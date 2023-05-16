В Башкирии родители детей-инвалидов три года борются за положенные им квартиры

В Башкирии две семьи с детьми-инвалидами добиваются от городских и районных властей положенных им по закону квартир. Три года назад власти города Туймазы выдали семьям жилпомещения в аварийных домах. В ответ новосёлы добились не только благоустроенных квартир через суд, но и возбуждения уголовного дела в отношении заместителя мэра города за злоупотребление должностными полномочиями. Параллельно семья Закировых выиграла гражданский иск у районной администрации, чтобы им предоставили недостающие 8,5 м². Однако чиновники не соглашаются с решением судов и подают апелляции.

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«Последние годы мы только и делаем, что ходим по судам и следственным комитетам. Я иногда думаю: как же мы это всё выдержим? Сколько ещё нас будут мучить?», — рассказывает RT жительница Туймазов Башкирской республики Сирина Закирова.

У её 14-летнего сына Артура атипичный аутизм. Он не разговаривает и страдает частыми приступами эпилепсии. Закировы имеют право претендовать на жильё вне очереди. Однако им приходится добиваться положенного по закону жилья через суды.

Разница в оценках

Как рассказывает Сирина, в августе 2019 года их семью поставили на учёт как нуждающуюся в улучшении жилищных условий. При этом квартиру они должны были получить вне очереди, поскольку один из их детей — инвалид.

В феврале 2020 года суд вынес решение о понуждении администрации Туймазов предоставить семье Закировых жилое помещение вне очереди.

В августе того же года администрация Туймазинского района через торги закупила для семьи квартиру в многоквартирном доме 1978 года постройки. Покупка обошлась районному бюджету в 1,3 млн рублей.

Когда осенью Марат и Сирина Закировы приехали в дом, чтобы посмотреть на новую квартиру, они заметили, что здание в плохом состоянии и обратились в «Центр независимой экспертизы и оценки».

Специалисты установили, что дом находится в аварийном состоянии, а стоимость квартиры на рынке недвижимости оценили в 990 тыс. рублей.

«Аварийное состояние строительных конструкций обследуемого жилого дома может привести к их обрушению. Имеется опасность для жизни и здоровья людей. Исходя из степени фактического износа — 72%, конструктивные элементы объекта подлежат полному демонтажу», — говорилось в заключении экспертов (есть в распоряжении RT).

Однако межведомственная комиссия, которую возглавил замглавы администрации Туймазов Рафис Шангареев, постановила, что износ дома составил не 72%, а только 14%.

Супруги отказались подписывать договор социального найма и обратились в полицию с требованием проверить действия властей. Марат Закиров вспоминает, что первое время правоохранители не хотели возбуждать уголовное дело в отношении чиновников. Но после жалобы в Генпрокуратуру Туймазинский СК начал расследование по факту предоставления семьям с детьми-инвалидами непригодной для жизни квартиры.

При этом несколько месяцев Закировы проходили по делу свидетелями и только в июле 2021 года их признали потерпевшими.

Также потерпевшими по этому делу проходит семья Габдрахмановых. Они воспитывают ребёнка с синдромом Дауна.

По словам Наили Габдрахмановой, семья стояла на учёте как нуждающаяся в жилье с 2012 года.

Спустя восемь лет администрация района за 1,3 млн рублей через торги купила им квартиру площадью 29,9 кв метра в трёхэтажном доме в промзоне. Рядом с домом не было детской площадки, зато было кладбище, а в самой квартире по стенам ползали мокрицы и клопы.

«Это здание — бывшее общежитие для работников, не соответствовало санитарным, техническим и гигиеническим требованиям. Что и говорить: по документам это вообще помещение для обслуживания административного здания с мини-котельной! По сути оно даже не жилое!», — объясняет RT Марат Закиров, который помогал Габдрахмановым разобраться в ситуации.

Летом 2021 года Габдрахмановы подали судебный иск с требованием поменять предоставленное им жильё на благоустроенное. Строительная экспертиза, которую назначил суд, установила, что износ дома составляет более 50%.

47 свидетелей и один обвиняемый

Единственным обвиняемым по делу проходит заместитель главы администрации Туймазов по общим вопросам Рафис Шангареев.

Как установило следствие, именно он в 2020 году был председателем межведомственной комиссии, которая контролировала качество закупаемых квартир для семей с детьми-инвалидами.

«[Шангареев] без проверки на соответствие требованиям законодательства дал незаконное указание секретарю подписать у отсутствовавших членов комиссии акты обследования и заключения о признании квартир пригодными для проживания», — говорится в официальном заявлении СКР.

Согласно обвинительному заключению, Шангареев свою вину признал частично. Он рассказал следователям, что в день обследования жилых помещений несколько членов межведомственной комиссии не пришли на место сбора, из-за этого не собрался необходимый кворум. Несмотря на это, Шангареев решил, что «ему необходимо исполнить указание главы администрации (о проведении обследования) в установленный срок» и поэтому дал указание секретарю составить акты обследования жилых помещений и подписать их у не явившихся членов комиссии.

При этом чиновник понадеялся, что не явившиеся на комиссию участники «в дальнейшем приедут и обследуют вышеуказанные жилые помещения». Сейчас дело рассматривается в суде.

Адвокат обвиняемого Шангареева отказался давать RT комментарии о деле, сославшись на адвокатскую тайну. Связаться с самим обвиняемым по рабочим номерам RT также не удалось. В администрации города нам подтвердили, что Шангареев продолжает исполнять обязанности замглавы Туймазов.

Его непосредственный начальник, глава городской администрации Эдуард Рахматуллин попросил связаться с ним позже для комментариев, однако затем на связь с редакцией так и не вышел. Не удалось связаться и с главой районной администрации Айдаром Суфияновым.

Оба чиновника, согласно судебным документам, будут опрошены в суде в числе 47 свидетелей обвинения. У защиты свидетелей нет.

Борьба за 8,5 м²

Помимо уголовного дела Закировы и Габдрахмановы добились прокурорской проверки. Республиканское ведомство исследовало, как Туймазинский район использовал средства, выделенные на обеспечение жильём инвалидов. В результате проверки администрация района была вынуждена вернуть в бюджет республики 2,5 млн рублей.

Спустя два года после того как Закировы решили оспорить решение властей выдать им аварийное жильё, семья, наконец, получила ключи от благоустроенной квартиры в новостройке.

Семье из пяти человек по договору соцнайма выдали квартиру, площадью 33,5 м². Между тем, согласно ФЗ «О социальной защите инвалидов», Артуру Закирову как ребёнку с тяжёлым заболеванием положено 28 м² и ещё 14 м² — его матери, которая стоит вместе с ним на учёте, поскольку сам мальчик о себе позаботиться не сможет.

«Мы обратились в суд с гражданским иском о том, чтобы мне как родителю тоже дали вне очереди жилплощадь. В январе этого года суд встал на нашу сторону и постановил, что нам положено не меньше 42 м²», — говорит Сирина Закирова. Однако администрация Туймазинского района не согласилась с этим решением и подала апелляционную жалобу в Верховный суд Республики Башкирия.

16 мая ВС республики Башкирия также вынес решение в пользу семьи.

Семья Габдрахмановых в прошлом году также получила подходящее им жильё по договору соцнайма. Но вместе с этим и они продолжили ходить в суды. Дело в том, что в отличие от Закировых Габдрахмановы успели подписать договор соцнайма на первую квартиру, в бывшем общежитии. Это документ им необходимо было расторгнуть в судебном порядке.

«В этом гражданском иске мы в том числе требуем признать межведомственную комиссию, которую возглавил Шангареев, незаконной. Туймазинский межрайонный суд вынес решение в пользу Габрдахмановых, чиновники обжаловали его, но и Верховный суд республики оставил решение без изменений.

Администрация Туймазинского района и тут подала апелляцию. 11 мая Шестой кассационный суд снова встал на нашу сторону. Постановил расторгнуть договор соцнайма по первой квартире и признал незаконным заключение межведомственной комиссии по оценке жилых помещений в 2020 году», — рассказывает Закирова, которая вместе с мужем помогает Габдрахмановым в судебных тяжбах. Денег на профессиональных адвокатов у семей нет, поэтому им приходится разбираться с законами самостоятельно.

Сирина уверена, что районная и городская администрации пошли на принцип и хотят наказать семьи за то, что они столько лет добиваются справедливости.

«Я думаю, они просто решили нас замучить, вымотать, чтобы мы устали и перестали жаловаться, добиваться того, что нам положено по закону. Ведь не раз нам устно говорили: «Что вы жалуетесь? Берите то, что дают, это же бесплатная квартира. И кроме того, по гражданскому иску комиссию признали незаконной, а значит, это ещё один довод для обвинения по уголовному делу», — отмечает собеседница RT.