В Перми бабушка добивается опеки над внуками-близнецами

В Перми 67-летняя Вера Цветкова добивается опеки над двухлетними внуками-близнецами. Мать оставила детей в роддоме, она лишена родительских прав. Сын Цветковой — отец близнецов — находился в тюрьме, когда они появились на свет, и в свидетельства о рождении сыновей не вписан. Сейчас Цветкова пытается доказать, что она для близнецов не чужой человек, а родная бабушка. Кроме того, по словам женщины, ей отказывают в опекунстве из-за её возраста и площади квартиры.

© Фото из личного архива

67-летняя жительница Перми Вера Цветкова добивается опеки над внуками-близнецами. Воспитывать их, кроме неё, некому, а отдавать малышей в детский дом или в чужую семью пенсионерка не хочет.

«Сын жил с девушкой в гражданском браке, она забеременела. Чуть позже он попал в СИЗО, а потом в тюрьму. В январе 2021 года у невестки, Сабины, начались роды на седьмом месяце, — рассказывает RT Вера Цветкова. — Сделали экстренное кесарево, потом ещё одну операцию. Сабина была в тяжёлом состоянии. Мальчики родились совсем крошечные: 1,7 и 1,9 кг».

Цветкова два месяца навещала в больнице невестку и малышей — они лежали в разных отделениях. После выписки Сабина пришла к детям лишь однажды и больше в больнице не появлялась. Вскоре её лишили родительских прав, а поправившихся к тому моменту детей направили в Центр помощи детям, оставшихся без попечения родителей. Тогда бабушка решила оформить опеку на себя и забрать малышей домой.

«Ну что сделать, если у девушки в 25 лет нет материнских чувств? Она сама из детского дома, у них там были только кураторы, а вот материнской любви не было, — говорит Вера Цветкова. — Это мои внуки, я буду за них бороться и покажу мальчишкам семейную любовь. У нас семья большая: у меня три сына, пятеро внуков, две внучки и один правнук. Все ждут с ними встречи».

Доказать родство

Однако подать заявление и стать кандидатом в опекуны оказалось недостаточно. В органах опеки попросили доказать, что Цветкова приходится мальчикам бабушкой.

«Оказалось, что сын не вписан в свидетельства о рождении как отец. Там прочерк стоит. Мне сказали, что раз так, то я для мальчиков чужой человек. Надо было обращаться в суд и доказывать родство, — вспоминает пенсионерка. — Но для того, чтобы я могла представлять интересы сына, чтобы вписать его в документы, надо было оформить доверенность. Его паспорт год продержали в Соликамске. Потом мы оформили доверенность и только в декабре 2021 года смогли подать иск в Ленинский районный суд».

По словам Цветковой, на первых заседаниях экспертизу не назначили. После слушания стали переноситься по разным причинам, а дело затягиваться, продолжает она.

«В апреле 2022 года мы с невесткой решили сами пойти в ЗАГС и вписать сына в документы с её разрешения как матери. Мы заплатили пошлину, соответствующие записи нам сделали. Но когда я принесла документы в опеку, мне сказали, что я нарушила закон», — говорит Цветкова.

Как пояснили пенсионерке, своими действиями она нарушила ст. 74 Семейного кодекса РФ «Последствия ограничения родительских прав».

«Сабина лишена родительских прав, и, оказывается, так делать нельзя. Центр подал на нас в суд: 31 мая документы и записи в ЗАГСе были признаны недействительными. У детей взяли и отобрали отца! Мы пытались обжаловать это, но не вышло. Краевой суд также отклонил наш иск», — рассказывает RT женщина.

«Есть ради чего жить»

В июне Вера Цветкова обратилась в опеку с просьбой рассмотреть её в качестве опекуна для близнецов. Чиновники созвали комиссию и назначили женщину кандидатом в опекуны, после чего разрешили ей навещать детей в центре.

«У нас наконец-то установился контакт. Мальчики стали меня узнавать, теперь у нас хорошая связь и они мне доверяют, — рассказывает RT пенсионерка. — Но потом опека созвала вторую комиссию. Сказали, что они мне отказывают, потому что у меня возраст и я живу в квартире общей площадью 29 кв. м. Но я так троих детей вырастила — в тесноте да не в обиде, главное, что в любви! И никто не чувствовал себя ущемлённым. А про возраст — да я этих чиновников ещё переживу, ведь мне есть ради чего жить».

Получив отказ, Вера Цветкова собрала пакет документов и в декабре подала иск в Орджоникидзевский районный суд Перми, чтобы вновь попытаться добиться назначения теста ДНК.

«Мне сказали, что в документах не хватает письменного разрешения об установлении отцовства от центра, потому что они являются законными представителями детей. Но центр выдать бумагу, необходимую для суда, отказался. А без документа заседания снова и снова откладывались. В итоге мне просто вернули иск и сказали, что без документа рассмотрения дела не будет», — говорит Цветкова.

Адвокат посоветовал составить ходатайство, чтобы суд самостоятельно истребовал этот документ от центра. Цветкова так и сделала: в декабре 2022 года подала новый иск. В январе в иске было отказано. В феврале пенсионерка обжаловала это решение в краевом суде. По её словам, заседания откладывались, и только 20 марта она узнала, что требуется новая доверенность на адвоката от сына.

«Это очень большая заморочка и затягивание времени, чтобы всё переоформить. Совершенно непонятно, почему свои родные души надо отдавать чужим тётькам-дядькам», — добавляет она.

Как пояснила RT руководитель движения «Иван Чай» Элина Жгутова, у ближайших родственников детей есть преимущественное право опеки. «Однако если мать не лишена родительских прав и не ограничена в них, то тут могут возникнуть проблемы, — отмечает эксперт. — В таком случае мать сама должна написать заявление о том, что просит назначить опекуном именно бабушку детей. Впрочем, во многих случаях итоговое решение всё-таки зависит от конкретной опеки».

«Дома сидеть — не дело»

Вера Цветкова ушла на пенсию начальником участка на заводе после 29 лет работы. «Нам тогда сказали, что пенсионеры тут не нужны. Дома сидеть — не дело, и я устроилась работать санитаркой в больнице, чтобы людям помогать и делать добро. И деньги коплю, чтобы внукам всё покупать, — говорит она. — Потом возьму отпуск бессрочный, пока ребят в садик не устрою. А ещё мальчишкам спорт очень нравится, надо будет им секцию подыскать. У меня сыновья все в детстве на акробатику ходили».

Рассказывая о сыне, который является отцом близнецов, Цветкова говорит, что он попал в тюрьму, потому что хотел заработать больше денег, и признаёт свою ошибку.

«Ему 35 лет. Сидит по нехорошей статье — 228. Дали 11 лет, — говорит пенсионерка. — Работал на заводе, был самым высокооплачиваемым сотрудником, но это был потолок, а он хотел зарабатывать больше. Я ему говорила, что нельзя на чужом горе зарабатывать. Сейчас говорит: правильно, что его поймали».

RT попытался связаться с начальником отдела опеки и попечительства по городу Перми Татьяной Черепановой, которая присутствовала на заседаниях суда, но она не отвечала на звонки в течение нескольких дней.

В самом отделе комментировать ситуацию не стали и попросили направить официальный запрос в Министерство социального развития Пермского края.

RT направил письменный запрос в ведомство.