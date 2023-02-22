«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: итоги послания президента | выход из ДСНВ | гастроли Байдена

Во время оглашения послания Федеральному собранию Владимир Путин заявил о приостановке российского участия в договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений. На Западе утверждают, что такой ход Москвы якобы рушит ядерную безопасность в Европе. При этом американский президент Джо Байден приезжал с визитом в Киев и обещал бесконечную поддержку Зеленскому. Выступая с речью в Варшаве, Байден заявил, что Америка и дальше будет поддерживать Украину.