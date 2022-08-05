«На счета наложен арест»: многодетной семье из Якутии начислили долги по ЖКХ за квартиру, в которой она не живёт

Многодетная мать из города Нерюнгри Лариса Цих два года добивалась переселения из аварийного жилья. В 2018 году после обращения на имя президента России ей предоставили квартиру из манёвренного фонда. Однако, по словам женщины, администрация города поставила условие: после переезда в благоустроенное жильё необходимо сдать ключи от собственной квартиры. Через некоторое время Лариса узнала, что принадлежащее ей жильё сдаётся, а начисления по оплате коммунальных услуг идут на её счёт. Прокуратура инициировала проверку, было ли нарушение жилищных прав семьи Цих и правомерна ли сдача в аренду жилья, находящегося в их собственности, другими лицами.

РИА Новости

© Михаил Мордасов

Жительница города Нерюнгри Лариса Цих вместе с мужем воспитывает семерых детей, четверо из которых — несовершеннолетние. Самому младшему — десять лет. Все дети родные, приёмных нет.

В 2014 году семья приобрела на материнский капитал трёхкомнатную квартиру в деревянном доме.

«Когда мы покупали эту квартиру, мы не знали, что она уже непригодна для жилья, что в ней зимой очень холодно, — сказала Лариса. — Жильцы, которые нам её продавали, сказали, что всё хорошо, квартира тёплая. Мы так и думали. Но зимой нам пришлось ходить по квартире в уггах и куртках, потому что было невыносимо холодно. Своими силами мы её кое-как утеплили, но всё равно жить было невозможно».

В 2016 году дом, в котором Лариса приобрела квартиру, был признан аварийным. Женщина обратилась в администрацию с просьбой переселить её вместе с семьёй в жильё манёвренного фонда.

«Сначала нам хотели дать квартиру в деревянном доме, половина которого была сгоревшей. Обещали всё залатать, — рассказала 52-летняя женщина. — Но квартира была маленькая для нашей семьи. Я отказалась. Потом нам предложили общежитие — две комнаты по разным сторонам коридора. Я опять отказалась. Тогда дочь написала на сайт президента, и через неделю нам позвонили из администрации Нерюнгри и сказали подойти и забрать ключи от нового жилья».

Согласно акту передачи ключей, 29 января 2018 года Лариса Цих приняла ключи от новой квартиры от специалиста отдела учёта и приватизации жилья МКУ «УГХ» города Нерюнгри и обязалась платить за коммунальные услуги по новому адресу с этого же числа.

При этом, по словам Ларисы, в администрации попросили сдать ключи от её собственной квартиры.

«Я не поняла, на каком основании, и попросила оставить её мне, чтобы сдавать и на эти деньги оплачивать коммуналку: у меня были долги за коммунальные услуги. Мне отказали. Сказали: «Только если вы сдаёте ключи, получаете манёвренный фонд». Когда я отдала ключи, я спросила, где мне по долгам информацию узнать. Мне сказали: «Пойдёте в управляющую компанию «Микрорайон деревянной застройки» и возьмёте там справку о вашей задолженности и сдаче ключей», — сообщила Лариса.

В справке, выданной Цих в июле 2018 года, говорится, что ключи от собственной квартиры она сдала в апреле 2018-го в общество с ограниченной ответственностью «Микрорайон деревянной застройки» (ООО «МДЗ») в связи с переселением по новому адресу.

ООО «МДЗ» занимается управлением, содержанием и обслуживанием домов в Нерюнгри.

По новому адресу с Ларисой был заключён договор найма жилого помещения манёвренного фонда. По её словам, когда он подошёл к концу, она его не продлила.

«Я как заключила договор — так и живу, не переоформляю. Меня никто не трогает. Я плачу за коммунальные услуги и за соцнайм в администрацию. Один раз позвонили, спросили, есть ли долги. Я ответила, что есть и что я их по мере возможности оплачиваю. Мне сказали, что будут составлять акт, чтобы приставы выселяли, но так никто и не звонил и никого не было», — сказала многодетная мать.

Объявление о сдаче квартиры

О сдаче своей квартиры в аренду Лариса узнала случайно. Её старшая дочь искала жильё для своей семьи и наткнулась на объявление. В нём были фотографии родительской квартиры, которую предлагали арендовать за 25 тыс. рублей с оплатой услуг риелтора в размере ещё 5 тыс. Дочь позвонила по объявлению и попросила встретиться с собственником, на что ей ответили, что его нет в городе, а квартира сдаётся только вахтовикам, объяснила многодетная мать.

Соседи, по словам женщины, подтвердили, что в квартире кто-то живёт.

«Обращаться куда-то я боялась, — рассказала Лариса. — Ключи от моей квартиры у меня забрали, в новом жилье у меня дети на птичьих правах, в любое время могут выкинуть на улицу. Я не стала давать ход делу».

Но недавно Цих узнала, что у неё накопились большие долги за квартиру, из которой она уехала. В некоторых квитанциях собственником квартиры Ларисы указано МО «Город Нерюнгри».

«Как они умудрились мою собственность на город переписать? Получается, я вообще никто — ни здесь, ни там. И мои дети тоже. Меня в любое время можно выбросить на улицу. Так бывает, что документы есть, а оказывается — ты никто», — возмутилась Лариса.

Вместе с детьми Лариса пришла в свою квартиру, чтобы выяснить, кто в ней проживает и на каком основании. По её словам, дверь открыл мужчина, который сказал, что живёт здесь два месяца.

«Он кому-то позвонил. Тот ему сказал, что всё по закону. Мы вызвали полицию и уже с полицейскими вернулись. Дверь открыла женщина, и ещё там были двое мужчин. Полиция зафиксировала факт их проживания. Мы с ними поговорили, сказали, что не будем их в ночь выгонять, развернулись и ушли», — говорит Лариса.

Вынуждены экономить на еде

По словам юриста Светланы Федосенко, которая безвозмездно помогает семье, после сдачи ключей управляющей компании в апреле 2018 года в квартире были отключены электроэнергия и горячая вода, однако продолжали начисляться суммы за холодное водоснабжение и вывоз твёрдых коммунальных отходов.

«Согласно полученному отчёту от АО «НГВК», в апреле 2018 года, когда Лариса сдала ключи и уже не проживала в квартире, фактическое начисление за холодную воду составляло 1780 рублей 48 копеек, — прокомментировала юрист. — За октябрь 2019 года фактическое начисление уже было в размере 39 тыс. 689 рублей 38 копеек, а в марте 2022 года — 91 тыс. 664 рубля 78 копеек! При таких начислениях только за холодную воду человек никогда в жизни не закроет долги».

Юрист отметила, что, согласно данным ФССП на 3 августа, в отношении Цих инициировано 11 открытых исполнительных производств на общую сумму 545 тыс. 173 рубля 51 копейка и пять производств о взыскании исполнительского сбора по уже закрытым долгам.

«На её счета наложен арест, происходят удержания 50% пенсии по исполнительным документам. Кроме того, она вносит ещё и наличные средства, чтобы покрыть долг. Семья вынуждена экономить буквально на всём, даже на продуктах питания», — пояснила Светлана.

Ведётся проверка

В администрации города Нерюнгри RT сообщили, что Цих сдала ключи в управляющую компанию.

«Администрация выдаёт и принимает ключи только от квартир манёвренного фонда либо от квартир по программе переселения из районов Крайнего Севера. Обязательных условий о сдаче ключей нет, но в случае сдачи ключей приостанавливаются начисления по воде и по электроэнергии, — объяснили представители администрации. — Либо жилец сам будет следить за своим помещением, а ключи не отдавать. Запросили данные у управляющей компании, будем разбираться».

Там также отметили, что несколько раз выезжали в квартиру Цих.

«2 августа дверь открыл мужчина и не предоставил документов — родственник он Цих или посторонний. Мы вызвали сотрудников полиции, которые оформили заявление. Сейчас проводится проверка. С нас взяли объяснения, сама гражданка Цих тоже была вызвана для дачи объяснений. Она этого мужчину не знает, но за пару дней до этого уже была здесь (также с сотрудником полиции) и не стала настаивать на его выселении, так как ей стало его жалко», — сообщили представители администрации.

В ООО «МДЗ» RT заявили, что пока не могут пояснить, будет ли пересчёт по долгу Цих.

«Надо разобраться, что это за долги, кто там жил. Мы должны сделать запрос в «Амурэнергосбыт» — они производят начисления. Потом сможем ответить», — сказали в управляющей компании.

В «Амурэнергосбыте» оперативно комментарий дать не смогли и попросили направить запрос.

В прокуратуре Нерюнгри RT сообщили, что организована проверка по поводу возможного нарушения жилищных прав многодетной семьи Цих и при наличии оснований будут приняты необходимые меры.