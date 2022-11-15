МВД помогло семье беженцев из Мариуполя получить гражданство после запроса RT

МВД оказало содействие в приобретении российского гражданства героям проекта «Не один на один» из Мариуполя Алине Филатовой и её семье. Девушка обратилась в редакцию RT и рассказала, что вместе с родителями весной бежала из Мариуполя в Россию. На переезд и подачу документов на разрешение на временное проживание ушли последние сбережения, при этом трудоустраивать беженцев без гражданства работодатели отказывались. Алина попросила помочь её семье скорее получить паспорта РФ, чтобы появилась возможность работать и снять жильё. После запроса RT МВД направило рекомендации по месту проживания Филатовых в Ленинградскую область, и в течение двух месяцев им выдали документы.

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33-летняя уроженка Мариуполя Алина Филатова и её родители получили российское гражданство. После того как RT проинформировал МВД о ситуации, в которой оказалась семья беженцев, миграционное ведомство в оперативном порядке рассмотрело их заявления и выдало паспорта РФ.

«Безмерно благодарны редакции RT. Спасибо за всё», — говорит Алина.

Сроки рассмотрения заявлений

Семья обратилась на почту проекта «Не один на один» в июле этого года. Как рассказала RT Алина, её родители переехали в Мариуполь в советские годы: отец — из Белоруссии, мать — из Рязанской области. В этом городе Алина проживала до 2018 года, а потом вместе с мужем и дочерью переехала в Одессу. Родители остались в Мариуполе.

В начале февраля девушка тяжело заболела ветряной оспой. Отец приехал помочь ей: забирать из школы внучку Ярославу, покупать продукты и лекарства. Муж Алины, моряк по профессии, в это время был в рейсе на торговом судне.

На начало спецоперации мать Алины оказалась одна в Мариуполе. Связь с ней была потеряна. 13 апреля она позвонила и рассказала, что почти месяц пряталась в подвале рядом с их сгоревшим домом, а затем под обстрелами добралась до подконтрольного России Никольского, расположенного в 20 км от Мариуполя. Оттуда её эвакуировали на территорию России.

Узнав, что с матерью всё хорошо, Алина с отцом и дочерью на автомобиле выехала с Украины. В течение восьми дней они добирались через Европу до российской границы. Проехали восемь стран: Молдавию, Румынию, Венгрию, Словакию, Польшу, Литву, Латвию и Эстонию.

В России Филатовы остановились в Гатчине у родной сестры матери Алины. Ютились в двухкомнатной квартире вшестером: хозяйка с сыном и Алина с семьёй.

Как ранее рассказывала Филатова, в миграционном управлении, где они подавали заявления на РВП, их проинформировали, что срок ожидания российского гражданства может затянуться на полгода. При этом все накопленные средства семьи были потрачены на переезд в Россию, а без паспортов РФ беженцев не брали на работу. Тогда девушка обратилась в проект «Не один на один» и попросила о помощи.

Выдали паспорта за месяц

Как сообщили RT в МВД, 11 июля 2022 года в Указ президента Российской Федерации от 29 апреля 2019 г. №187 «Об отдельных категориях иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право обратиться с заявлениями о приёме в гражданство Российской Федерации в упрощённом порядке» были внесены изменения, согласно которым граждане Украины и лица без гражданства, постоянно проживавшие на территории Украины, могут получить гражданство РФ в упрощённом порядке на основании ч. 8 ст. 14 Федерального закона от 31 мая 2002 г. №62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации».

Для этого они должны иметь на руках документ, подтверждающий их право на пребывание в России. К таким документам, как пояснили в ведомстве, относятся: миграционная карта, РВП, вид на жительство (ВНЖ), удостоверение беженца, свидетельство о предоставлении временного убежища или свидетельство участника государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом.

Срок рассмотрения заявлений о приёме в гражданство РФ, поданных этой категорией граждан, и принятия по ним решений миграционной службой не превышает трёх месяцев. При этом если при рассмотрении заявлений потребуется уточнить дополнительную информацию, то этот срок может быть увеличен ещё на три месяца.

В МВД также сообщили, что при отсутствии у этой категории граждан регистрации по месту жительства или по месту пребывания на территории РФ заявление о приёме в гражданство подаётся в территориальный орган МВД по месту их фактического проживания. Исключением являются граждане, имеющие свидетельство участника госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом. Они подают такие заявления в территориальный орган МВД по месту их пребывания в регионе РФ, выбранном для переселения.

После запроса RT МВД направило в Главное управление МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области рекомендации об оказании содействия Филатовым.

По словам Филатовой, уже 9 августа им выдали разрешения на временное проживание (РВП) и следом приняли заявления на получение российского гражданства. В конце сентября членам семьи были выданы паспорта РФ.