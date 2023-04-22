Воевавший в Донбассе гражданин Чехии не может получить российский паспорт

Гражданин Чехии, 61-летний Петр Михалу, воевавший на стороне ополченцев в Донбассе, не может получить российское гражданство. Семь лет назад он уехал из родной страны в Россию после публичной критики действий чешских властей. Тогда сотрудники миграционного ведомства не нашли оснований для признания его беженцем, а после того, как он нарушил режим пребывания в РФ, его выдворили из страны. С 2020 года Михалу проживает в Донбассе. Срок действия его национального паспорта истёк. Поменять его в Чехии он не может, поскольку там ему грозит 20 лет лишения свободы за поддержку России в проведении специальной военной операции. После запроса RT в МВД Михалу рекомендовали пройти установление личности и получить свидетельство о временном убежище, после чего он сможет оформить российское гражданство.

© Фото из личного архива

Уроженец города Варнсдорфа 61-летний Петр Михалу переехал в Россию в 2016 году, после того как опубликовал ряд статей в местных СМИ. В том числе заметку с извинениями перед россиянами и президентом РФ Владимиром Путиным за действия чешского правительства, которое «замарало и опорочило настоящую, подлинную дружбу» между двумя народами.

«Я всегда выступал на стороне России и был против переписывания истории странами НАТО и США. Я был против предателей, которые хотят уничтожить дружбу с братским российским народом. Я открыто выражал несогласие с политикой правительства и президента Чехии», — объясняет Михалу RT.

По приезде в Россию Петр обратился в миграционное управление с ходатайством о признании его беженцем на территории РФ. Однако сотрудники ведомства не нашли оснований и отказали.

По словам Михалу, возвращаться в Чехию ему было небезопасно из-за его пророссийских взглядов. При этом оформить разрешительные документы для законного пребывания в России у него не получалось.

«Под обстрелами фашистов»

В январе 2020 года в городе Санкт-Петербурге (по месту проживания) на Михалу был составлен административный протокол о нарушении режима пребывания на территории РФ, так как он уклонялся от выезда из России и при этом не имел документов, подтверждающих право находиться в стране.

© Фото из личного архива

По решению суда Михалу был оштрафован на 5 тыс. рублей. При этом судья, учитывая опасения Михалу за свою жизнь в случае возвращения в Чехию, не стал назначать дополнительное наказание в виде административного выдворения за пределы РФ.

Впрочем, через две недели после суда ОВМ УМВД России по Центральному району г. Санкт-Петербурга ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области приняло решение о неразрешении въезда Михалу на основании п. 4 ст. 26 ФЗ от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» сроком до 9 февраля 2023 года. Мужчине была оформлена транзитная виза, по которой ему пришлось выехать из России.

«С марта 2020 года я живу в Донбассе, — рассказывает Петр. — Мы здесь под постоянными обстрелами фашистов. Здесь умирают люди. И всё это время я пытался получить хоть какие-то документы. В 2021 году истёк срок действия моего чешского паспорта. Я обращался в паспортный стол в Донецке, чтобы выяснить, как мне дальше быть, но там мне помочь не могли и отправляли в Ростовскую область, а выехать без действующего документа я не мог — меня не пропускали на границе».

По словам Михалу, после начала специальной военной операции на Украине (СВО) он в составе отдельного тактического отряда «Суть времени» вместе с другими военнослужащими выполнял боевые задачи. «Из-за отсутствия действительного паспорта я не мог подписать контракт на службу, поэтому участвовал в СВО без всяких документов», — объясняет мужчина.

Петр рассказывает, что приехал в Донецк в конце ноября прошлого года вместе с другими членами отряда, которые вернулись домой на несколько дней отпуска.

«Назад я с ними вернуться не смог, так как у меня не было подписанного контракта и действительных документов», — говорит Михалу.

Уже пять месяцев мужчина проживает в Донецке и пытается заново подать документы на гражданство.

«Мне говорят, что нужен действующий чешский паспорт, что нужно выехать в Чехию, чтобы его поменять, но там против меня состоялся судебный процесс и, как только я пересеку границу, меня посадят на 20 лет за поддержку России и СВО. Я в отчаянии, потому что не могу и не хочу туда ехать. Мне нужна помощь, потому что я хочу остаться жить в России и получить здесь гражданство», — говорит Михалу.

Будет оказано содействие

RT направил запрос в МВД России с просьбой разъяснить порядок оформления документов для Петра Михалу.

В пресс-службе МВД подтвердили, что у мужчины есть основания для оформления свидетельства о предоставлении временного убежища.

«Принимая во внимание произошедшие изменения во внешнеполитической обстановке, усиление агрессивных русофобских настроений в западных странах, а также пророссийские взгляды Петра Михалу и публичное выражение поддержки Российской Федерации в проведении специальной военной операции, в настоящее время усматриваются риски для его жизни и свободы в случае возвращения в страну гражданской принадлежности. Учитывая изложенное, Петру Михалу может быть предоставлено временное убежище по гуманным причинам, предусмотренным подп. 2 п. 2 ст. 12 Федерального закона «О беженцах», — комментируют в ведомстве.

© Фото из личного архива

Перед оформлением свидетельства Михалу необходимо пройти процедуру установления личности, так как у него нет действующего паспорта.

«Необходимо обратиться в подразделение по вопросам миграции МВД по Донецкой Народной Республике для установления личности и подачи заявления на временное убежище в Российской Федерации, которое будет рассмотрено ГУ МВД России по Ростовской области. Соответствующие поручения в территориальные органы МВД России направлены, ГУВМ МВД России будет оказано содействие в данном вопросе. Одновременно информируем, что в настоящее время в отношении Петра Михалу не установлено ограничений на въезд в Российскую Федерацию. После урегулирования правового положения Петра Михалу в Российской Федерации он сможет обратиться с заявлением о приобретении гражданства Российской Федерации», — сообщили в МВД.

Там также пояснили, что до окончания формирования подразделений территориальных органов МВД России на территориях новых субъектов РФ приём заявлений на гражданство в отношении жителей ДНР и ЛНР осуществляется Главным управлением МВД России по Ростовской области.