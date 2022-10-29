Воин Света: о Светлане Бабаевой

Мы познакомились со Светой в 2014 году при обстоятельствах, которые сейчас кажутся символическими, — накануне присоединения Крыма к России. Я пришёл устраиваться корреспондентом в «Газета.Ru», где она незадолго до этого стала главным редактором. В своём фирменном стиле — без всяких формальностей — Света пригласила меня в кабинет и усадила напротив.

Ранее мы не были знакомы, и я с интересом разглядывал женщину, которая для меня, молодого журналиста, выглядела совсем не как большой начальник крупного федерального издания. Короткостриженая, спортивная, прямолинейная и абсолютно лишённая светского лоска, она сразу производила яркое впечатление. И разговаривать с ней почему-то хотелось честно и без реверансов.

Собственно, разговор был недолгим. Света расспросила меня, изучила своим пытливым взглядом и кивнула: «Поработаем». Самое короткое собеседование в моей жизни.

А буквально через пару месяцев случился Крым. «Поедешь?» — вдруг спросила меня Света. И вот, неожиданно для себя, я уже переправляюсь на пароме через Керченский пролив, наблюдаю за проведением референдума и отправляю в Москву репортажи. Они ей понравились. Лишь позже пришло осознание большого события — и того, что мне повезло стать его свидетелем благодаря Свете.

Похожими историями, уверен, могут поделиться многие. Света обладала даром видеть людей сквозь статусы, функции и регалии. Увидеть в человеке что-то важное, чего он сам порой в себе не замечает, и указать направление. При этом её интерес к людям был не отвлечённо-антропологическим, а сопереживающим. Порой даже в чём-то материнским, если речь шла о своей команде, — вне зависимости от возраста коллеги.

В свою очередь, Света редко оставляла окружающих равнодушными к себе: слишком уж сложно было уместить её в привычные форматы и представления. Вот только что она была среди больших чиновников, которые из уважения к её профессионализму готовы снять галстук и поговорить по душам. А вот уже на одной из своих любимых лошадей — радуется словно ребёнок. В следующий момент — и такая хрупкая на фоне суровых мужчин Света в полевой форме тренируется в стрельбе и рукопашном бое.

Дух воина в Свете проявлялся не только через интерес к «мужским» занятиям, но и через смелость бросать вызов самой себе. Так она оказалась в Крыму, приняв предложение возглавить там представительство агентства «Россия сегодня». Ей было непросто: уехать из Москвы в Симферополь, лишиться привычного круга общения, с головой погрузиться в другой мир. Но она отважно отправилась в путь, вложила всю душу в эту работу — и в какой-то момент поняла, что не собирается возвращаться.

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Так Крым стал для Светы последним домом. Она полюбила его и часто говорила, что в моменты тревог и сомнений ей помогает природа: воздух, море, небо.

Когда началась СВО, то не было иллюзий, что Света останется в стороне. Её энергия, сопереживание и смелость направили её в зону боевых действий — писать репортажи, общаться с людьми, помогать раненым солдатам.

Последний раз мы общались всего неделю назад. Света прислала мне некролог на 30-летнего бойца из Крыма с позывным Швед, который погиб на Херсонском направлении. Некролог был опубликован в РИА Новости Крым и заканчивался словами:

«Взглянем на небо, которое не рассекает арта, и скажем: «Привет, Швед, всё хорошо».

Не знаю, была ли Света лично знакома с погибшим солдатом, но видно было, что она пропустила через себя эту боль. А теперь боль нелепой, трагической утраты коснулась нас.