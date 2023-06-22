Причастны к покушениям на руководителей госструктур Запорожской области: ФСБ задержала в Мелитополе диверсантов СБУ

В Мелитополе задержаны члены диверсионной группы СБУ, причастные к покушениям на жизнь руководителей государственных структур Запорожской области. В результате их террористической деятельности погиб один человек, ещё несколько получили ранения. По данным ФСБ, задержанные также планировали подрыв железнодорожных путей в момент следования по нему состава, перевозящего военную технику и грузы для ВС РФ. В отношении диверсантов возбудили уголовные дела по статьям «Террористический акт» и «Содействие террористической деятельности».

Сотрудники ФСБ пресекли деятельность диверсионной группы Службы безопасности Украины, созданной в Мелитополе для совершения террористических актов на территории Запорожской области. Об этом сообщает Центр общественных связей Федеральной службы безопасности РФ.

«Задержанными лицами совершены покушения на жизнь руководителей государственных структур Запорожской области с использованием самодельных взрывных устройств, в результате которых несколько человек получили ранения различной степени тяжести, один человек скончался», — говорится в сообщении.

Также в ходе расследования была получена информация о том, что участники группы планируют подрыв железнодорожных путей в момент следования по нему состава, перевозящего военную технику и грузы для Вооружённых сил РФ. Диверсия готовилась с применением самодельного взрывного устройства, которое было получено злоумышленниками от представителей СБУ.

«В результате реализации информации террористы задержаны в момент изъятия из схрона самодельного взрывного устройства перед его закладкой на железнодорожных путях. В отношении участников группы следственным подразделением УФСБ России по Запорожской области возбуждены уголовные дела по статьям 205 («Террористический акт») и 205.1 («Содействие террористической деятельности») УК России, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Показания задержанных в Мелитополе диверсантов СБУ

Также ФСБ опубликовала видео с признательными показаниями задержанных. Так, один из них сообщил, что был завербован сотрудниками СБУ в 2022 году для совершения диверсионно-разведывательных действий. По его словам, он вёл наблюдение за военными объектами и руководителями военно-гражданской администрации.

«Полученную информацию передавал СБУ. Указания совершения взрыва поступали и мне. Для этих целей через тайники мне передавались компоненты самодельного взрывного устройства, которые я собирал по инструкции СБУ и использовал для ряда взрывов на территории Запорожской области», — сказал он.

При этом одна из участниц ДРГ рассказала, что вела наблюдение за руководителем одного из крупных предприятий Запорожской области, а полученные данные передавались СБУ для того, чтобы «выбрать место и способ» покушения.

Также по теме ФСБ предотвратила диверсии украинских спецслужб в Запорожской области — видео ФСБ пресекла попытку совершения диверсий украинской разведки в отношении руководителей военно-гражданской администрации Запорожской...

«Я помогала осуществлять наблюдение за передвижением железнодорожных составов, данную информацию передавала родственнику, который впоследствии передавал её службе безопасности Украины. Также я помогала осуществлять доставку взрывного устройства на место дальнейшей диверсии. Я помогала осуществлять наблюдение за одним из руководителей предприятия Запорожской области. Эта информация в дальнейшем использовалась службой безопасности Украины для выбора места и способа подрыва», — добавила другая девушка.

Отметим, что накануне УФСБ России по Запорожской области сообщило о предотвращении покушения на сотрудника органа государственной власти региона.

«Преступление планировалось совершить с применением самодельного взрывного устройства, компоненты которого участники преступной группы получили от представителей спецслужб Украины», — говорилось в сообщении.

При этом 19 июня стало известно, что силовики пресекли попытку совершения Главным управлением разведки Минобороны Украины серии диверсионно-террористических актов в отношении руководителей военно-гражданской администрации Запорожской области и сотрудников правоохранительных органов РФ.

Был выявлен сотрудник украинской спецслужбы, который руководил деятельностью завербованных им пособников из числа жителей Запорожской области. Ему поручили проследить за представителем военно-гражданской администрации Бердянска, а затем сообщили, что чиновника следует ликвидировать, подорвав его автомобиль.