Переселенец из Донбасса полгода не может перерегистрировать свой автомобиль

В редакцию RT обратился бывший житель Донецкой области, который в апреле этого года спешно переехал в Россию. Ещё до начала СВО он стал участником программы переселения соотечественников в РФ. Мужчина обосновался в Смоленске и благодаря участию в программе переселения без проблем смог оперативно оформить российское гражданство. Однако при попытке легализовать свой автомобиль переселенец столкнулся с серьёзными бюрократическими проблемами. Для постановки машины на учёт ГИБДД запросила у него электронный паспорт транспортного средства, получить который можно при наличии других документов. Общая стоимость необходимых затрат для их оформления у частных фирм оказалась для Шевченко неподъёмной. Он уверяет, что с подобными проблемами сталкиваются и другие жители Украины, уехавшие в Россию.

РИА Новости

© Павел Лисицын

В редакцию RT обратился бывший житель города Красного Лимана в Донецкой области, который на фоне активизации боевых действий в регионе переехал в Россию.

Василий Шевченко (фамилия изменена по просьбе героя. — RT) обосновался в Смоленске и легко смог оформить российское гражданство. Однако при попытке легализовать свой автомобиль переселенец столкнулся с серьёзными бюрократическими проблемами. Для постановки машины на учёт местная ГИБДД запросила у него электронный паспорт транспортного средства (ЭПТС), получить который можно при наличии других документов. Общая сумма необходимых для перерегистрации машины затрат оказалась для Шевченко неподъёмной.

Неожиданная проблема

В апреле этого года Василий Шевченко решил перебраться на ПМЖ в Смоленскую область.

«Границу я пересёк 1 апреля в связи с обострением ситуации в Донецкой области после начала СВО. Ещё в январе оформил книжку переселенца, решив принять участие в программе переселения соотечественников в РФ. Сделал это, потому что понимал, к чему всё идёт в Донбассе. В итоге пришлось срочно переезжать в Смоленск, оставив дома почти все вещи. Взял только то, что влезло в мой далеко не новый Renault Megane», — рассказал он RT.

Василий довольно быстро прошёл все необходимые инстанции и получил российское гражданство. Проблемы начались, когда он решил официально перерегистрировать на новой родине свою машину.

«В ГИБДД мне сказали идти на таможню и получать там ЭПТС. Приезжаю туда, а мне говорят, что они несколько лет не делают его, надо обращаться к частникам. По закону функция выдачи ЭПТС какое-то время назад была передана уполномоченным организациям.

Я стал прозванивать эти фирмы, а они запрашивают за эти услуги очень существенные для меня деньги, до 80 тыс. рублей. В эту сумму входит не только ЭПТС, который сам по себе у них стоит 8—10 тыс. рублей, но и дополнительные документы, которые мне необходимо обязательно предоставить для его оформления. Во-первых, это свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС), за него просят уже порядка 40 тыс. рублей. Во-вторых, это утилизационный сбор — порядка 20 тыс. Хотя как участник программы переселения соотечественников я от уплаты утильсбора вообще освобождён», — говорит мужчина.

Шевченко отмечает, что затраты неподъёмны не только для него, но и для многих других людей, которым пришлось спешно оставить свой дом из-за военных действий. В сети он нашёл немало похожих историй от других украинцев, обосновавшихся в России.

«Я понимаю, это сделана лазейка для зарабатывания денег, но у переселенцев и беженцев таких денег нет — сейчас мы выживаем. Почти всё имущество осталось в зоне боевых действий. Где взять такую сумму?

Я в Смоленске работал пять месяцев, получал 30 тыс. рублей — зарплату. На жильё уходит 12 тыс., плюс ещё 2 тыс. только за стоянку машины плачу, потому что она на украинских номерах и на улице особо не оставишь её. Люди здесь в целом нормальные, но везде же есть придурки. Остаются просто копейки на жизнь, как тут накопить что-то?

И получается, что из-за этих препонов мы не можем хотя бы продать свои автомобили, чтобы купить себе жильё. А людям что делать? Я обращался неоднократно со своей проблемой в ГИБДД. Там тоже говорят, что по закону мне надо обращаться в частные фирмы. Но получается, что всё устроено так, что государство даёт льготу с тем же утильсбором, но получить её нельзя — частники для оформления ЭПТС всё равно с нас его требуют. В инстанциях меня отправляют друг к другу, мол, пишите куда-то, обращайтесь — будет закон для нас какой-то, будем делать всё по закону, а пока вот так. А куда обратиться, чтобы этот закон приняли, я даже и не знаю», — сетует мужчина.

Не как в Крыму

Корреспондент RT на одном из сайтов объявлений изучил ряд предложений от частных фирм по оформлению необходимых документов на машину в Смоленской области и за существенно меньшую сумму, однако Василий уверяет, что на практике воспользоваться их услугами нельзя.

«Я обзвонил штук 15 таких контор, в том числе в других регионах. Большая часть вообще не хочет иметь со мной дело, мол, мы не занимаемся переселенцами. Те, что готовы, называют космические для меня суммы. В Москве в одном месте с меня запросили 80 тыс. На таможне в частной конторе, которая этим занимается, с их услугами мне насчитали 50 тыс.

А у нас же сроки есть. У меня в апреле истечёт год со дня въезда, нужно будет растаможивать машину, это очень дорого для нас — придётся отдать тысяч 100», — рассказывает он.

Василий считает, что переселенцы и беженцы с Украины должны получить такие же льготы, как и крымчане после присоединения региона к РФ в 2014 году.

«Там после вхождения в состав России им сделали всё максимально просто в плане переоформления машин, собственники быстро и без затрат получали вместо украинских номеров российские. А здесь получается, что наша Донецкая область тоже уже считается территорией России, пусть и совсем недавно, и к тому же по программе переселения я прохожу, а с нас хотят совершенно неподъёмные деньги.

Всё сделано так, чтобы мы мучились с частниками, а государство как бы ни при чём. Вроде льгота есть, а по факту её нет. И как нам быть? Из-за этого мы не можем полноценно влиться в общество», — рассказывает он.

Василий обратился со своей проблемой в электронную приёмную президента РФ, но не питает особых иллюзий.

«На таможне пообщался с людьми, они сказали, что, скорее всего, из администрации президента моё обращение передадут к ним, а они отпишут, что на основании закона сделать ничего не могут: обращайтесь за ЭПТС к частникам. Ну то есть уже понятно, что будет отписка», — говорит он.

«Дешевле, чтобы машина стояла»

В итоге невозможность перерегистрировать автомобиль привела к тому, что Шевченко перестал на нём ездить.

«Из-за невозможности сменить номера на российские я не могу купить страховой полис ОСАГО. С российскими номерами на мою машину он стоит 5—6 тыс. рублей, а сейчас делать его никто из страховых не хочет, мол, мы не можем даже в программу вбить украинский номер. Одна непонятная контора объявила, что готова оформить полис за 16 тыс., чтобы показывать его сотрудникам ГИБДД, но, как я понял, он будет не совсем настоящим.

В итоге я посчитал, что с такой страховкой мне дешевле будет, чтобы она стояла на стоянке. Зачем ездить без страховки? Гаишники негласно закрывают глаза на отсутствие страхового полиса у украинских беженцев, но вдруг авария или ещё что? Я не хочу нарушать закон. Надеюсь, на эту проблему обратят внимание в Госдуме или правительстве РФ и как-то нам помогут», — говорит Василий.

«Нужно требовать выдачи бумажного ПТС»

Заместитель руководителя Института стран СНГ Александра Докучаева в беседе с RT отметила, что Василию Шевченко необходимо добиваться в ГИБДД выдачи бумажного ПТС, а не электронного, и тогда ему не нужно будет обращаться к частникам и переплачивать.

«По закону ЭПТС обязателен только для автомобилей, выпущенных после 2 ноября 2020 года. Все остальные, в том числе и ваш герой, могут обратиться за выдачей бумажного документа, то есть уже не к каким-то частным лавочкам, а непосредственно в Госавтоинспекцию. И разговаривать там не с сотрудником в окошке, а добиться встречи с начальником данного подразделения ГИБДД и подать ему заявление в письменной форме.

Сослаться на конкретные нормативные акты: и что утилизационный сбор с него как с участника госпрограммы не должны взимать, и что ПТС должны выдать бумажный по его желанию. Надо им показать свою осведомлённость в законодательстве, тогда и воспринимать его будут иначе, более серьёзно. Мне кажется, это самый быстрый путь для него», — заявила она.

Также Докучаева отмечает, что Шевченко может обратиться за помощью в ведомство, которое курирует госпрограмму переселения соотечественников в Смоленской области.

«В каждом регионе есть орган, который курирует эту программу. Где-то это органы труда и занятости регионального правительства, где-то органы МВД, которые занимаются миграцией и гражданством, в основном это именно МВД. Там должны быть конкретные ответственные за реализацию данной программы в регионе, ему можно обратиться туда. Это явно будет не лишним, особенно по части незаконного требования уплаты утильсбора», — считает специалист.

По её словам, если брать ситуацию в целом с беженцами с Украины, наплыв которых в Россию начался после начала СВО, то шероховатости с перерегистрацией их автомобилей на российские госномера пока остаются, но они постепенно решаются.

«Быстро это сделать сложно. В том же Крыму ведь переход автомобилей местных жителей на российские номера тоже произошёл далеко сразу. Когда дело касается таких процедур, всегда нужно какое-то время, чтобы всё встало на свои места», — отметила она.