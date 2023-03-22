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«Взяла себя в руки»: россиянка пытается вернуть сына, которого вывез в Италию его находившийся в розыске Интерпола отец

Дети в беде

22 марта 2023, Наталья Кристиогло

Консульство РФ в Милане занимается вопросом возвращения на родину восьмилетнего сына Алмагуль С. Россиянка развелась с мужем Павлом почти пять лет назад, а суд постановил, что ребёнок должен жить с матерью. Однако бывший супруг забрал мальчика и перестал выходить на связь. В 2021-м на него завели уголовные дела — за незаконное лишение свободы несовершеннолетнего и за изнасилование жены. Мужчину объявили в международный розыск. Недавно Павел с сыном обнаружился в Италии, где он проживал по фальшивым документам. Мужчину арестовали, а мальчика поместили под опеку в местную семью. Сейчас Алмагуль пытается добиться встречи с сыном после долгой разлуки.

  • © Фото из личного архива

Жительница Астраханской области Алмагуль встретила Павла С. в родном Знаменске в 2010 году, когда ей было 19. 25-летний сотрудник МВД приехал из Красноярска с мамой на юбилей своей бабушки. Познакомились через общих друзей. Через пять дней после первой встречи Павел уехал. Следующие четыре месяца влюблённые общались в мессенджерах и по видеосвязи, а потом ухажёр снова прилетел к своей избраннице — с родителями, для официального сватовства.

«Через две недели после этого мы поженились и переехали к нему в Красноярск, — вспоминает Алмагуль. — Всё произошло очень быстро, я была молоденькая и влюблённая. Павел сразу проявил настойчивость, уделял мне много внимания, осыпал признаниями в любви и подарками. Для меня это была какая-то история Золушки».

Спустя два-три года после свадьбы в идеальной истории любви начали появляться неприятные моменты. Как рассказывает Алмагуль, Павел мог завестись из-за любой мелочи: «Его выводило из себя то, что я встречалась с племянницами — он по этому поводу ревновал, и то, что накрасила ногти красным лаком, и даже если я просто молчала. Он орал, мог меня опрокинуть на кровать и, схватив за волосы, требовать, чтобы я что-то сказала. А я по своей натуре сдержанная, смиренная. Терпела, потому что любила».

Когда Алмагуль забеременела, то думала, что муж успокоится. Но со стороны Павла к скандалам лишь прибавились угрозы суицидом, продолжает она: «Если на работе были проблемы, вымещал это на мне. Он мне сам рассказывал, что конфликтность и мысли о самоубийстве у него были ещё в подростковом возрасте. И его мама это подтверждала в разговорах со мной».

  • © Фото из личного архива

«Сына я с тех пор не видела»

После рождения сына в 2014 году муж Алмагуль, по её словам, начал угрожать уже ей самой — ножом. В 2016-м Павел уволился из МВД по собственному желанию, и, как вспоминает женщина, ситуация в семье ухудшилась: «Как только я заикалась о разводе, он мне говорил, что ребёнка просто так не отдаст».

Последней каплей, говорит Алмагуль, стало сексуальное насилие со стороны Павла. В конце апреля 2018 года она объявила, что уходит от него.

Однако муж забрал ребёнка после сада и отвёз его к своим родителям, рассказывает собеседница RT: «Свекровь тогда помогла мне, привезла сына домой к моей знакомой, у которой я остановилась. На следующий день я забрала дубликаты документов ребёнка, ведь оригиналы были у Павла, и улетела с сыном в Сочи. К нам также приехала моя мама — помочь с внуком».

По совету юриста Алмагуль отправила письмо мужу с их новым адресом: «Для перестраховки, чтобы не было оснований отбирать ребёнка, хотя я в такой расклад верить не хотела». Женщине казалось, что разлука отрезвила Павла: «1 июня он позвонил, поговорил с сыном, поздравил его с Днём защиты детей. Был спокойным, адекватным, даже слезу пустил в какой-то момент. Я подумала: может, он опомнился, у нас всё наладится».

Но 9 июня, когда Алмагуль гуляла с сыном возле дома, к ним подъехало такси, откуда вышел Павел. «Он обнял сына, улыбался ему, стал спрашивать, как у него дела, — вспоминает она. — В этот момент сзади выбежал свёкор, подошёл ко мне вплотную, а муж с сыном сел в машину и уехал в неизвестном направлении. Отец Павла — тот ещё психолог, убеждал, что всё нормально, они просто прогуляются и время вместе проведут. Только и говорил: «Не переживай». Я не понимала, что происходит, растерялась и поверила ему».

К вечеру ребёнка матери никто не вернул. На звонки Павел не отвечал, трубку брали только его родители, которые утверждали, что мальчику будет лучше с папой, а родную маму он якобы видеть не хочет.

Кроме того, Павел подал исковое заявление в суд об определении места жительства ребёнка, о разводе и об алиментах. Алмагуль сделала то же самое и объявила о розыске ребёнка, пыталась привлечь мужа к уголовной ответственности за лишение ребёнка свободы передвижения.

  • © Фото из личного архива

7 ноября 2018 года Советский районный суд Красноярска определил местонахождение ребёнка рядом с мамой и обязал Павла вернуть сына (документ есть в распоряжении RT). Этого сделано не было, связь с сыном прекратилась вообще. Кроме того, отец мальчика подал апелляцию на решение суда, продолжает Алмагуль. Тогда она обратилась в Следственный комитет.

«Следователи начали работу. Мне позвонили и сказали, что 30 ноября в красноярском СК назначена встреча и разговор с сыном. Я приехала, туда же прибыл свёкор с моим ребёнком. Он дал нам немного поговорить, после чего оттянул сына и увёз. С тех пор я его не видела», — горестно вздыхает она.

«Я пережила всё»

В феврале 2021 года в отношении Павла было заочно возбуждено уголовное дело по статьям 127 УК РФ (незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетнего) и 131 УК РФ (изнасилование). Кроме того, была назначена заочная судебная психолого-психиатрическая экспертиза. В документе (есть в распоряжении RT), в частности, отмечается, что Павел С., со слов свидетеля, при личном общении «вёл себя агрессивно и вызывающе, оскорблял присутствующих». Бывший коллега Павла по МВД говорил Алмагуль, что её экс-муж часто получал выговоры на работе, грубил коллегам.

В качестве меры пресечения было выбрано заключение под стражу сроком на два месяца с момента фактического задержания С. на территории России. Он также был объявлен в международный розыск.

3 февраля 2023 года Алмагуль узнала, что её восьмилетний ребёнок находится в Италии. Согласно сообщению Министерства юстиции Италии (есть в распоряжении RT), полицейские обнаружили Павла С. с сыном, когда они пытались выехать из Италии во Францию на автобусе. Как говорится в релизе, у Павла при этом были фальшивые документы.

Отца мальчика поместили под арест, а поскольку мама тогда находилась в России, соцработники пришли к выводу, что «психофизическому состоянию ребёнка грозила опасность». И мальчика направили в социальное учреждение, а потом — под временную опеку в семью.

  • © Фото из личного архива

Алмагуль сразу же вылетела в Италию. Сейчас она ждёт решения суда по её сыну и личной встречи с ребёнком. «Соцработница мне сказала, что сын ходит в школу, состояние у него нормальное, — добавляет мама мальчика. — Знаете, я пережила всё: волнение, страх, панику. Но сейчас я взяла себя в руки, понимаю, что мне нужно действовать. Я стараюсь подходить ко всему с холодным рассудком: понимаю, что от моего спокойствия и терпения зависит, как пойдут со мной на контакт местные соцслужбы, доверятся ли мне и отдадут ли моего сына».

Генконсульству РФ в Милане «хорошо известна ситуация с семьёй А. К. С.», сообщил RT представитель дипломатического ведомства. Сотрудники генконсульства находятся в постоянном контакте как с россиянкой, так и с судом по делам несовершеннолетних Турина. Дипломаты также неоднократно обращались за разъяснениями в компетентные итальянские органы для защиты прав российских граждан.

«Очередное заседание суда ожидаем в ближайшее время, приоритетной задачей является решение вопроса о возвращении несовершеннолетнего на родину, — подчеркнули в ведомстве. — Насколько нам известно по опыту, в делах такого рода в Италии весьма значима роль адвокатов, на это обстоятельство неоднократно обращали внимание россиянки. Со своей стороны, продолжим оказывать семье необходимое консульское содействие в рамках нашей компетенции».

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