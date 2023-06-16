«Нас лишают шанса на выздоровление»: семья из Кемерова борется за перевод ребёнка в федеральную клинику

Четырёхлетний сын Сергея и Ольги Кустовых из Кемерова уже год находится в областной больнице после перенесённого инфекционного энцефалита. Родители борются за право перевести ребёнка в федеральную клинику в Москву, но врачи считают, что у малыша уже нет шансов на выздоровление и он «безнадёжен». Независимая медицинская экспертиза, сделанная по просьбе Кустовых, показала, что кемеровские медики не провели ряд важных обследований и упустили время. СК возбудил уголовное дело по статье «Халатность».

«Я каждый день оставляю своего младшего сына Ванечку дома и еду в больницу к Глебу. Он узнаёт меня, реагирует, хотя и не может видеть — глазки ему зашили, чтобы он не потерял зрение», — 36-летняя Ольга Кустова стоит у койки четырёхлетнего сына в реанимации, поглаживая и разминая его маленькие ручки. Уже год женщина борется за его жизнь.

«Глеб абсолютно здоровым был: развивался согласно возрасту, никаких врождённых патологий не было. Я регулярно водила его к врачам и следила за здоровьем малыша. А в мае 2022 года вся жизнь рухнула», — вздыхает женщина.

Неизвестный вирус

Как рассказывает отец ребёнка Сергей, неожиданно Глеб почувствовал себя плохо, у него поднялась температура, и он начал странно закатывать глазки.

«Мы обратились к педиатру в приёмное отделение КОДКБ. Там нам назначили обычное лечение от простуды. Но сердце было не на месте. Мы же знаем, что такое обычная простуда. А у него шаткая походка, заторможенная речь. Мы снова пошли к врачу, и 25 мая нас экстренно госпитализировали в психоневрологическое отделение с диагнозом «острый энцефалит», — вспоминает отец.

Как следует из медицинских документов (имеются в распоряжении RT), в отделении неврологии ГАУЗ «Кузбасская областная детская клиническая больница имени Ю.А. Атаманова» Глебу провели люмбальную пункцию, на основании которой поставили диагноз. Врачи назначили малышу антибактериальную, противосудорожную и противовоспалительную терапию.

«Но состояние сына всё равно ухудшалось, я об этом постоянно говорила врачам. А они отвечали, что всё нормально», — говорит Ольга.

Неделю спустя, 1 июня, Глебу была назначена МРТ. В ночь перед исследованием, по словам матери, малыш начал задыхаться, но приступ завершился до прихода врача. Томографию ребёнок проходил под масочной анестезией, поскольку в аппарате он должен был лежать без движения.

«Глебу было очень плохо после наркоза, поэтому в день исследования его оставили в реанимации под наблюдением врачей, а мы с супругой уехали домой. А 2 июня нам позвонили и сказали, что вечером наш сын стал задыхаться, у него были сильные судороги, и врачи были вынуждены ввести его в медикаментозную кому и подключить к ИВЛ», — говорит отец.

«Отправляйте его в хоспис»

Обследование выявило у Глеба обширное поражение ствола мозга инфекцией неизвестной этиологии.

© Фото из личного архива

«Он был в ужасном состоянии. При этом мы надеялись на медиков, а они допустили у него появление на головке очень большого пролежня. Точнее, это, по сути, кровавая дырка в голове была. Вот фото. Кому показываем, все в шоке от того, что в больнице такое возможно», — жалуется Сергей.

Меж тем в конце июля повторная МРТ показала, что у ребёнка идёт заживление тканей мозга. Однако, по словам родителей, завотделением сказал, что их сына уже не вылечить. «Сказал: «Мы сделали всё, что могли, дали всё, что можно было. Отправляем вашего ребёнка в хоспис. Он безнадёжен», — говорит мужчина.

По словам отца, с таким приговором врачей они не согласились и по совету знакомых отправили историю болезни в Москву в страховую компанию, которая предоставляет услуги ОМС.

Экспертиза показала, что кемеровские врачи не провели ряд обследований, которые помогли бы подобрать лечение.

«Заключение экспертов было направлено и мне, и в больницу. Однако врачи с ним не согласились и всё отрицали. Тогда мы начали рассказывать о нашей вопиющей истории в разных Telegram-каналах. Так мы добились, что 1 декабря всё дошло до приёмной Бастрыкина. Историю болезни изъяли, всех опросили. В итоге было заведено уголовное дело о халатности. Врачи сейчас под следствием, но продолжают работать и даже числятся лечащими врачами нашего сына. Пока Глеб здесь, они что хотят, то и делают. Поэтому я пытаюсь добиться перевода сына в другую клинику», — объясняет Сергей.

Ждать нельзя переводить

По словам отца, проблема заключается в том, что для перевода в другую клинику больница должна предоставить документы и информацию о ребёнке. А затем нужно получить согласие принимающей стороны:

«А наши медики в документах пишут, что состояние сына безнадёжное, его только в хоспис можно отправить. Якобы они всё, что нужно, делают и в переводе в другую клинику наш сын не нуждается. Администрация больницы давит на нас, заставляет отправить ребёнка «доживать». Но мы хотим, чтобы сына ещё раз обследовали в федеральной клинике, — говорит Сергей. — А получается, что раз наши врачи сказали, что всё плохо, то, значит, всё плохо. По их мнению, его нельзя перевозить».

Так, в декабре 2022 года заведующая психоневрологическим отделением указала в документах, что «риск транспортировки и перегоспитализации превышает её целесообразность». Однако родители не согласны с этим.

«На веках у Глеба шовчики наложены. Из-за болезни веки не смыкались и появилось воспаление. Чтобы он не потерял зрение, вызывали офтальмолога из городской больницы, она подшивала глазки. Но он узнаёт нас, так как веки не полностью зашиты. Двигает руками и ногами, узнаёт нас, реагирует. Наши же врачи говорят всем, что у Глеба вегетативное состояние, то есть овощ!» — возмущается отец ребёнка.

RT обратился в Министерство здравоохранения Кузбасса с просьбой прокомментировать ситуацию. В ведомстве сообщили, что направляли письма в Минздрав РФ с ходатайством о содействии в переводе ребёнка в профильную федеральную медицинскую организацию, однако поддержки не нашли.

«Кроме того, вопрос о переводе ребёнка рассматривался в ходе проведения телемедицинской консультации с профильными федеральными медицинскими организациями. По неоднократным заключениям профильных медицинских организаций, показаний для перевода нет, тактика лечения правильная, замечаний по лечению и обследованиям нет», — говорится в ответе на запрос RT.