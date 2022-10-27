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«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: ядерный терроризм киевского режима | потери ВСУ | валдайская речь Путина

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RT
Киев готовит провокацию с «грязной» ядерной бомбой и хочет обвинить в её применении Москву. Министр обороны Сергей Шойгу раскрывает своим коллегам террористический план украинского режима. Соединённые Штаты готовы с опережением графика отправить в Европу новые термоядерные авиационные бомбы, а экс-командующий армией США в Европе Бен Ходжес заявил, что Украине не могут поставить средства ПВО, способные обеспечить защиту от российских ударов.

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