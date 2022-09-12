Архив отсутствует: следствие не может получить видео с камер по делу о закрытом в холодильнике магазина ребёнке

В Новосибирске следователи не могут получить видеозаписи с камер наблюдения по делу девятилетнего ребёнка, запертого в холодильной камере супермаркета. Об этом RT рассказал отец мальчика Михаил Лапин. В конце августа, по словам мужчины, его сына за просьбу убрать с прилавков просроченную продукцию закрыли в морозильнике охранники магазина. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Однако, как говорит Лапин, просмотреть видеозапись инцидента следователи так и не смогли — в магазине утверждают, что видео с камер у них не сохраняется. Если вина охранников будет доказана, им грозит до пяти лет лишения свободы.

В Новосибирске следователи не могут получить записи с камер видеонаблюдения магазина по делу о девятилетнем ребёнке, запертом в холодильной камере. Об этом RT рассказал отец мальчика Михаил Лапин. По его словам, владельцы магазина «Мария-Ра» отказываются их предоставлять, утверждая, что у них нет видеоархива.

«Они сказали, что у них камеры не записывают видео в архив, а их в онлайн-режиме просматривает охранник. Но что-то я в этом сомневаюсь. Если кто-то украдёт бутылку дорогого коньяка, думаю, записи сразу же найдутся», — говорит Лапин.

Мужчина жалуется, что сотрудники магазина до сих пор не извинились ни перед сыном, ни перед ним.

«Они вообще отрицают, что мальчика заводили в кладовку и тем более запирали в холодильную камеру. Но я сыну верю. Когда он пришёл домой, то до мельчайших деталей описал кладовку, где и что расположено. Я потом заглядывал туда, и там всё было точно так, как он и сказал», — поясняет отец ребёнка.

Юрист, основатель и СEO консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко говорит, что слова мальчика не могут быть единственным доказательством по делу.

«Мнение несовершеннолетнего будет учитываться, но оно не является единственным доказательством по делу», — поясняет он.

Юрист отмечает, что отсутствие записи с камер видеонаблюдения — распространённая проблема в подобных делах. «Эксперты давно предлагают урегулировать, сколько и где должны храниться эти записи и кому они должны предоставляться», — поясняет Ткаченко.

По словам Ткаченко, по смыслу статьи 127 УК РФ под незаконным лишением свободы подразумевается любое лишение, независимо от того, сколько времени оно продлилось.

«Совершение таких действий в отношении заведомо несовершеннолетнего является отягчающим обстоятельством и квалифицируется по ч. 2 ст. 127 УК РФ. Наказание — принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы на срок от трёх до пяти лет, — поясняет юрист. — При этом законодательство предусматривает возможность ограничения свободы нарушителей до приезда сотрудников правоохранительных органов».

«Закрыли за просьбу убрать просрочку»

Ранее RT рассказывал об инциденте в новосибирском супермаркете «Мария-Ра». 23 августа 2022 года сотрудники магазина, как утверждает местный житель Михаил Лапин, заперли его девятилетнего сына в холодильной камере из-за того, что мальчик попросил убрать просроченные продукты с прилавков.

«Сын с друзьями собрали полтележки просрочки и предъявили администратору. Но сотрудники отобрали тележку, наорали на детей и выгнали их, — рассказывал Лапин. — Через несколько минут сын вернулся в магазин один, открыл в смартфоне страничку, что просрочкой торговать нельзя, и стал зачитывать правила администратору».

Как уверяет сам мальчик, в этот момент его схватил за руку мужчина, затащил в подсобку и запер в холодильной камере, рабочая температура в которой составляет -22 °C. Сотрудники магазина отпустили мальчика, когда услышали, что он стал вызывать полицию по мобильному телефону.

По поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина Следственный комитет РФ по Новосибирской области возбудил уголовное дело по факту инцидента в супермаркете.

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«Уголовное дело по факту незаконного лишения свободы несовершеннолетнего, то есть по признакам преступлений, предусмотренных п. «д» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетнего)», — сообщала RT и. о. старшего помощника руководителя управления по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ старший лейтенант юстиции Кристина Оберемченко.

В прокуратуре Новосибирской области RT сообщили, что в действиях сотрудников полиции найдены нарушения.

«Установлено, что сотрудники полиции до момента предания гласности обстоятельств произошедшего проверочные мероприятия не проводили, передачу материалов следователям СК не инициировали, чем нарушили требования статей 6.1 и 151 Уголовно-процессуального закона. В связи с этим прокуратурой начальнику отдела полиции 29.08.2022 направлена информация об устранении нарушений федерального законодательства», — сообщил RT старший помощник прокурора Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Сергей Чернов.

Ход уголовно-процессуальной проверки регионального СК поставлен прокуратурой на контроль.