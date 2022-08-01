Многодетную мать, 30 лет прожившую в РФ, лишили российского паспорта

Уроженка Армении, 36-летняя Гоар Саркисян, переехала жить в Россию вместе с отцом, которого командировали как сотрудника МВД служить в Туапсе в 1990 году. Вся семья получила российские паспорта. Однако в 2020 году документ у женщины изъяли, так как он был выдан в нарушение установленного порядка, и через суд выписали её вместе с тремя детьми из собственного жилья. В миграционном ведомстве Саркисян предлагают заново оформлять российское гражданство, но в семье уверены, что паспорт был получен законным путём, и требуют восстановить его. Как пояснили RT в МВД, если компетентные органы Армении подтвердят отсутствие у Гоар гражданства республики, вопрос приобретения гражданства РФ может быть решён в порядке признания.

РИА Новости

В проект «Не один на один» обратился житель Туапсе Самвел Саркисян. Он просит помочь его дочери, воспитывающей троих детей, восстановить российское гражданство. У женщины изъяли паспорт, а затем выписали её вместе с детьми из собственного жилья. При этом документ она получила ещё в 90-е годы и постоянно проживала в России.

Автоматически получили паспорта

Гоар Саркисян родилась в городе Севан Армянской ССР. Её отец, Самвел Саркисян, работал в милиции. В ноябре 1990 года, незадолго до развала СССР, его откомандировали в распоряжение Туапсинского ГРОВД для дальнейшего прохождения службы. Вместе с супругой и двумя дочерями Гаяне и Гоар он переехал в Туапсе.

Как следует из справки, выданной УВД по городу Туапсе, в апреле 1991 года Самвел Володяевич встал на учёт для улучшения жилищных условий в контрольный список сотрудников милиции ГРОВД г.Туапсе и Туапсинского района с составом семьи: женой и двумя дочерями.

«Я официально прописался в Туапсе в 1991 году, а потом мы переехали в общежитие и перепрописались, — рассказывает Самвел Володяевич. — После развала Советского Союза мы остались жить здесь. У меня советский паспорт забрали, дали российский. Мы все автоматически получили паспорта РФ. У дочерей только свидетельства о рождении армянские. Все остальные документы российские. Они даже читать по-армянски не умеют. В сад здесь ходили, прививки ставили. Никаких других гражданств мы не имеем. Пару раз выезжали в Армению на могилы родителей на несколько дней, но постоянно уже 32 года живём в России», — рассказывает Самвел Володяевич.

По словам Саркисяна, его старшая дочь Гаяне получила российский паспорт в 1998 году, а через год документ выдали Гоар.

С больной головы на здоровую

В 2017 году Саркисяна вызвали в миграционное ведомство. Там мужчине заявили, что его паспорт недействителен. Но, как говорит Саркисян, узнав, что он является заслуженным пенсионером МВД РФ, миграционщики паспорт забирать у него не стали. А вот у его дочь Гоар документ изъяли, заявив, что выдан он был в нарушение установленного порядка.

«Сначала на меня напали. Но я пенсионер МВД РФ, у меня все подтверждения в архиве есть. Я же не чебуреками торговал. Вот от меня они отстали, а за дочь взялись. Сказали, что документ выдан с нарушением. Но кто-то же должен за это отвечать, если с ошибкой выдали? — возмущается Саркисян. — А так получается, что вначале сами закон нарушили, а теперь всё перекладывают с больной головы на здоровую. Причём о том, что паспорт недействительный они заявили ещё в 2017 году, а потом в 2018-м дочери выдали загранпаспорт».

Российский паспорт у Гоар изъяли в ноябре 2020 года. К этому времени у неё было уже трое детей и свидетельство многодетной матери. Старшему сыну 18 лет, младшим четыре и два года. У них российские свидетельства о рождении.

«Никакие выплаты на детей дочь не получает, потому что у неё паспорта нет, — объясняет мужчина. — Родственники помогают, кто чем может. В детском саду какие-то документы детям надо было переоформить, так из-за отсутствия паспорта у матери их хотели исключить. Я пошёл, поговорил с заведующей. Ну как можно несовершеннолетних детей выгнать из садика? Неужели человек ничего не стоит? Котёнка чужого, если он в дом к тебе зайдёт, не выгонишь, а тут дети. Нам пошли навстречу, оставили их».

Решением Туапсинского городского суда от 24 марта 2022 года Гоар была сняла с регистрационного учёта, так как это препятствовало, по словам представителей миграционной службы, получению гражданства РФ в установленном порядке.

«Цинично через суд выписали её с детьми из квартиры, которую мне государство дало, — рассказывает Самвел Володяевич. — Она с детьми там живет, а я в общаге. Меня в суд не пустили, а адвокатам платить у нас нет денег. Что мне делать? Дочь каждый день плачет, трое детей. Говорят, давайте заново сделаем ВНЖ, паспорт. А потом через год опять что-нибудь не так будет. Я хочу, чтобы ей восстановили гражданство».

В порядке признания

RT направил запрос в МВД с просьбой оказать возможной содействие семье с оформлением документов.

Как сообщили в ведомстве, в соответствии с частью первой статьи 13 Закона Российской Федерации от 28 ноября 1991 г. № 1948-1 «О гражданстве Российской Федерации» гражданами РФ признаются все граждане бывшего СССР, постоянно проживавшие на территории Российской Федерации (имеющие регистрацию по месту жительства) на день вступления в силу настоящего Закона (то есть на 06.02.1992), если в течение одного года после этого дня они не заявят о своем нежелании состоять в гражданстве РФ.

«Поскольку Саркисян Г.С. на указанную дату на территории Российской Федерации постоянно не проживала, с заявлением о приеме в российское гражданство в установленном порядке не обращалась, заключением ГУ МВД России по Краснодарскому краю по результатам проведенной проверки обстоятельств, свидетельствующих о наличии либо отсутствии гражданства Российской Федерации, предусмотренной пунктом 51 Положения о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 1325, признана не приобретшей российское гражданство, паспорта гражданина Российской Федерации, ранее выданные на её имя, признаны выданными в нарушение установленного порядка», — комментируют в пресс-службе.

При этом, как отметили в МВД, поскольку Саркисян документировалась паспортами гражданина РФ до 2010 года, она вправе урегулировать своё правовое положение на территории РФ в рамках главы VIII.1 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации». Соответствующие рекомендации были направлены в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

«В случае отсутствия подтверждения компетентными органами Республики Армения наличия у Саркисян Г.С. гражданства Республики Армения, вопрос приобретения ею гражданства Российской Федерации может быть решён в порядке признания», — сообщили в ведомстве.

По словам Саркисяна, семья несколько раз делала запрос в паспортно-визовое управление полиции Армении. Согласно официальному ответу, ведомство не располагает сведениями о принадлежности Гоар Саркисян к гражданству Республики Армения.