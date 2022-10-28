В Москве женщина не может оформить кредитные каникулы по займу мобилизованного сына

Жительница Москвы заявила, что не может оформить в банке «Тинькофф» кредитные каникулы по займу мобилизованного сына, притом что закон позволяет временно остановить платежи. По словам женщины, она несколько раз обращалась с этой просьбой в банк, но ей отказывали. Эксперты отмечают, что обязанность собирать подтверждения о праве заёмщика на кредитные каникулы лежит на банке, а не на родственниках. После запроса RT в банке пообещали разобраться в ситуации.

РИА Новости

Жительница Москвы Екатерина Солнцева заявила, что не может оформить в банке «Тинькофф» кредитные каникулы по займу 25-летнего мобилизованного сына. По словам женщины, на него был оформлен кредит, за который теперь ей приходится платить.

«Сын не женат, мы жили вместе и сообща вели хозяйство, — объясняет Екатерина. — На него была оформлена кредитная карта в банке «Тинькофф», и вот теперь мне приходится за неё платить».

По словам Екатерины, она несколько раз подавала заявку на предоставление кредитных каникул, но каждый раз получала отказ.

«Они мне сразу начали заявлять, что мне не положены кредитные каникулы, так как я не являюсь иждивенцем, хотя мы вели общее хозяйство и вместе оплачивали долг. Я обращалась в центр помощи семьям мобилизованных. Там юристы помогли мне подготовить необходимые справки. После этого я через личный кабинет отправила все документы, которые подтверждают, что сын мобилизован. Мне пришло сообщение перезвонить в банк. Я перезвонила, и по телефону снова отказали», — рассказала Екатерина.

Как она отмечает, письменных отказов в банке ей не дают, хотя она просила об этом. При этом задолженность растёт. «Просят перезвонить и только по телефону посылают, а пени уже выросли в разы. Если раньше надо было 5 тыс. платить, то теперь за просрочку уже 12. Я все пути исчерпала, видимо, придётся платить, пока долг до астрономических размеров не вырос», — вздыхает женщина.

Платить не надо

Член коллегии адвокатов «Альфа» Максим Мартьянов объясняет, что во вступившем в силу законе «О кредитных каникулах для мобилизованных» все нормы чётко прописаны. Так, члены семей мобилизованных имеют полное право не оплачивать кредит, даже в случае отказа банка.

«Закон простой, прозрачный. Надо ещё учитывать пояснения к нему, которые Банк России выпустил. Там отмечается, что обращаться в банк надо способом, указанным в договоре. При этом обязанности у мобилизованного или родственников предоставлять документы нет. Это обязанность банка, который должен сам запросить Министерство обороны», — объясняет Мартьянов.

Он уточняет, что, даже если банк предоставил необоснованный отказ, право воспользоваться кредитными каникулами всё равно вступает в силу через 15 дней после запроса. Потом можно перестать платить, а в случае необходимости — предоставить аргументы в суде.

«Главное, чтобы были доказательства, что запрос в банк был. Если, согласно договору, заявку надо отправлять в личном кабинете, то как минимум сделать скрины, а лучше всего заверить их ещё у нотариуса. Если по почте, то надо посылать заказное письмо с описью содержимого», — советует адвокат.

При этом, чтобы избежать осложнений, по мнению Мартьянова, лучше при необоснованном отказе банка сразу обратиться к адвокату.

«Это поможет в дальнейшем сэкономить время, чтобы не идти в суд уже по иску банка, который захочет взыскать долг. Можно просто обратиться к адвокату, чтобы он послал через те же 15 дней после отказа адвокатский запрос, на который по закону обязаны ответить. Как правило, этого уже будет достаточно», — считает эксперт.

Он пояснил, что сейчас банки не до конца понимают механизмы оформления кредитных каникул, но семьи мобилизованных не должны от этого страдать.

«Внутри банков сейчас не совсем понимают, какой документ является доказательством, что лицо мобилизовано, а не просто призвали на срочную службу. Не понимают, что от Минобороны требовать, но семьи мобилизованных в любом случае могут правом воспользоваться, им никакие доказательства собирать не надо, просто сделать запрос», — объяснил Мартьянов.

Система отлаживается

Член комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Общественной палаты РФ Наталья Москвитина считает, что подобные нарушения неизбежны, поскольку эта практика новая для страны.

«Это системные проблемы, которые не решаются в один день. Такие ситуации сейчас возникают во многих регионах, но только благодаря этому можно заметить «узкие места» и отладить систему», — отметила она.

Как уточнила Москвитина, по каждому такому случаю необходима огласка, чтобы его заметили, приняли меры и сделали необходимые выводы.

В банке «Тинькофф» RT сообщили, что банк в рамках закона № 377-ФЗ предоставляет кредитные каникулы мобилизованным, участвующим в специальной военной операции клиентам или их родственникам. «Закон приняли недавно, поэтому в некоторых случаях обращения клиентов случаются ошибки со стороны сотрудников, мы оперативно их устраняем и параллельно работаем над оптимизацией процессов, упрощаем процедуры подтверждения и выдачи кредитных каникул, чтобы родственникам мобилизованных клиентов было проще получить отсрочку», — отметили в пресс-службе банка.

После запроса RT в банке пообещали разобраться, почему Екатерине отказали в кредитных каникулах, и решить проблему.