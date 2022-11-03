«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: зерновая сделка | атака беспилотников на Севастополь | войска НАТО по периметру границы РФ

В сегодняшнем выпуске: беспилотники атаковали корабли Черноморского флота РФ у берегов Севастополя, за диверсиями стоят Великобритания и Украина. Россия возобновила участие в зерновой сделке, а войска НАТО увеличивают своё присутствие у российских границ. Означает ли это, что альянс готовится к эскалации конфликта? Эти и другие темы обсудили с нашими гостями, в числе которых заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов и первый заместитель руководителя Российского университета спецназа Дмитрий Пилипенко.