Участник СВО после публикации RT получил положенные выплаты

Вологодская область внесла изменения в постановление областного правительства, регламентирующее поддержку участников СВО. Поводом для этого послужила история 45-летнего Алексея Романова. В октябре прошлого года он уехал добровольцем в Донбасс. Однако региональный Департамент соцзащиты населения отказал ему в выплате компенсации, потому что он оформлялся в зону СВО не по месту прописки. После публикации RT региональные законы были откорректированы.

© Фото из личного архива

45-летний житель Вологодской области Алексей Романов, о котором ранее рассказывал RT, получил региональную выплату за участие в СВО. Ранее департамент соцзащиты посчитал, что он не может претендовать на материальную поддержку от властей, поскольку оформлялся в зону СВО не по месту прописки: мужчина записался добровольцем через «Ахмат».

После публикации RT перечень оснований для выплаты расширили.

Депутат законодательного собрания области от фракции «Единая Россия» Лариса Кожевина внесла предложение об изменении в постановление областного правительства, регламентирующего меры поддержки бойцов, направленных в зону СВО. Как объяснила она, нескольким добровольцам из Вологодчины, в их числе и Романову, было отказано в назначении дополнительных региональных выплат в связи с тем, что направление было выдано военными комиссариатами других регионов.

Предложение поддержал губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, заявив, что семьи не должны остаться без поддержки и этот вопрос находится на постоянно контроле.

«Когда я увидел эту новость, понял, что ситуация изменится. Когда я встречался с местным депутатом, упомянул, что уже RT готовит публикацию, — думаю, это сыграло свою роль. Рад, что это касается не только меня. Теперь все, кто с Вологодской области уходил по такой же, как я, схеме, смогут получить положенные выплаты», — рассказывает RT Алексей Романов.

По словам мужчины, его снова пригласили в Департамент соцзащиты, он подал повторное заявление, и деньги оперативно перевели.

«Изумительно всё сделали, чётко и быстро. Радует, что пересмотрели областной закон. В этом отношении претензий нет, молодцы. Хорошо, что исправляют ошибки, реагируют, но всё равно с боем приходится всё выбивать», — считает Романов.

Ушёл через «Ахмат»

Алексей Романов ушёл добровольцем в зону СВО в октябре 2022 года. У мужчины не было боевого опыта, но он всё равно решил отдать долг Родине.

© Фото из личного архива

Романов обратился в районный военкомат с просьбой отправить его в Донбасс, однако никакой реакции на заявление не последовало. Тогда он решил воспользоваться другими доступными вариантами.

«Я внимательно изучил информацию в интернете, всё сравнил, взвесил и решил обратиться в «Ахмат». Выбором своим доволен, там всё четко сделали. Прошел подготовку, заключил контракт с Минобороны и поехал в СВО. К службе никаких нареканий нет, всё, что обещали, исполнили», — вспоминает он.

В Донбассе мужчина получил ранение. Сейчас он проходит лечение у себя на родине.

Романов вспоминает, что ему отказали в региональной выплате, когда он после возвращения из зоны СВО обратился в отделение департамента соцзащиты в селе Тарногский Городок Вологодской области.

Мужчина повторно обратился в областной департамент соцзащиты, но ему снова пришёл отказ, в котором говорилось, что он не заключал контракт о прохождении военной службы в Вооружённых силах Российской Федерации по предписанию из пункта отбора на военную службу по контракту города Вологды.

В ответе ведомства было указано, что в таком случае в законодательстве Вологодской области нет правовых оснований для выплат. При этом в Чечне, где Алексей заключал контракт, выплаты ему тоже не полагались, поскольку у него Вологодская прописка.

После публикации RT региональные правила Вологодской области доработали постановление областного правительства, которое касается поддержки бойцов, отправленных в зону СВО.

Первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты Российской Федерации по безопасности и взаимодействию с ОНК Михаил Аничкин говорит, что сейчас система поддержки участников СВО постоянно совершенствуется, в том числе благодаря огласке.

«Всё ещё присутствует инерция, включается человеческий фактор, не везде прописаны чёткие правила, поэтому возникают такие случаи. Недостатки есть, мы их видим и стараемся исправить, поэтому процесс идёт», — отметил он.

По мнению эксперта, для решения подобных проблем нужны комплексные меры — работа СМИ, общественников и депутатов разного уровня.

Алексей Романов теперь занялся оформлением положенной компенсации за ранение — все необходимые документы в части ему уже собрали. Как он отметил, после того, как о его случае стало известно, все ведомства идут быстро навстречу, поэтому он надеется, что и вопрос с выплатами по ранению решат без проволочек.