оренбургской области и отдела ФСБ России.

Правоохранительные органы также обнаружили тайник злоумышленника, из которого изъяли компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. Кроме того, в его смартфоне были обнаружены интернет-инструкции по изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также переписка с украинскими спецслужбами в мессенджере Telegram.

По данным силовиков, после совершения преступлений мужчина планировал перейти на сторону ВСУ для участия в боевых действиях против Вооружённых сил РФ. Возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к теракту».