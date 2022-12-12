Как мобилизованные сталкиваются с трудностями при оформлении кредитных каникул

Родственники мобилизованных обращаются в проект RT «Не один на один» из-за проблем при оформлении кредитных каникул. Так, москвичка Екатерина Солнцева не может доказать, что была на иждивении у мобилизованного сына. Для этого банк затребовал справку от органов опеки. Мобилизованный Александр Рыжов запросил кредитные каникулы уже после отправки в войска, позвонив в банк. Но организация долго не реагировала. После обращения RT Совкомбанк заморозил долг и списал 10 тыс. штрафов и пеней, начисленных за просрочку.

РИА Новости

© Мария Девахина

«Связи с сыном почти нет»

25-летнего Александра Рыжова мобилизовали в октябре. На мужчину ещё несколько лет назад было оформлено несколько кредитов. В частности, Александр брал займы в Сбербанке и Совкомбанке — в каждом у него долг по 250 тыс. рублей.бе большое

Отец бойца Юрий Рыжов объяснил RT, что сын пытался запустить своё дело, но пандемия коронавируса спутала планы, и он оказался в долгах.

«Саша уже из армии звонил в банки и говорил им, что сейчас платить не может и нуждается в кредитных каникулах. Но реакции никакой нет, а проценты растут. Ко мне уже из банка приезжали, соседи рассказывали, меня тогда дома не было», — говорит отец.

При этом, по его словам, постоянной связи с сыном нет. «Он только время от времени может звонить мне с разных телефонов, когда есть возможность, сообщить, что с ним всё нормально», — пояснил Юрий.

После обращения RT в Совкомбанке разобрались в ситуации и заморозили платежи.

«На момент уведомления банка о мобилизации в Вооружённые силы РФ в октябре 2022 года данный кредит уже не обслуживался и находился в просрочке. Несмотря на это, банк прекратил начисление процентов по кредиту, а также пеней и штрафов, сумма долга зафиксирована и клиенту оформлены кредитные каникулы. По инициативе банка все ранее начисленные пени и штрафы в размере 10 тыс. рублей будут списаны», — сообщили RT в пресс-службе банка.

Ранее RT рассказывал о москвичке Екатерине Солнцевой. Ей отказывали в кредитных каникулах по займу сына. После публикации RT банк «Тинькофф» связался с женщиной — оплату кредита заморозили, а то, что Екатерина уже внесла, вернули.

Однако после этого самой Солнцевой отказали в кредитных каникулах в Сбербанке.

«Я к ним обращалась в самом начале, мне пришло извещение, что заявление приняли, я думала, что всё хорошо, не волновалась. А тут неожиданно пришёл отказ, ещё и деньги пытаются снять с зарплатной карты», — рассказывает RT Екатерина.

Как говорится в ответе Сбербанка (есть в распоряжении RT), согласно закону кредитные каникулы предоставляются только супругам и детям военнослужащих, а также лицам, официально находящимся на иждивении. А подтвердить иждивение надо, предоставив документы.

«Если заявитель не подтверждает статус иждивенца военнослужащего (т. е. не предоставил акт органов опеки и попечительства о назначении военнослужащего опекуном или попечителем или решение суда об установлении факта нахождения на иждивении военнослужащего), то льготный период не может быть предоставлен», — отмечается в ответе банка.

«Я считаю, мать имеет право на отсрочку»

Солнцева говорит, что не понимает, почему сын, с которым она вместе жила и вела хозяйство, должен был оформлять на неё опеку. «Мы вместе жили, вели хозяйство, а теперь я одна. Может, формально я не на иждивении, но зарплата у меня всего 24 тыс. рублей, из которых почти половина уходит на оплату коммуналки. В такой ситуации оплачивать кредиты без сына, конечно, мне тяжело», — жалуется Екатерина.

При этом, как она отмечает, кредит принудительно списывают с зарплатной карты.

«А у меня зарплата, как у большинства, на две части разбита. То есть придёт всего 10 тыс., и с этой суммы ещё и спишут сразу большую часть. Как тогда жить?» — говорит она.

Член коллегии адвокатов «Альфа» Максим Мартьянов считает, что не обязательно иметь справку из опеки, чтобы получить льготу.

«Я считаю, мать имеет право на отсрочку по кредитным каникулам. Потому что иждивенец, согласно трудовому кодексу, это лицо, находящееся на полном содержании или для которого содержание составляет большую часть дохода. Учитывая, что у женщины официальный доход чуть больше 20 тыс. рублей, можно предположить, что её в основном содержал сын», — отметил он.

Екатерина планирует обратиться за помощью в центр поддержки мобилизованных, открытый в Москве, где есть юристы, которые работают и с такими ситуациями.

В свою очередь, в Сбербанке отмечают, что проблемы возникают у заёмщиков, которые сами вовремя не предоставили информацию о себе.

«Cбербанк работает в строгом соответствии с законодательством и, согласно закону о банковской тайне, мы не имеем права разглашать информацию о взаимоотношениях с клиентами. Чаще всего отказ в кредитных каникулах получают заёмщики, которые не предоставили подтверждающие документы в соответствии с ФЗ-377. Просим клиентов обратиться в банк, чтобы получить подробную консультацию», — сообщили RT в пресс-службе банка.

«Самые важные люди»

«К сожалению, у нас рекомендации ЦБ содержат определённый пробел, потому что указано, что должник должен заявить банку о кредитных каникулах в порядке, установленном договором. А в договорах обычно не содержится вариант сообщить по телефону. Учитывая сложившуюся ситуацию, можно сказать, это пробел права. Я думаю, банк обязан предоставить каникулы после обращения по телефону», — объясняет Максим Мартьянов.

Адвокат считает, что даже если каникулы не предоставлены, в суде можно будет отбить неустойку и проценты, начисленные за период, когда военнослужащий участвует в СВО.

«Мобилизованные сегодня — самые важные в стране люди. Поэтому государство должно заботиться о них самым внимательным образом», — уверен депутат Дмитрий Кузнецов.

Если возникают вопросы по качеству заботы о мобилизованных, он советует обращаться к депутатам Госдумы.

«Пусть работают, привлекают надзорные органы, силовиков, губернаторов. Не зря же они зарплату получают — пусть отрабатывают», — считает депутат. Он уточнил, что в Госдуме уже запустили проект для решения таких вопросов — mobmonitor.ru. Туда можно передавать информацию о нуждах мобилизованных.

По данным Банка России, на 1 ноября регулятор получил около 750 жалоб и обращений мобилизованных и членов их семей, связанных с порядком предоставления каникул. Из них 40 были признаны обоснованными.