В Подмосковье возбуждено уголовное дело о нарушении прав ребёнка с инвалидностью

В Подмосковье возбуждено уголовное дело по фактам нарушений прав ребёнка с инвалидностью. Четырёхлетнему Артёму Рогову, страдающему от орфанного заболевания, больше года не могут предоставить необходимые для реабилитации корсет и фиксаторы для запястий, что привело к ухудшению состояния мальчика. За последний год три компании, заключавшие госконтракт с региональным Фондом соцстрахования на изготовление медицинских приспособлений для Артёма, были признаны недобросовестными. В последней фирме, по словам матери, с ребёнка снимали замеры в комнате, заваленной мусором и коробками с хламом. Родители мальчика обратились в надзорные органы с просьбой провести проверку.

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В Подмосковье ребёнок с инвалидностью, страдающий от редкого врождённого заболевания, больше года не может получить приспособления для реабилитации, необходимые ему по состоянию здоровья. Четырёхлетний Артём Рогов не может самостоятельно двигаться, для облегчения состояния ему постоянно нужны специальный корсет и фиксаторы для запястий.

Родители Артёма больше года назад обратились в Фонд социального страхования (ФСС), чтобы получить положенные сыну средства реабилитации. По словам матери мальчика, Наталии, без корсета и фиксаторов для запястий состояние сына ухудшилось. Компании, которые должны были изготовить эти вещи по госконтракту, не выполняют свои обязательства.

«Артём — ребёнок с паллиативным статусом, по закону таких детей должны обеспечивать всем необходимым в кратчайшие сроки. За тот год, что мы пытаемся получить необходимые средства реабилитации, нам выдали только опору для сидения. Корсет и туторы (фиксаторы для лучезапястного сустава) так и не получили, и состояние ребёнка из-за этого ухудшилось», — объясняет Наталия Рогова.

7 ноября по факту нарушения прав малолетнего Артёма Рогова в отношении неустановленных должностных лиц Московского областного регионального отделения Фонда социального страхования РФ было возбуждено уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ).

«Предварительным следствием установлено, что должностные лица ГУ МОРО ФСС РФ... не приняли должных мер по отбору конкурентоспособного поставщика услуг по изготовлению и предоставлению технических средств реабилитации, не осуществили надлежащий контроль за деятельностью поставщиков по исполнению условий государственного контракта», — говорится в постановлении о признании матери Артёма Рогова потерпевшей по уголовному делу.

Вереница недобросовестных фирм

Раньше семья Роговых приобретала всё, что необходимо сыну, за свой счёт и потом получала денежную компенсацию, которая, впрочем, не покрывала и половины затрат. При этом оборудование и средства реабилитации, которые нужны Артёму, изготавливаются по индивидуальному заказу и всегда стоят очень дорого.

«Мы сами покупали, например, инвалидную коляску. Такие вещи делают под параметры конкретного ребёнка. Покупка обошлась больше чем в 180 тыс. рублей, а компенсация была около 70 тыс. рублей. В 2021 году, когда потребовались корсет и туторы, решили воспользоваться своим правом получить всё необходимое через ФСС — и вот что из этого вышло», — расстраивается Наталия.

По закону детям с паллиативным статусом должны выдавать направления на обеспечение средствами реабилитации в течение семи дней. При этом ФСС проводит конкурс и заключает контракт с компанией-поставщиком, которая изготовит необходимые предметы.

«За то время, что мы добиваемся предоставления Артёму корсета и туторов, каждую из трёх компаний, куда нас отправлял ФСС (ООО «Авангард», ООО «Интра», ООО «Техника и технологии»), по очереди признавали недобросовестными поставщиками, а мы так и оставались ни с чем», — говорит Наталия.

Она подозревает, что все три юрлица, с которыми их семье приходилось иметь дело, на самом деле одна и та же фирма.

«В ФСС нам каждый раз давали один и тот же номер телефона — такой же, что у предыдущей фирмы, которую признавали недобросовестной. Есть ощущение, что это, возможно, просто одна и та же контора», — рассуждает собеседница RT.

Офис, заваленный мусором

В первой фирме, куда ФСС направил Наталию Рогову, Артёму даже не произвели замеры. Родители мальчика два месяца не могли дозвониться по выданному им номеру телефона, а потом семья узнала, что фирму внесли в реестр недобросовестных. В марте 2022 года Роговым выдали новое направление.

На замеры Наталию с сыном пригласили только 15 сентября. Женщина отмечает, что для детей, находящихся в таком состоянии, как её сын, предусмотрен выезд бригады на дом, однако Роговой пришлось везти ребёнка с инвалидностью из Балашихи в Северное Бутово. Дорога заняла два с половиной часа.

Офис компании, изготавливающей средства реабилитации для детей по государственным контрактам, оказался расположен на первом этаже обычного жилого дома. В коридоре, по словам Роговой, стояло только два сломанных стула — расположиться с лежачим ребёнком у неё не было возможности. Условия, в которых принимали детей с инвалидностью, повергли Наталию в ужас.

«Кабинет, где с Артёма снимали замеры, был завален мусором. На кушетке, куда я должна была положить своего сына, не было даже пелёнки, лежал только какой-то чёрный трупный мешок, — возмущается женщина. — Всюду валялись коробки с названиями всех трёх недобросовестных компаний, куда нас в разное время направлял ФСС, то есть есть основания полагать, что это всё-таки одна и та же фирма».

В итоге мальчика просто измерили рулеткой, забыв снять слепки для фиксаторов запястья. Снова везти сына в заваленный мусором «офис» Наталия отказалась, попросив, чтобы к ней домой отправили выездную бригаду. Этого так и не произошло, потому что выданное семье направление истекло, а компанию снова признали недобросовестной.

Жалобы и обращения

Отчаявшись получить средства реабилитации для сына с инвалидностью, родители Артёма Рогова обратились за помощью в проект RT «Не один на один» и АНО «Мама в праве». Там матери помогли составить обращения в надзорные органы по факту нарушения прав её ребёнка.

Директор организации «Мама в праве» Виктория Рашина рассказала RT, что они отправили жалобы на ситуацию с семьёй Роговых в Генпрокуратуру, Следственный комитет и Федеральную налоговую службу. В итоге СК возбудил уголовное дело.

В постановлении о признании Натальи Роговой и её сына потерпевшими по делу о халатности упоминаются в том числе ненадлежащие условия, в которых фирмы, осуществляющие госконтракты, принимают детей с инвалидностью.

«Предварительным следствием установлено, что неустановленные лица ГУ МОРО ФСС РФ... не приняли мер для проверки состояния пункта приёма граждан, в котором проводились замеры для дальнейшего изготовления изделий», — говорится в документе.

В беседе с RT директор организации «Мама в праве» Виктория Рашина подчеркнула, что в ближайшее время жалобу направят и в Федеральную антимонопольную службу России, поскольку есть основания подозревать, что недобросовестные фирмы, по очереди выигрывавшие конкурсы от ФСС, связаны друг с другом. При этом правозащитникам регулярно поступают жалобы, связанные с обеспечением детей с инвалидностью средствами реабилитации в Подмосковье.

«Одна из трёх компаний (ООО «Авангард», «Интра» и «Техника и технологии»), как правило, фигурирует в жалобах на работу подмосковного отделения ФСС в части обеспечения детей с инвалидностью. Были случаи, когда эти компании и правда предоставляли необходимые средства реабилитации. Но такая ситуация, как у семьи Роговых, в Подмосковье возникала и у многих других семей: нам поступает много подобных жалоб», — констатировала Рашина.