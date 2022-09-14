«Ответственно и оперативно»: Путин — о работе санитарно-эпидемиологической службы в пандемию COVID-19

Владимир Путин в Кремле принял участие в торжественном мероприятии, приуроченном к 100-летию со дня образования Государственной санитарно-эпидемиологической службы. Глава государства выступил перед сотрудниками Роспотребнадзора и подведомственных научно-исследовательских учреждений. Также вручены государственные награды. RT вёл прямую трансляцию.