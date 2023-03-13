Участник СВО из Вологды не может получить положенную выплату

45-летний житель Вологодской области Алексей Романов не может добиться получения региональной выплаты, положенной участникам СВО. Мужчина осенью 2022 года поехал в Донбасс добровольцем и вернулся домой спустя три месяца после получения ранения. Сейчас Романов находится в госпитале, при этом обещанных региональных выплат он не получил. В Департаменте соцзащиты населения Вологодской области ему отказали на том основании, что он оформлялся на отправление в зону СВО не по месту прописки.

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45-летний Алексей Романов из Вологодской области ушёл добровольцем в зону СВО в октябре 2022 года. По словам мужчины, кроме срочной службы, военного опыта у него не было, но он не мог оставаться в стороне.

«Не знаю, как в такой ситуации можно не откликнуться и сидеть дома. Для меня это долг, который я был обязан отдать своей Родине», — рассказывает RT Алексей.

Сначала, как говорит Романов, он попытался поехать добровольцем через свой военкомат. «Приходил, написал заявление, а там никакой реакции. Три недели ни ответа ни привета. Поэтому начал другие пути искать. Сам собрал информацию в интернете, почитал, что к чему. В итоге выбирал между «Вагнером» и «Ахматом», — вспоминает он.

После раздумий, по его словам, окончательный выбор пал на «Ахмат». В Чечне он прошёл подготовку, подписал контракт с Минобороны и поехал в зону СВО.

«С «Ахматом», я считаю, не прогадал. Никаких нареканий к службе у меня нет. Всё было хорошо отлажено: и снабжение, и питание, и все прочие моменты. Всё, что обещал Кадыров, выполнялось на сто процентов. Хотя, конечно, мне нелегко было, всё-таки уже 45 лет. Немолодой. Возраст даёт о себе знать», — говорит Романов.

В зоне СВО Романов получил тяжёлую контузию.

© Личный архив

«Попали под многочасовой миномётный обстрел. Нельзя описать, что это такое, если человек сам через это не проходил», — замечает Алексей.

В части Алексею помогли собрать все необходимые документы для получения от военного ведомства компенсации, оформлением которой он будет заниматься после лечения. А вот с получением региональной выплаты, по словам Романова, дело не заладилось.

«Не нашли оснований для выплат»

Как отмечает Алексей Романов, в зоне СВО он заключал официальный контракт с Министерством обороны РФ о прохождении военной службы. Однако когда вернулся домой и обратился по месту регистрации с заявлением о получении региональной выплаты участникам спецоперации, ему отказали.

«Я пришёл со всеми документами в отделение Департамента социальной защиты населения в селе Тарногский Городок Вологодской области. Там сказали, что сами такое решение принимать не могут, должны запросить областное руководство. Отправили документы, а из области пришёл отказ. Поводом для отказа стало то, что уезжал на спецоперацию не из Вологды, а из Грозного. Но прописан-то я здесь», — недоумевает Алексей.

© Личный архив

Тогда мужчина сам написал обращение в областной Департамент соцзащиты, откуда ему пришёл официальный ответ.

«Вы не заключали контракт о прохождении военной службы в Вооружённых силах Российской Федерации по предписанию из пункта отбора на военную службу по контракту г. Вологды, в связи с чем для предоставления установленных законодательством Вологодской области выплат, к сожалению, нет правовых оснований», — говорится в письме (есть в распоряжении RT).

При этом чиновники отметили, что у них есть для Алексея и хорошие новости: согласно федеральному закону «О ветеранах», ему положены льготы при оплате ЖКХ.

В Департаменте соцзащиты Вологодской области не ответили на комментарий RT.

Сейчас Алексей проходит лечение в госпитале. «Все деньги уходят на лекарства. Больше 20 лет в больницу не обращался, а теперь все болячки вылезли. Ещё и диабет, и посттравматическое расстройство», — вздыхает мужчина.

«Хочется человеческого отношения»

«Я никогда в своей жизни по инстанциям не ходил. Впервые с этим столкнулся, и чувствую свою ненужность какую-то. Вроде помощь положена, а никто слушать не хочет, — недоумевает Алексей. — Почему Кадыров своё слово сдержал, всё, о чём говорил, выполнил, а здесь чиновники обещания не выполняют? Хочется просто человеческого отношения. А так получается, теперь здесь ещё надо с бюрократами воевать».

Первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты Российской Федерации по безопасности и взаимодействию с ОНК Михаил Аничкин считает, что из-за отсутствия подробных регламентов, как должны начисляться выплаты, чиновники на местах начинают формально подходить к решению таких вопросов.

«Помимо законов, нужны самые подробные регламенты, чтобы в регионах не было никаких лазеек. Речь идёт о социальных выплатах людям, которые отдали свой долг Родине, пожертвовали здоровьем, а на местах включается инерция мышления исполнителей, которая не позволяет быстро принимать верные решения», — говорит он.

Аничкин допустил, что, действуя формально, на местах могут также пытаться таким образом действовать в интересах местного бюджета, для которого эти выплаты стали существенной нагрузкой.