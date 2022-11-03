Узнать больше

«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: зерновая сделка | атака беспилотников на Севастополь | войска НАТО по периметру границы РФ

Короткая ссылка
RT
В сегодняшнем выпуске: беспилотники атаковали корабли Черноморского флота РФ у берегов Севастополя, за диверсиями стоят Великобритания и Украина. Россия возобновила участие в зерновой сделке, а войска НАТО увеличивают своё присутствие у российских границ. Означает ли это, что альянс готовится к эскалации конфликта? Эти и другие темы обсудили с нашими гостями, в числе которых заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов и первый заместитель руководителя Российского университета спецназа Дмитрий Пилипенко.

Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить