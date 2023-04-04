Проживающая в Санкт-Петербурге многодетная мать не может получить гражданство России

Уроженка Узбекистана 42-летняя Нилюфар Адизова с 2003 года постоянно проживает в Санкт-Петербурге, воспитывает троих детей, рождённых в России, но гражданство РФ получить не может. С большим трудом Нилюфар оформила разрешение на временное проживание, а затем — вид на жительство. При этом, как пояснили RT в МВД, у женщины нет оснований на упрощённый порядок приобретения гражданства. В 2022 году она попыталась пройти комиссию, по итогам которой её не признали носителем русского языка, хотя женщина уверенно и без акцента говорит по-русски. Сотрудники миграционного ведомства рекомендовали ей вновь подавать документы через год, но Нилюфар боится, что ей снова откажут.

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Нилюфар Адизова родилась в городе Самарканде Узбекской ССР.

«В Советском союзе не было границ, — рассказывает женщина, — Я из узбекской семьи, но с детства говорила на русском языке. Окончила русскую школу, педагогический вуз. Мой отец после института служил в Выборге. Это было в 70-х годах. Он много вспоминал про этот город, про Санкт-Петербург, поэтому, когда я выросла, я решила туда поехать и посмотреть на все своими глазами».

В 2003 году Нилюфар приехала в Санкт-Петербург. Город ей очень понравился, она осталась там жить. С постоянной пропиской помогли родственники.

В России у женщины родилось трое детей: Азиз, Умар и Усман. Младшему три года, старшему — девять лет. Нилюфар воспитывает их одна, в браке не состоит. Отец детей живёт отдельно, но помогает финансово.

По словам Адизовой, длительное время ей не удавалось начать процесс оформления гражданства РФ из-за отсутствия оснований. Квоту для получения разрешения на временное проживание ей тоже не выделяли. После жалобы в администрацию президента РФ вопрос был решён и ей выдали РВП.

«Вид на жительство я тоже получала с большим трудом, — вспоминает многодетная мать. — Часами стояла в очередях. Сначала на консультацию, потом на подачу документов. Пришлось покупать талон на себя и троих детей, чтобы попасть на приём, потому что люди очередь занимали с четырёх утра. Некоторые приходили в три часа ночи, чтобы попасть на приём. Я простояла четыре часа до открытия миграционного управления, а потом ещё несколько часов до приёма. Во второй раз, когда пришла на подачу документов, ждала до пяти вечера свою очередь».

В выданный Адизовой ВНЖ вписали её троих детей, после чего она решила попытаться получить российское гражданство в упрощённом порядке.

Не прошла комиссию

В сентябре 2022 года, по словам Нилюфар, она записалась на комиссию по признанию носителем русского языка. Через месяц состоялся экзамен. Адизова говорит, что она рассказала комиссии свою биографию, но не смогла ответить на один вопрос — не вспомнила, что такое устное народное творчество.

«У меня это спросили уже в конце экзамена, но я так растерялась от этого вопроса, что не смогла ответить, — рассказывает женщина. — У меня дети болели в это время. Я сама была простуженная, не очень хорошо себя чувствовала. В общем, не успела я подумать и сказать, как со мной уже попрощались. Причём, когда я уходила, я слышала, как инспектор сказала другому члену комиссии, что говорю на русском я хорошо, без акцента».

Через месяц многодетной матери сообщили, что комиссию она не прошла и носителем русского языка признана не была.

«Мне за все задания поставили нули, как будто я ничего не сдавала, — говорит Нилюфар. — Мне так обидно стало. До слёз. В это в тяжёлое время, когда идёт СВО, люди уезжают из России, а мы живём здесь, никуда не бежим и не может стать гражданами. Я написала жалобу президенту, уполномоченному по правам человека. В итоге мне позвонили из миграционного ведомства и предложили в этом году ещё раз подать документы. Я просила назвать основание, почему мне отказали, но мне не пояснили. Если бы у меня были какие-то административные штрафы или я бы жила не по закону. Но что такого я сделала, что мне просто так отказали?».

Как сообщается в официальном ответе, полученном Нилюфар из управления по вопросам миграции ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ведомство провело проверку и подтвердило, что Адизова действительно не была признана носителем русского языка.

При этом обратиться вновь с заявлением о приобретении российского гражданства она в праве не ранее чем по истечении одного года после принятия предыдущего решения. Таким образом, ещё раз попытаться получить гражданство многодетная мать сможет только в октябре.

Кроме того, как заявили RT в пресс-службе МВД, в настоящее время у Нилюфар нет оснований для приобретения российского гражданства в упрощённом порядке.

«Конечно, я повторно подам заявление в октябре, — говорит Нилюфар. — Но нет гарантий, что мне опять не откажут».