Подросток с инвалидностью из Харькова из-за унижений уехал из Польши в Россию

Павлу Козыреву из Харькова 17 лет. У него инвалидность по зрению. После начала СВО спецшколу имени В.Г. Короленко, в которой учился подросток, эвакуировали в Польшу. Но там Павел оказался никому не нужен. Устав от постоянных унижений, он решил вернуться к семье, которая самостоятельно выехала в Россию. Молодой человек мечтает выучиться на массажиста и готовится через два месяца получить российский паспорт.

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17-летний Павел Козырев вырос в Харькове. У него инвалидность по зрению, поэтому родители отдали его в спецшколу им. В.Г. Короленко. Это интернат для слабовидящих детей.

«У него там были друзья, и учёба давалась ему легко. Он и музыкой увлекался, очень любил на фортепиано играть, пел в хоре», — рассказывает RT его мать Мария Довгополова.

По словам женщины, в марте 2022 года, после начала СВО, интернат вместе с воспитанниками украинские власти решили спешно эвакуировать в Польшу. Переезд организовали польские волонтёры.

«Руководство школы тогда активно убеждало, что надо ехать. Мы сами не хотели его отпускать и решили пробираться в Россию, но сын боялся расставаться со своими одноклассниками. Они там все сильно дружили, это была единственная причина. Говорил, что хочет быть со всеми ними», — вспоминает Мария.

В итоге семье пришлось разделиться. Мария с мужем Александром и младшим братом Павла, девятилетним Назаром, самостоятельно уехали в Белгородскую область и устроились в ПВР.

«В ПВР уже ходили представители разных компаний, предлагали работу. Так, Александр, мой муж, смог устроиться на работу, и мы перебрались в Ленинградскую область, где работодатель обеспечил жильём в деревне Агалатово, а Павел оказался в Польше», — говорит Мария.

Стали придираться и унижать

Павел говорит, что, уезжая с интернатом, он не представлял, как сложится его жизнь в Польше. «Я просто думал, что буду жить вместе со школьными друзьями и, возможно, получу и высшее образование. Но в реальности всё вышло по-другому», — вздыхает подросток.

По словам Павла, всё началось с того, что весь его класс распределили по разным школам, закрепив за учениками опекунов с Украины. Павла отправили в город Ляски под Варшавой, в интернат при монастыре. При этом, как отмечает молодой человек, хотя все занятия проходили на польском, языку никто не учил.

«Пришлось ему учить польский самостоятельно. Нашёл в интернете аудиокурсы и вроде язык смог освоить достаточно неплохо, но своим он там так и не стал. Хотя вначале их там хорошо приняли. Но вскоре отношение изменилось. Павлу стали говорить, что его тут никто не ждал. Придираться к нему и постоянно унижать. Классная руководительница звонила опекуну и просто обзывала сына: мол, дебил, ничего не знает, надо в школу для умственно отсталых», — говорит Мария.

Со схожими проблемами, по словам Марии, столкнулся весь класс, и в итоге все ученики вернулись в свои семьи.

«Из их класса в Польше только один ученик остался», — отмечает женщина.

Павла тоже решили перевезти к семье в Санкт-Петербург. Но покинуть Польшу оказалось не так просто. Как вспоминает мать, и украинский опекун, который был прикреплён к нему, и администрация интерната были категорически против.

«На контакт принципиально не шли. Долго не хотели его отпускать, пока я не пригрозила, что просто напишу отказ от опекунства. С горем пополам отпустили, но никакие польские документы так и не дали», —продолжает Мария.

Чтобы сын добрался до Санкт-Петербурга, женщина нашла в интернете человека, который вызвался сопровождать. «Пришлось написать и заверить у нотариуса доверенность, чтобы несовершеннолетнего одного пропустили через границу. Добрались спокойно, единственное — в Белоруссии на границе долго стоять пришлось, но пропустили легко», — рассказывает Мария Довгополова.

Отказались выдать аттестат

В феврале 2023 года семья воссоединилась. Мария и Александр уже получили гражданство, Павлу скоро исполняется 18 лет, и он тоже должен получить российский паспорт. Юноша хочет продолжить образование и выучиться на массажиста. При этом спецшкола им. В.Г. Короленко отказалась передавать в Россию документы об образовании.

«Директор обозлился, что он решил в Россию ехать, и аттестат правильный не дали, есть только в отсканированном виде, причём печать не поставили, только подпись есть», — пояснила мама Павла.

Теперь он боится, что такой документ никто не признает и ему снова придётся в 18 лет возвращаться в среднюю школу. Он не хочет терять время, а стремится уже получить профессию. Его мечта — работать массажистом и самому помогать семье.

Семья обратилась в медицинский техникум №2 Санкт-Петербурга, где он мог бы получить такую специальность. Там объяснили, что аттестат они согласны принять, но проблема в том, что принимают они только после 12 лет обучения. Теперь семья ищет спецшколу, где Павел сможет окончить недостающие два класса.

В свою очередь, RT направил запрос в комитет по образованию Санкт-Петербурга с просьбой оказать содействие Павлу Козыреву в получении дальнейшего образования.